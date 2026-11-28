Nhà đầu tư theo dõi chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Shanghai Composite tăng 3,7%, trong khi CSI 300 tăng 4,2%. Cả 2 chỉ số ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 10-2024, thoát khỏi vùng thấp nhất trong 17 tháng.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà phục hồi, với chỉ số STAR 50 tăng 15%, trong khi chỉ số nhóm bán dẫn tăng tới 19%, mức tăng mạnh nhất kể từ khi được công bố.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 2,1%, còn Hang Seng Tech tăng hơn 6%.

Tâm lý nhà đầu tư cải thiện sau khi Tân Hoa Xã đưa tin Central Huijin, một trong những tổ chức đầu tư nhà nước chủ chốt, sẽ tăng cường vai trò như một quỹ bình ổn thị trường.

Trước đó, các chỉ số STAR 50 và ChiNext đã mất khoảng 50% giá trị kể từ tháng 7, trong bối cảnh thị trường chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng yếu, khủng hoảng bất động sản kéo dài và nguy cơ căng thẳng thương mại.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà phục hồi nhờ sự can thiệp của chính phủ chưa đủ để khẳng định thị trường đã tạo đáy bền vững. Triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào sự cải thiện của nền kinh tế và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.