Chứng khoán Trung Quốc bốc hơi 3.500 tỷ USD, làn sóng bán tháo chưa dứt

Nhà đầu tư quan sát bảng giá chứng khoán. (Ảnh: Bloomberg).

Lợi nhuận doanh nghiệp gặp áp lực

Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất 3.500 tỷ USD vốn hóa kể từ đỉnh thiết lập vào tháng 5. Cuộc bán tháo trở nên dữ dội hơn vào tuần trước, đẩy chỉ số CSI 300 vào vùng thị trường gấu.

Không khí bi quan đang bao trùm thị trường. Giới đầu tư nhận ra rằng sự suy yếu lâu dài của tiêu dùng và cuộc chiến giá cả khốc liệt đang gây áp lực ngày càng lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực - từ ngân hàng, xe điện cho đến mô hình AI.

Tâm lý càng trở nên ảm đạm khi ngày càng nhiều nhà đầu tư nhận thấy Bắc Kinh sẽ không vội tung ra gói kích thích kinh tế lớn.

Ông Ulrich Urbahn, Trưởng bộ phận chiến lược đa tài sản và nghiên cứu tại Berenberg, cảnh báo: “Chúng ta chưa thể khẳng định giai đoạn bán tháo dữ dội nhất đã kết thúc.

Những lo ngại về khả năng sinh lời của doanh nghiệp vẫn còn nguyên: Thế mạnh của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu chưa được chuyển hóa thành nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn, năng lực định giá tốt hơn hay lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn”.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III của thị trường chứng khoán Trung Quốc có khởi đầu đáng thất vọng. “Ông lớn” sản xuất pin Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) báo cáo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng - một hệ quả phản ánh cả nhu cầu yếu ớt lẫn sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Ông Jason Lemire, Giám đốc đầu tư của Bold Wealth Partners, nhận xét: “CATL là ví dụ minh họa tốt nhất cho những gì đang diễn ra: Một công ty đầy sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, nhưng lại trở thành nạn nhân của sự cạnh tranh khốc liệt và tình trạng biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Tại Trung Quốc, cạnh tranh không chỉ được khuyến khích mà còn thường rất tàn khốc. Điều đó không có lợi cho các cổ đông”.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, dự báo lợi nhuận năm 2026 của các doanh nghiệp thuộc chỉ số MSCI China đã giảm hơn 4% kể từ cuối tháng 3.

Trong cùng giai đoạn, dự báo lợi nhuận của cổ phiếu thuộc chỉ số Hang Seng Tech - chủ yếu bao gồm các công ty Internet Tung Quốc đang sa vào cuộc chiến giá cả trong lĩnh vực thương mại điện tử - đã giảm hơn 13%.

Triển vọng lâu dài ảm đạm

Áp lực lợi nhuận đang khiến các “gã khổng lồ” internet Trung Quốc ngày càng thiếu thốn tiền mặt dể phục vụ cho cuộc đua xây hạ tầng AI. Một số như Alibab đã phải phát hành thêm hàng tỷ USD cổ phiếu, dẫn đến tình trạng pha loãng cổ phiếu.

Ông Stanley Tang, nhà quản lý danh mục cấp cao tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management, cho biết: “Tôi luôn ưu tiên cổ phiếu doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trước Trung Quốc đại lục, bởi họ có lợi nhuận tốt hơn. Nếu hỏi rằng doanh nghiệp Trung Quốc có thể làm gì để cải thiện, tôi cũng không có câu trả lời. Thậm chí việc nội địa hóa công nghệ hơn nữa cũng chưa chắc có thể thúc đẩy giá cổ phiếu”.

Giới chức trách Trung Quốc đã huy động các quỹ do nhà nước hậu thuẫn để mua vào cổ phiếu, ngăn đà giảm rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát.

Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư nghi ngờ rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn triển vọng lâu dài của thị trường vẫn khá ảm đạm, do các nhà hoạch định chính sách ngại áp dụng những biện pháp kích thích quy mô lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong quý III, GDP Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đưa tốc độ tăng trưởng của 9 tháng đầu năm về lại phạm vi mục tiêu 4,5% - 5% mà chính phủ đề ra.

Ông William Bratton, Trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của BNP Paribas, đánh giá: “Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc hài lòng với bản chất của tăng trưởng kinh tế… Kết quả là họ không thấy phải cấp bách sử dụng các biện pháp tài khóa để thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng”.