Chứng khoán TPHCM (HCM): Chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dồn lực tăng vốn lên hơn 13.700 tỷ đồng

Phân phối 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ thu về 4.600 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM vừa công bố nghị quyết chi tiết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Cụ thể, công ty sẽ thực hiện chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 23.000 đồng cho mỗi đơn vị. So sánh với mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9 là 25.500 đồng, mức giá chào bán này đang thấp hơn gần 10% so với thị giá trên sàn chứng khoán.

Toàn bộ khối lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian triển khai đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý III và quý IV năm 2026. Nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, doanh nghiệp sẽ thu về 4.600 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn huy động mới sẽ được công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Theo danh sách được công ty công bố, có 10 nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán này, bao gồm 2 tổ chức và 8 cá nhân. Về phía tổ chức, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM dự kiến mua 23 triệu cổ phiếu, trong khi tổ chức Dragon Capital Markets Limited đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, hai cá nhân đăng ký mua khối lượng lớn nhất là ông Nguyễn Tiến Vũ và ông Trần Quí Thanh với khối lượng 40 triệu cổ phiếu cho mỗi người.

Huy động vốn qua cổ phần ưu đãi và cổ đông hiện hữu

Cùng với kế hoạch chào bán riêng lẻ, doanh nghiệp chứng khoán này đang liên tục thực hiện các phương án gia tăng quy mô vốn điều lệ. Vào ngày 15/9 vừa qua, công ty đã hoàn tất việc chào bán 22 triệu cổ phiếu cho người lao động. Với mức giá chào bán ưu đãi 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, công ty thu về khoảng 220 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên đợt này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được giải tỏa dần theo thời gian. Quy định cụ thể cho phép 40% lượng cổ phiếu được giải tỏa sau 12 tháng, 30% lượng cổ phiếu được giải tỏa sau 24 tháng và 30% lượng cổ phiếu còn lại được tự do giao dịch sau 36 tháng. Có 110 cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu đợt này, trong đó Tổng giám đốc Trịnh Hoài Giang được phân bổ 2,5 triệu cổ phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Quốc Huân đăng ký mua 430.000 cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên mức 11.028 tỷ đồng.

Bên cạnh đợt phát hành nội bộ, doanh nghiệp cũng đang triển khai phân phối gần 270 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Trong thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 28/8 năm 2026, công ty đã phân phối thành công 268,16 triệu cổ phiếu. Số lượng 1,82 triệu cổ phiếu còn lại do cổ đông không đăng ký và nộp tiền mua tiếp tục được phân phối cho 45 cá nhân trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 22/9 năm 2026.

Lượng cổ phiếu phân phối lại này có giá 10.000 đồng cho mỗi đơn vị và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Trường hợp hết thời gian quy định nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết, khối lượng dư thừa sẽ bị hủy bỏ. Dù chưa công bố kết quả cuối cùng, nhưng nếu hoàn tất trọn vẹn, công ty sẽ thu về gần 2.700 tỷ đồng để tiếp tục rót vào mảng cho vay giao dịch ký quỹ, đồng thời đưa quy mô vốn điều lệ vươn lên mức 13.728 tỷ đồng.