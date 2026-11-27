Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong phiên thứ Năm, cho thấy dấu hiệu phục hồi thận trọng sau đợt bán tháo mạnh do lo ngại về làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Giới đầu tư đồng thời tạm gác những lo ngại về loạt biện pháp thuế quan mới được Nhà Trắng công bố hôm thứ Tư.

Thị trường Mỹ đóng cửa trong ngày thứ Năm nhân kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) và sẽ chỉ giao dịch trong phiên rút ngắn vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch chính thức trước đó vào ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones tăng 0,33%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,62% và S&P 500 mất 0,25%. Tuy nhiên, cả ba chỉ số chính đều thu hẹp đáng kể mức giảm so với đầu phiên.

Tại châu Âu, sắc xanh lan rộng trên các thị trường chứng khoán trong phiên thứ Năm. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 2%, với tất cả các nhóm ngành và thị trường chủ chốt đều đi lên.

Chỉ số cổ phiếu DAX của Đức dẫn đầu đà tăng trong khu vực khi tăng 2,08%, trong khi chỉ số công nghệ Stoxx 600 Technology tăng mạnh 2,5%. Tính từ đầu tháng, chỉ số công nghệ khu vực đã mất khoảng 12% giá trị, trong bối cảnh thị trường lo ngại bong bóng AI có thể vỡ, cùng những biến động liên quan đến việc Jensen Huang rời ghế rồi quay trở lại vị trí CEO Nvidia.

Cổ phiếu hãng bán dẫn Đức Infineon tăng hơn 4% trong phiên chiều, cùng đà khởi sắc của nhóm cổ phiếu chip. ASMI và ASML cùng tăng hơn 3%, trong khi Be Semiconductor tăng 3,5%.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt đi lên trong phiên thứ Năm, với nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi mạnh, dẫn dắt bởi các doanh nghiệp liên quan đến ngành bán dẫn Nhật Bản.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,29%, lên 4.711,21 điểm. Chỉ số Kosdaq dành cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng 0,78%, đạt 655,71 điểm, sau khi ngân hàng trung ương nước này nâng lãi suất cho vay chuẩn lên mức cao nhất trong 2 năm tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,86%, lên 57.499,16 điểm, trong khi Topix nhích 0,11%, đạt 3.750,4 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,82%, lên 8.763,8 điểm.

Tại Hồng Kông, Hang Seng tăng 1,52% trong giờ giao dịch cuối cùng. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của thị trường Trung Quốc đại lục chỉ nhích nhẹ, đóng cửa ở mức 3.900,55 điểm.

Cổ phiếu SoftBank Group tăng vọt hơn 7%, trong khi Advantest, nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip, tăng 4,57%. Lasertec và Disco cũng tăng điểm, còn Tokyo Electron tăng 0,59%.

Tại Hàn Quốc, hai ông lớn ngành chip nhớ SK Hynix và Samsung Electronics lần lượt tăng hơn 2% và 0,35%. Đà phục hồi diễn ra sau phiên giao dịch đầy áp lực hôm thứ Tư, khi những lo ngại về tính bền vững của dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo một lần nữa gia tăng.

RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ GIA TĂNG

Giá dầu thô tăng trong phiên thứ Năm sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, trong khi Iran cho biết thủy lôi đã phát nổ khi các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Diễn biến giá dầu Brent trên thị trường London. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao sau chốt phiên ở mức 96,57 USD/thùng, tăng 1,96 USD, tương đương 1,2%. Tại New York, các hoạt động giao dịch dầu nghỉ do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.

Một loạt diễn biến trong tuần đã đẩy rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông gia tăng. Hôm thứ Tư, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia. Cơ sở này nằm trong một tổ hợp công nghiệp dầu khí, đồng thời là một trong những đầu mối xuất khẩu dầu thô lớn của quốc gia vùng Vịnh.

Cùng thời điểm, hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, trong khi dòng chảy dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này trước đó đang phục hồi về mức gần tương đương thời kỳ trước cuộc chiến với Iran.

Ngày thứ Năm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi ở phía bắc cảng Khasab của Oman, trong lúc tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Theo lực lượng này, một trong hai tàu là siêu tàu chở dầu, đang vận chuyển hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Ông Rory Johnston, nhà sáng lập Commodity Context, cho rằng dù số liệu có thể cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu dư cung nhẹ trong tháng 10, triển vọng giá dầu vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Theo ông, nguyên nhân là lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz suy giảm, lượng tồn kho ở mức thấp và những rủi ro hiện hữu đối với khoảng 15% nguồn cung dầu toàn cầu.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, khi các bộ trưởng sẽ thảo luận và quyết định chính sách sản lượng dầu cho năm 2027.

Liên minh này đang đối mặt với bài toán cân bằng sản lượng trong bối cảnh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không còn là thành viên, trong khi Iraq và Kazakhstan gây sức ép yêu cầu OPEC+ nâng mức đánh giá về năng lực sản xuất dầu của hai quốc gia.

Hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết OPEC+ có thể quyết định giữ nguyên các mục tiêu sản lượng hiện tại tại cuộc họp lần này, ít nhất trong quý I/2027.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11, lên 418,9 triệu thùng. Mức tăng thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích, qua đó tạo lực hỗ trợ cho giá dầu.

Tại châu Á, Bangchak Corp (Thái Lan) cho biết đã đình chỉ hoạt động của toàn bộ các phân xưởng sản xuất tại nhà máy lọc dầu Phra Khanong ở Bangkok sau khi xảy ra hỏa hoạn.

Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu Slavyansk ECO tại vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga, cũng gây ra hỏa hoạn và khiến cơ sở này chịu thiệt hại nghiêm trọng.