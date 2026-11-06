Chứng khoán toàn cầu lao dốc, Việt Nam chịu ảnh hưởng gì?

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng tác động đến thị trường Việt Nam chủ yếu là tâm lý, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội.

Tác động không đáng kể

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Vĩ mô và Chiến lược Thị trường, Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư, Công ty Chứng khoán VNDIRECT - cho rằng, đà giảm của chứng khoán Mỹ đã lan sang thị trường nhiều nước, kể cả châu Á. Nhưng với Việt Nam, tác động sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, còn tác động trực tiếp có thể không đáng kể.

“Phản ứng này là ngắn hạn, có thể phần nào xuất phát từ tâm lý lo ngại quá mức của nhà đầu tư”, ông Hinh nhận định.

Ông phân tích, thị trường Mỹ giảm mạnh tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu liên quan đến AI, trong khi chứng khoán Việt Nam gần như không có nhóm cổ phiếu này với quy mô và mức độ ảnh hưởng tương tự.

Bên cạnh đó, những lo ngại về việc siết chặt kiểm soát AI chủ yếu tác động trong ngắn hạn. Sau nhịp điều chỉnh, nhóm cổ phiếu AI có thể dần tìm được vùng cân bằng mới.

Ông Hinh nói đêm, đà giảm mạnh của chứng khoán Mỹ và một số thị trường quốc tế chủ yếu xuất phát từ lo ngại các quy định kiểm soát AI có thể được siết chặt sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện.

“Thị trường lo ngại đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy các chương trình nghị sự nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn tốc độ phát triển và đầu tư vào AI. Những quy định mới có thể tập trung vào các vấn đề như tác động môi trường, ảnh hưởng đến người lao động, an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu.

Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng đầu tư AI, từ đó tác động đến triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Trước đó, cổ phiếu nhóm AI tăng rất mạnh nhờ kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng cao trong những năm tới. Tuy nhiên, khi xuất hiện nguy cơ các quy định kiểm soát AI được siết chặt, nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại triển vọng tăng trưởng cũng như mức định giá của nhóm cổ phiếu này”, ông Hinh nói.

Theo chuyên gia, đà giảm của chứng khoán Mỹ có thể tác động chủ yếu đến tâm lý nhà đầu tư, còn tác động trực tiếp không đáng kể. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng, diễn biến tiêu cực của chứng khoán thế giới có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Vì khi các thị trường lớn đồng loạt đi xuống, tâm lý thận trọng và lo ngại rủi ro có thể lan sang các thị trường khác.

Tuy nhiên, mức độ tác động đến chứng khoán Việt Nam được dự báo không quá lớn và khó kéo dài trong cả phiên giao dịch.

“Thực tế, trong những giai đoạn trước, dù Nasdaq và nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ tăng mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không có phản ứng tăng tương ứng. Do đó, ở chiều ngược lại, khi chứng khoán Mỹ giảm sâu, tác động đến thị trường trong nước chủ yếu vẫn là yếu tố tâm lý.

Áp lực này có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong đầu phiên, nhưng thị trường có khả năng dần ổn định và tìm lại trạng thái cân bằng. Vì vậy, chưa có cơ sở để cho rằng diễn biến tiêu cực từ thị trường Mỹ sẽ tạo ra rủi ro lớn đối với các chỉ số chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, có hai nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư chứng khoán thế giới lo ngại.

Thứ nhất, các kế hoạch đầu tư và chính sách hỗ trợ lĩnh vực AI được triển khai trước đó có thể bị xem xét lại.

Thứ hai, kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có nguy cơ bị đình trệ nếu đảng Dân chủ gia tăng ảnh hưởng và kiểm soát Hạ viện.

Đáng chú ý, việc xây dựng trung tâm dữ liệu đang trở thành chủ đề tranh luận tại nhiều địa phương ở Mỹ, khi người dân ngày càng quan tâm đến tác động của các cơ sở này đối với hạ tầng điện và nguồn nước.

“Bên cạnh những lo ngại về chính sách và triển vọng đầu tư, nhóm cổ phiếu AI cũng đã tăng mạnh trong giai đoạn trước, mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhiều nhà đầu tư. Vì vậy, khi xuất hiện thông tin bất lợi, hoạt động chốt lời càng gia tăng, tạo áp lực bán tháo trên thị trường”, ông Minh dẫn lại.

Có nên mua cổ phiếu hôm nay?

Về chiến lược đầu tư, ông Đinh Quang Hinh khuyến nghị nhà đầu tư trong nước nên tập trung theo dõi các yếu tố nội tại của nền kinh tế thay vì quá chú trọng những biến động từ bên ngoài.

Hai yếu tố quan trọng cần quan tâm là diễn biến giá dầu và triển vọng lạm phát. Giá dầu có ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả, qua đó tác động đến triển vọng lạm phát và định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong nước.

Bên cạnh đó, chính sách điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cũng là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến xu hướng thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư cần theo dõi liệu lạm phát có hạ nhiệt trong tháng 11 hay không, đồng thời quan sát động thái của Ngân hàng Nhà nước trong việc tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất.

“Nếu hai xu hướng này tiếp tục diễn biến tích cực, thị trường chứng khoán trong nước vẫn có cơ hội cải thiện trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh của thị trường để từng bước gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, song cần duy trì danh mục ở mức cân bằng và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính”, ông Hinh khuyến cáo.

Cùng quan điểm về cơ hội đầu tư, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây đã có những tín hiệu tích cực trở lại. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tận dụng những nhịp điều chỉnh để mua vào cổ phiếu.

Theo ông Minh, dù thanh khoản hệ thống chưa thực sự ổn định nhưng đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi. Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất đang có xu hướng đi ngang và dần hạ nhiệt. Đây được xem là yếu tố quan trọng có thể tác động đến diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn.

“Vì vậy, trong bối cảnh thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh do ảnh hưởng từ bên ngoài, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần, ưu tiên kiểm soát rủi ro và theo dõi sát diễn biến thanh khoản, lãi suất trong nước”, ông Minh nêu quan điểm.

Chứng khoán toàn cầu lao dốc

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11. Theo Reuters, chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,5%. Chỉ số Nasdaq do các công ty công nghệ dẫn đầu ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 4/2025.

Làn sóng bán tháo tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu (data center), trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể dẫn đến những quy định hạn chế mới đối với các dự án hạ tầng phục vụ AI. Đợt bán tháo đã xóa sổ 2,5 nghìn tỷ USD khỏi Nasdaq. Chỉ số các nhà sản xuất chip giảm mạnh 12% xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp cổ phiếu AI bị bán tháo và là ngày thứ 5 chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 500 điểm.

Các nhà giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ngày 5/11/2026. (Ảnh: Reuters)

Chỉ số Nasdaq Composite hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh, đã giảm gần 12% so với mức đóng cửa kỷ lục vào ngày 6/10.

Tương tự, chỉ số Dow Jones giảm 1.833,06 điểm (tương đương 3,44%) và chốt ở mức 51.523,06 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,36%, kết phiên ở mức 7.353,73 điểm. Chỉ số Dow Jones đã bị xóa sạch toàn bộ đà tăng mạnh đạt được hôm thứ Tư tuần trước.

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho các công ty vốn hóa nhỏ, giảm 4,45% và cũng rơi vào vùng điều chỉnh.

Theo CNBC, cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi nhận ngày giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2025.

Cổ phiếu các nhà sản xuất chip như Broadcom và Nvidia lần lượt giảm 10% và 9%, trong khi cổ phiếu phần mềm Oracle giảm gần 7%. Một cổ phiếu ngành chip khác là Qualcomm, dù công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm 9% do triển vọng lợi nhuận yếu hơn dự kiến. iShares Semiconductor ETF (SOXX) giảm hơn 12%, đánh dấu phiên tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3/2020.

Áp lực bán ra trong phiên 5/11 mạnh đến mức lan rộng sang các phân khúc khác của thị trường. Cổ phiếu của tập đoàn công nghiệp Caterpillar giảm 6%, trong khi cổ phiếu tài chính JPMorgan giảm 4%. Các mã cổ phiếu thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ như Boeing và hãng đồ thể thao khổng lồ Nike đều mất 2%.

Tại châu Á, Hàn Quốc dẫn đầu về đà giảm trong khu vực khi chỉ số Kospi giảm mạnh hơn 8%, tụt xuống dưới mốc 5.000 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 6%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,9%.

PHẠM DUY