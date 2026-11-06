Chứng khoán toàn cầu giảm mạnh do làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chứng khoán toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11, chịu sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn sau kết quả kinh doanh kém khả quan của Qualcomm. Những lo ngại rằng Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát có thể làm chậm đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng kéo thị trường đi xuống.

Các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt lao dốc, trong đó Nasdaq xác nhận bước vào vùng điều chỉnh so với mức đóng cửa cao kỷ lục trước đó. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm trong các nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500. Chỉ số bán dẫn Philadelphia mất 12,2%, ghi nhận mức giảm trong một phiên mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 3,4%, S&P 500 giảm 4,4% và chỉ số Nasdaq Composite mất 5,5%.

Cổ phiếu Qualcomm lao dốc 9,5% sau khi doanh thu chip điện thoại thông minh của công ty thấp hơn dự báo của Phố Wall. Ông Mark Hackett, chiến lược gia về thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Nationwide, nhận định kết quả kinh doanh đáng thất vọng cùng khả năng chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ làm chậm quá trình xây dựng hạ tầng AI đang gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Theo ông, đây là nhóm cổ phiếu biến động mạnh và có tính chu kỳ, nên phản ứng thường rất dữ dội khi tâm lý thị trường thay đổi.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI All-World đảo chiều so với mức tăng của phiên trước đó và giảm 3,1%, trong khi chỉ số STOXX 600 của châu Âu mất 0,38%.

Toàn bộ cổ phiếu thuộc nhóm bảy “ông lớn” công nghệ, thường được gọi là “Magnificent Seven”, đều giảm mạnh, trong đó Nvidia mất 9,3%. Cổ phiếu của các công ty do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo cũng bị bán tháo, với cổ phiếu Tesla giảm gần 11% và cổ phiếu SpaceX mất 9%.

Giá trái phiếu rời mức cao nhất trong ngày khi giá dầu phục hồi. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn giảm 0,0573 điểm cơ bản, xuống 4,835%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD nhích lên, tăng giá so với đồng euro và bảng Anh. Đồng euro giảm 0,1%, xuống 1,1222 USD/euro, trong khi bảng Anh giảm 0,16%, còn 1,345 USD/bảng. Diễn biến này diễn ra sau khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và phát tín hiệu có thể cần tăng thêm nếu cuộc xung đột tại trung Đông tiếp diễn.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 5/11, chỉ số VN-Index tăng 7,71 điểm (0,44%) lên 1.740,73 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 1,27 điểm (0,49%) xuống 256,61 điểm.