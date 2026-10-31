Chứng khoán toàn cầu giảm, giá dầu tăng

Đà giảm này trước đó đã lan sang châu Âu và châu Á. Nguyên nhân là do các báo cáo kết quả kinh doanh quý gây thất vọng của một số tập đoàn công nghệ, làm dấy lên lo ngại về các khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Thị trường chứng khoán Mỹ ngập sắc đỏ gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 572,25 điểm, tương đương 1,09%, xuống 51.770,31 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 140,32 điểm, tương đương 1,82%, còn 7.580,07 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, lao dốc 747,73 điểm, tương đương 2,86%, xuống 25.437 điểm.

Do áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm công nghệ và bán dẫn, cổ phiếu Intel lao dốc 28,6%, trong khi AMD giảm 10,9%, Nvidia mất 4,2%, Dell giảm 10,8% và HP giảm 9,6%. Cổ phiếu Amazon giảm 1,41%, trong khi Alphabet tiếp tục đà lao dốc sau khi ghi nhận mức giảm theo tỷ lệ phần trăm trong một phiên mạnh nhất trong hơn 20 năm.

Diễn biến này xuất phát từ kết quả kinh doanh và triển vọng không như mong đợi của một số tập đoàn công nghệ lớn. Intel công bố những tín hiệu kém tích cực về triển vọng tăng trưởng, trong khi Amazon dự báo doanh thu quý 4-2026 thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Những thông tin này làm dấy lên lo ngại về quy mô chi tiêu ngày càng lớn của các doanh nghiệp cho AI, đặc biệt là đầu tư trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng tính toán, trong khi khả năng thu hồi vốn vẫn chưa rõ ràng.

Theo Euronews, tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 giảm 0,36%, xuống 646,75 điểm. Nhóm công nghệ giảm 2,75%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ ngày 7-7. Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất chip như AT&S (Áo), Soitec (Pháp) và Technoprobe (Italy) mất từ 9% đến 13%. Cổ phiếu ASML, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới của Hà Lan, cũng giảm hơn 6%.

Tại châu Á, làn sóng bán tháo tập trung vào các thị trường có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ và bán dẫn lớn. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm khoảng 4,5-5%, trong khi chỉ số chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) mất 2,5%. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 5,2%, còn SK Hynix có thời điểm mất 7,4%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 2%.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô tăng hơn 2%, tạo thêm sức ép đối với tâm lý thị trường. Dầu Brent tăng lên 117,64 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ đạt 104,12 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát.