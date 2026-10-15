Chứng khoán toàn cầu bán tháo, dòng tiền đổ vào trái phiếu chính phủ

Giá cổ phiếu đang giảm nhưng trái phiếu lại tăng. (Ảnh minh họa: Getty Images).

Nhà đầu tư tìm chỗ trú ẩn

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ đang dẫn dắt đợt tăng giá trên thị trường trái phiếu toàn cầu, trong bối cảnh đợt bán tháo cổ phiếu làm gia tăng tâm lý e ngại rủi ro và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong phiên giao dịch sáng 15/10 theo giờ châu Á, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc giảm 9 điểm cơ bản (bps) xuống 5,1% - mức thấp nhất trong vòng 3 tuần. Lợi suất các kỳ hạn khác giảm ít nhất 6 bps. Lợi suất ở Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng đồng loạt đi xuống. Giá trái phiếu và lợi suất biến động ngược chiều.

Ông Kit Lowe, nhà phân tích cấp cao tại ITC Markets, bình luận: “Cuối cùng thị trường cũng quay trở lại xu hướng tìm đến các tài sản an toàn - tức là mua nợ chính phủ mỗi khi thị trường cổ phiếu sụt giảm. Tôi dự kiến đà tăng giá trái phiếu kho bạc sẽ tiếp diễn, tập trung chủ yếu vào trái phiếu trung hạn hoặc dài hạn”.

Trên Phố Wall, ngày càng có nhiều ý kiến tranh luận rằng liệu làn sóng bán tháo gần đây đã đưa trái phiếu về vùng giá hấp dẫn hay chưa. Một số công ty quản lý tài sản - bao gồm Pacific Investment Management Co. và Morgan Stanley Investment Management - có nhận định lạc quan về trái phiếu, bất chấp các rủi ro từ số liệu lạm phát nóng và núi nợ cao của chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, nhu cầu mua trái phiếu cũng đang tăng trong bối cảnh áp lực bán tháo bao trùm các thị trường cổ phiếu, đặc biệt là tại Mỹ và Hàn Quốc. Chỉ số cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSCI đã giảm gần 3%. Dẫn đầu là đà sụt giảm tại Hàn Quốc - thị trường vốn được xem là “phong vũ biểu” cho các khoản đầu tư vào AI.

Bà Uma Choudhury, chuyên gia tại Westpac Banking Corp., nhận xét: “Quả thực, đà tăng giá trái phiếu giống như sự kiện tiếp nối của tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường cổ phiếu châu Á”. Bà cho biết thêm rằng chính nhu cầu tìm kiếm “nơi trú ẩn an toàn” đang thúc đẩy đà tăng của trái phiếu chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, các phát biểu “bồ câu” của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tạo ra bối cảnh thuận lợi cho trái phiếu kho bạc.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, nhận xét nhiều khả năng các quan chức cần tiếp tục tăng lãi suất, nhưng họ không cần hành động vội vã.

Ngoài Mỹ, giá của những trái phiếu chính phủ khác cũng bật tăng trong sáng 15/10. Có thời điểm lợi suất trái phiếu chính phủ Australia kỳ hạn 3 năm giảm tới 12 bps sau khi nước này công bố báo cáo việc làm thấp hơn dự kiến.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản và New Zealand kỳ hạn 10 năm lần lượt giảm 7 bps và 4 bps.

Đồng USD suy yếu

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot quay đầu giảm 0,3% sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 5 vào tối 14/10. Ông Rodrigo Catril, chuyên gia thuộc ngân hàng National Australia Bank, giải thích: “Mối quan hệ giữa lãi suất và ngoại hối là vấn đề về sự tương quan, bên cạnh đó còn có yếu tố dòng vốn.

Đồng USD tăng giá trong thời gian gần đây có thể là do chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Mỹ so với các quốc gia khác nới rộng. Vì vậy, nếu lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh đáng kể so với lợi suất ở những nơi khác, đồng bạc xanh sẽ biến động tương ứng”.

Việc USD suy yếu đã thúc đẩy đà tăng của các loại tiền tệ khác, với đồng franc Thụy Sĩ tăng 0,8% và euro mạnh lên 0,7%. Tại châu Á, các loại tiền tệ nhạy cảm với lĩnh vực công nghệ - như đồng won Hàn Quốc và Đài tệ - lại cho thấy diễn biến kém khả quan hơn.