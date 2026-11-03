Chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, chuyên gia nhìn thấy cơ hội từ vùng định giá thấp

Thị trường rơi vào thế cài số chờ, VN-Index dò đáy cân bằng mới

Thị trường chứng khoán tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch ngày 3/11 khi VN-Index lùi xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm. Tuy nhiên, diễn biến bên trong thị trường đã bớt tiêu cực hơn so với phiên trước khi lực bán không còn lan rộng, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận sự hồi phục.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm giảm sâu xuống 1.689,32 điểm, tương ứng mất hơn 21 điểm. Lực cầu xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, song vẫn không đủ để giữ lại mốc 1.700 điểm. Kết thúc giao dịch, VN-Index dừng tại 1.699,62 điểm, giảm 11,1 điểm, tương ứng 0,65%.

Áp lực giảm điểm trong phiên chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC. Mã này tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi gần 12,5 điểm của chỉ số. VIC duy trì trạng thái dưới tham chiếu trong suốt phiên và giảm sâu hơn về cuối ngày, đóng cửa mất 3,31%.

Như vậy, nếu loại trừ tác động của VIC, diễn biến của VN-Index sẽ bớt tiêu cực đáng kể. Cùng với cổ phiếu này, nhóm dầu khí cũng gây sức ép lên thị trường. Trong rổ VN30, BSR và GAS là hai mã giảm mạnh tiếp theo với mức giảm lần lượt 2,95% và 2,08%. Các cổ phiếu khác trong ngành như PVC, PVD cũng mất hơn 1%, trong khi PVB giảm trên 3,5%.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã hồi phục tích cực, giúp cân bằng phần nào áp lực từ các mã giảm sâu. Rổ VN30 ghi nhận 14 mã tăng và 11 mã giảm vào cuối phiên, với HPG, STB và FPT là những cổ phiếu hỗ trợ đáng chú ý. Nhờ đó, VN30 đi ngược xu hướng của chỉ số chính khi tăng nhẹ 0,12%.

HPG dẫn đầu đà tăng trong rổ VN30 với mức tăng 4,17%. Diễn biến tích cực cũng lan sang các cổ phiếu thép khác khi HSG tăng 3,88% và NKG tăng 3,42%. Dòng tiền tìm đến nhóm này góp phần đưa ngành nguyên vật liệu trở thành một trong những lĩnh vực tăng tốt nhất thị trường, với mức tăng bình quân gần 2%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng hồi phục đáng kể như STB và VIB tăng trên 2%, GVR tăng 1,72%, trong khi SSI và CTG cùng tăng hơn 1%. Dù vậy, sự phân hóa vẫn hiện hữu ở các nhóm ngân hàng và chứng khoán, khiến đà hồi phục chưa đủ sức lan tỏa thành xu hướng tăng đồng thuận.

Dù VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, độ rộng thị trường đã tích cực hơn rõ rệt so với phiên trước. HoSE ghi nhận 154 mã tăng giá, cao hơn số lượng 141 mã giảm.

Bên cạnh nguyên vật liệu, các nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ viễn thông cũng chuyển biến tích cực hơn, trong khi bất động sản và dầu khí tiếp tục gây sức ép lên chỉ số.

Sự cải thiện này phần nào phản ánh áp lực bán đã hạ nhiệt sau phiên giảm sâu đầu tuần. Tuy nhiên, thanh khoản lại cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt gần 13.000 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với phiên trước. Riêng nhóm VN30 ghi nhận giá trị giao dịch hơn 7.600 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung ở nhóm tài chính, trong đó MBB dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 254 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với hơn 219 tỷ đồng và VIC với 114 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, HPG trở thành điểm sáng khi được khối ngoại mua ròng hơn 227 tỷ đồng. Trong nhóm ngân hàng, SHB và TCB cũng được giải ngân hơn 100 tỷ đồng mỗi mã; VHM được mua ròng hơn 119 tỷ đồng.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Chờ VN-Index hồi lên 1.750 điểm để hạ tỷ trọng

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index có phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp, song biên độ giảm đã thu hẹp đáng kể so với phiên trước. Đáng chú ý, diễn biến của chỉ số phần lớn chịu ảnh hưởng từ VIC, cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường.

Thanh khoản cũng suy giảm khá mạnh, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn 17% so với bình quân 20 phiên. Dù VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, tương quan số cổ phiếu tăng giá đã nhỉnh hơn số mã giảm giá. Điều này cho thấy đà suy yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có dấu hiệu chững lại, thậm chí nhiều mã đã lấy lại sắc xanh.

Trong bối cảnh đó, CSI tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mở thêm vị thế mua mới nhưng cũng không nên bán tháo trong trạng thái hoảng loạn. Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ có nhịp hồi phục lên vùng kháng cự quanh 1.750 điểm.

Tại vùng giá này, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên bán ra, hạ tỷ trọng đối với những cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro.

Khuyến nghị tận dụng nhịp hồi kỹ thuật để giảm tỷ trọng

Chứng khoán Asean

Trái với tín hiệu chững lại của áp lực bán ở nhiều cổ phiếu, Asean đánh giá VN-Index vẫn đang đối mặt với sức ép điều chỉnh rõ rệt. Chỉ số đóng cửa tại 1.699,62 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi RSI và MFI đều lùi về vùng thận trọng dưới 40.

Việc VN-Index đóng cửa tại mức thấp nhất phiên cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế. Theo Asean, thị trường có khả năng tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần trong phiên kế tiếp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh động lực tăng giá chưa có dấu hiệu hồi phục, Asean cho rằng ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư là quản trị rủi ro. Nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng cổ phiếu, tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy đi kèm thanh khoản cải thiện.

Bên cạnh đó, những nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế và chu kỳ dầu khí ngoài khơi vẫn là những lĩnh vực đáng chú ý.

Áp lực giảm có thể sớm chậm lại

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

VN-Index giảm điểm chủ yếu do sức ép từ VIC, trong khi các nhóm cổ phiếu vốn hóa khác vẫn giữ được sắc xanh. Diễn biến này cho thấy áp lực bán trên diện rộng đã thu hẹp so với những phiên trước.

Thanh khoản xuống dưới mức bình quân phản ánh cường độ bán đã giảm, nhưng lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để kéo thị trường hồi phục. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm thép và tài nguyên cơ bản, trong khi bất động sản và dầu khí tiếp tục chịu áp lực. Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng.

Về kỹ thuật, động lượng thị trường đang tiến gần vùng quá bán, đồng thời VN-Index cũng áp sát vùng hỗ trợ 1.677 điểm. TPBS đánh giá nhịp giảm trong ngắn hạn có thể sớm chậm lại, qua đó tạo tiền đề cho một nhịp hồi phục tiếp theo.

Định giá VN-Index về vùng hấp dẫn

Chứng khoán SHS

Trong khi thị trường tiếp tục diễn biến kém tích cực dù kết quả kinh doanh quý 3 của toàn thị trường tăng trưởng mạnh, Chứng khoán SHS lưu ý hệ số định giá P/E của VN-Index hiện đã lùi về mức 10,7 lần.

Theo SHS, mức định giá này tương đương những thời điểm thị trường tạo đáy trong cuộc khủng hoảng do cú sốc thuế quan tháng 4/2025 và giai đoạn đại dịch Covid-19 tháng 4/2020. Đây được xem là vùng định giá tương đối hấp dẫn nếu xét đến tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

SHS cho biết đã nhiều lần khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng và ưu tiên kiểm soát rủi ro trong các báo cáo trước. Tuy nhiên, ở vùng định giá hiện tại, những nhà đầu tư đã quản trị rủi ro tốt có thể bắt đầu theo dõi các cơ hội đầu tư mới, đặc biệt khi xu hướng ngắn hạn của thị trường và các nhóm ngành có dấu hiệu cải thiện.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.