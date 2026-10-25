Chứng khoán Tiên Phong (TPS) báo lãi quý 3 sụt giảm, dư nợ margin tăng mạnh lên 2.663 tỷ đồng

Lợi nhuận quý 3 giảm 35% do hoạt động đánh giá lại tài sản FVTPL

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận doanh thu hoạt động đạt khoảng 489 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt khoảng 195 tỷ đồng, tăng 16%. Mặc dù vậy, khoản lỗ từ nhóm tài sản này lại tăng vọt 247%, lên mức khoảng 191 tỷ đồng, khiến chênh lệch ròng giữa hai khoản chỉ còn khoảng 4 tỷ đồng.

Bù đắp cho mảng tự doanh, các mảng kinh doanh cốt lõi khác ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt khoảng 45 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt khoảng 66 tỷ đồng, tăng 141% và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt khoảng 25 tỷ đồng, tăng 31%.

Dù doanh thu tăng trưởng, tổng chi phí hoạt động của công ty lại tăng nhanh hơn ở mức 176%, lên khoảng 221 tỷ đồng, cùng với chi phí tài chính đạt khoảng 142 tỷ đồng, tăng 14%. Kết quả, TPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt khoảng 108,5 tỷ đồng, giảm gần 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 86,4 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về sự sụt giảm này, ban lãnh đạo TPS cho biết nguyên nhân chính đến từ hoạt động mua bán và đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL. Trong đó, việc đánh giá lại tài sản đóng góp khoảng 55% vào mức giảm lợi nhuận, chuyển từ trạng thái lãi 2,08 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 11,87 tỷ đồng. Công ty nhấn mạnh đây là khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh do biến động giá thị trường và có thể được hoàn nhập khi thị trường phục hồi. Khoảng 45% mức giảm còn lại xuất phát từ việc khoản lỗ bán tài sản FVTPL tăng thêm 109,62 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của TPS đạt khoảng 1.125 tỷ đồng, tăng 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 313 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 250 tỷ đồng, lần lượt gấp 9 lần và 12 lần cùng kỳ nhờ mức nền so sánh thấp của năm ngoái. Với kế hoạch năm 2026 đặt ra doanh thu 2.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng trong giai đoạn tái cấu trúc sau khi trở thành công ty con của TPBank, TPS đã hoàn thành khoảng 73% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Cơ cấu tài sản dịch chuyển, dư nợ margin tăng 42% chỉ sau một quý

Bảng cân đối kế toán của Chứng khoán Tiên Phong cho thấy những thay đổi đáng kể về dòng tiền và quy mô tài sản. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TPS đạt hơn 17.313 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cuối quý 2 và tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Điểm nổi bật nhất là dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 2.663 tỷ đồng, tăng mạnh 42% chỉ sau một quý và tăng khoảng 86% so với đầu năm. Nếu tính cả các khoản ứng trước tiền bán, tổng quy mô cho vay của công ty đạt hơn 2.790 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với thời điểm cuối tháng 6.

Song song với việc mở rộng quy mô cho vay, công ty thực hiện cơ cấu lại danh mục tài sản tài chính. Cụ thể, giá trị hợp lý của danh mục FVTPL giảm mạnh gần 48%, từ khoảng 5.526 tỷ đồng cuối quý 2 xuống còn 2.895 tỷ đồng cuối tháng 9. Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng vọt từ khoảng 1.609 tỷ đồng lên hơn 4.170 tỷ đồng, tương đương mức tăng 2,6 lần. Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) được duy trì ở mức khoảng 1.593 tỷ đồng, bao gồm chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu chưa niêm yết.

Về nguồn vốn tài trợ, việc mở rộng hoạt động cho vay đi kèm với sự gia tăng của các khoản nợ. Vay ngắn hạn tại công ty tăng gần 60% chỉ sau một quý, từ khoảng 2.339 tỷ đồng lên hơn 3.740 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tại cuối quý 3/2026 ghi nhận ở mức khoảng 9.426 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cuối quý liền trước.