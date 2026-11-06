Chứng khoán Tiên Phong (ORS): Thay ghế Tổng Giám đốc chỉ sau 6 tháng, lợi nhuận 9 tháng cao gấp 9 lần

Biến động nhân sự cấp cao và chuyển giao quyền điều hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã chứng khoán ORS, TPS) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc thay đổi hàng loạt chức danh quản lý điều hành và người đại diện theo pháp luật. Theo quyết định mới nhất, ông Nguyễn Chí Thành chính thức bị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 05/11/2026. Đáng chú ý, vị chuyên gia này mới chỉ được giao trọng trách đứng đầu ban điều hành từ ngày 23/04/2026. Sau khi quyết định miễn nhiệm có hiệu lực, ông Thành cũng không còn tư cách là người nội bộ của doanh nghiệp chứng khoán này.

Ngay sau khi khuyết vị trí điều hành cao nhất, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thanh vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 05/11 cho đến khi công ty có thông báo mới. Trước khi nhận nhiệm vụ điều hành toàn diện, ông Thanh đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại đây. Quyền Tổng Giám đốc sinh năm 1991 này đã tích lũy hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sở hữu chuyên môn sâu về thẩm định tín dụng và tài trợ vốn. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và quản lý tệp khách hàng doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho các hoạt động đầu tư tài chính và phát triển thị trường vốn của công ty.

Cùng với sự xáo trộn ở vị trí Tổng Giám đốc, vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được chuyển giao cho nhân sự cấp cao khác. Theo nghị quyết vừa được thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hồng Quân sẽ trực tiếp đảm nhận vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán này kể từ ngày 05/11.

Lợi nhuận 9 tháng tăng vọt, hoàn thành 73% kế hoạch năm

Đi cùng các quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt, doanh nghiệp chứng khoán này cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 với sự phân hóa rõ rệt giữa chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý 3 ghi nhận khoảng 489 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu khởi sắc, chi phí hoạt động gia tăng đã khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt khoảng 109 tỷ đồng, giảm gần 19%. Kéo theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng lùi về mức hơn 86 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 35% so với quý 3 năm ngoái.

Bất chấp sự sụt giảm trong quý 3, bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của công ty vẫn ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc nhờ thành quả tích lũy từ nửa đầu năm. Tổng doanh thu hoạt động sau 3 quý đạt khoảng 1.125 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế bứt phá mạnh mẽ lên mức khoảng 313 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần so với thành quả cùng kỳ. Tương tự, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng gấp gần 12 lần so với 9 tháng đầu năm 2025.

Bước vào năm tài chính 2026, đại hội đồng cổ đông đã giao chỉ tiêu doanh thu hoạt động ở mức 2.250 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng. Với khoản lãi trước thuế 313 tỷ đồng thu về sau 9 tháng, công ty chứng khoán này đã thực hiện được khoảng 73% kế hoạch lợi nhuận của cả năm. Ban điều hành mới dưới sự dẫn dắt của Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Thanh sẽ tiếp quản và lèo lái doanh nghiệp hoàn thành phần chỉ tiêu còn lại trong những tháng cuối năm.