Chứng khoán Tiên Phong (ORS): Miễn nhiệm Tổng Giám đốc chỉ sau 6 tháng nhậm chức, thay đổi người đại diện pháp luật

Ông Nguyễn Chí Thành rời ghế điều hành sau 6 tháng được bổ nhiệm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã chứng khoán ORS) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Thành khỏi vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 05/11/2026. Theo công bố thông tin, sau khi rời khỏi chiếc ghế điều hành cao nhất, ông Nguyễn Chí Thành cũng không còn tư cách là người nội bộ của doanh nghiệp.

Ngay sau quyết định miễn nhiệm, ban lãnh đạo công ty đã giao trọng trách điều hành cho ông Nguyễn Trọng Thanh. Cán bộ quản lý này trước đó giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Tự doanh và nay sẽ đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/11/2026 cho đến khi có quyết định mới. Riêng vai trò người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hồng Quân. Việc chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp với bản điều lệ sửa đổi vừa được đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 04/11.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi ông Nguyễn Chí Thành mới ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc chưa đầy 7 tháng. Vào ngày 23/04/2026, ông được bổ nhiệm thay thế cho bà Đặng Sĩ Thùy Tâm với nhiệm kỳ 5 năm. Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2026 vị chuyên gia sinh năm 1980 này rời vị trí đứng đầu ban điều hành tại một công ty chứng khoán. Hồi đầu năm, ông đã nộp đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán SHS) vì lý do cá nhân sau gần 12 năm làm việc.

Lợi nhuận 9 tháng vượt 300 tỷ đồng dưới sự hậu thuẫn từ ngân hàng mẹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong hiện hoạt động với tư cách là công ty con trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank). Mối liên kết này được xác lập vững chắc sau khi phía ngân hàng hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào cuối năm 2025, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp chứng khoán này lên mức 51%. Sự hỗ trợ từ tổ chức tín dụng mẹ mang lại lợi thế lớn về quy mô nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Về bức tranh tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực. Báo cáo tài chính cho thấy công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế gần 313 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành được khoảng 73% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm do đại hội đồng cổ đông giao phó.

Tuy nhiên, nếu xét riêng chỉ tiêu doanh thu hoạt động thì tiến độ ghi nhận có phần chậm hơn. Tổng doanh thu trong 3 quý đầu năm đạt mức hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương mới thực hiện được một nửa mục tiêu cả năm. Ban điều hành mới dưới sự dẫn dắt của Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Thanh sẽ tiếp quản nhiệm vụ điều hành dòng vốn và gia tăng thị phần để hoàn thành trọn vẹn các chỉ tiêu tài chính trong những tháng cuối năm 2026.