Chứng khoán thời lãi suất cao: Gọi tên PVS, BSR và điểm sáng VCB

PVS, BSR được ưu tiên trong môi trường lãi suất cao. Ảnh minh họa do AI tạo

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) ưu tiên cổ phiếu PVS và BSR trong môi trường lãi suất cao, trong khi Công ty cổ phần Chứng khoán DSC khuyến nghị mua cổ phiếu VCB dựa trên triển vọng kết quả kinh doanh và chất lượng tài sản.

Theo Agriseco, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) có lượng backlog lớn tại các dự án dầu khí Lô B - Ô Môn và điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2026-2030, ước đạt khoảng 7 tỷ USD. Nguồn việc này được kỳ vọng tạo nền tảng để doanh thu và lợi nhuận của PVS tăng trưởng 15-20% trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, PVS sở hữu tiền ròng khoảng 15.100 tỷ đồng, tỷ lệ Nợ/VCSH ở mức 0,12 lần. Theo Agriseco, quy mô tài sản sinh lãi lớn giúp doanh nghiệp gia tăng thu nhập tài chính, trong khi gần như không chịu áp lực đáng kể từ chi phí vay. Agriseco đưa ra giá mục tiêu 38.000 đồng/cổ phiếu đối với PVS.

Đối với Tổng công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2026 tăng cao nhờ biên lọc dầu thuận lợi và công suất vận hành cao.

Về dài hạn, dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã bước vào giai đoạn EPC, nâng công suất từ 148.000 lên 171.000 thùng/ngày, tương đương tăng 15,5%. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028 và được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho BSR.

BSR hiện có tiền ròng 41.010 tỷ đồng, tỷ lệ Nợ/VCSH 0,17 lần và lợi nhuận trước thuế trong 12 tháng gần nhất đạt 22.285 tỷ đồng. Theo Agriseco, lượng tiền lớn vừa tạo thu nhập lãi, vừa giúp BSR tự chủ nguồn vốn cho chu kỳ đầu tư mới. Agriseco đưa ra giá mục tiêu 36.000 đồng/cổ phiếu đối với BSR.

Với cổ phiếu VCB, Công ty cổ phần Chứng khoán DSC cho biết trong quý II/2026, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB - sàn HOSE) đạt 26.372 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và tăng 25% so với quý trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và tăng 48% so với quý trước.

Theo DSC, thu nhập lãi thuần tiếp tục là trụ cột của VCB nhờ biên lãi thuần liên tục hồi phục. Chất lượng tài sản của ngân hàng duy trì ở mức cao với tỷ lệ nợ xấu 0,61% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 279%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của VCB lần lượt đạt 47.551 tỷ đồng và 29.222 tỷ đồng, tăng tương ứng 35% và 33% so với cùng kỳ, hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

DSC ước tính tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của VCB năm 2026 lần lượt đạt 85.433 tỷ đồng và 51.631 tỷ đồng, tăng tương ứng 18% và 17% so với cùng kỳ.

Ước tính này dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đến cuối năm đạt 12-14%, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 250%.

DSC sử dụng phương pháp định giá P/B với P/B mục tiêu năm 2026 của VCB ở mức 2,3 lần. Từ đó, công ty chứng khoán này đưa ra mức giá kỳ vọng 75.000 đồng/cổ phiếu cho VCB và khuyến nghị mua cổ phiếu này.