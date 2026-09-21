Chứng khoán Thiên Việt tăng vốn lên hơn 2.446 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa ban hành Quyết định số 718 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) thay đổi đăng ký niêm yết, chính thức có hiệu lực từ ngày 22/9/2026.

Theo đó, Chứng khoán Thiên Việt được chấp thuận niêm yết bổ sung hơn 16 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán niêm yết thay đổi tương đương hơn 160 tỷ đồng.

Mã TVS có diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây (Nguồn: SSI)

Đợt phát hành được thực hiện với tỉ lệ thực hiện quyền 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới), nguồn vốn sử dụng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vào ngày kết thúc phân phối, công ty đã phân phối hơn 16 triệu cổ phiếu cho 3.116 cổ đông.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu niêm yết của công ty tăng từ gần 229 triệu cổ phiếu lên xấp xỉ 245 triệu cổ phiếu. Mức vốn điều lệ niêm yết theo mệnh giá tương ứng nâng từ hơn 2.286 tỷ đồng lên hơn 2.446 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/6/2026, Chứng khoán Thiên Việt đã hoàn tất phát hành 4,2 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho 32 cán bộ, nhân viên. Lượng cổ phiếu này tương đương 1,87% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Với giá trị danh nghĩa 10.000 đồng/cổ phiếu, đợt phát hành có tổng giá trị theo mệnh giá 42 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty và người lao động không phải thanh toán tiền để nhận cổ phiếu.

Số cổ phiếu ESOP được hạn chế chuyển nhượng và giải tỏa theo từng giai đoạn. Cụ thể, 25% lượng cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; tiếp đó, 35% được giải tỏa sau ngày 31/12/2027. Phần còn lại dự kiến được giải tỏa sau ngày 31/12/2028.

Việc phát hành cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh mã TVS có diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây. Tính trong 3 tháng gần nhất, thị giá mã này đã tăng 18,39%, hiện được giao dịch tại vùng giá 14.600 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 21/9).

Ngược lại, tình hình kinh doanh của Chứng khoán Thiên Việt lại ghi nhận kém tích cực. Lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 chỉ đạt 9 tỷ đồng, giảm mạnh 90,6% so với mức 96 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.