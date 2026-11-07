Chứng khoán thế giới tuần qua: Hàn Quốc mất gần 12%, Ấn Độ tăng gần 9%

Các nhà giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Mỹ. Ảnh: Reuters/Jeenah Moon.

Phố Wall giảm sâu, làn sóng bán tháo lan sang châu Á

Thị trường chứng khoán thế giới trải qua tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11 với những biến động mạnh, khi lo ngại về chi phí đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), định giá cổ phiếu công nghệ và triển vọng lãi suất làm gia tăng sức ép bán tại nhiều sàn giao dịch lớn.

Tại Mỹ, phiên giao dịch ngày 5/11 trở thành tâm điểm của tuần khi các chỉ số chủ chốt đồng loạt giảm mạnh. Nasdaq Composite mất 5,5%, S&P 500 giảm 4,4%, còn Dow Jones giảm 3,4%. Nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, với chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm hơn 12%.

Áp lực bán tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất chip, phát triển hạ tầng điện toán và trung tâm dữ liệu. Những khoản đầu tư quy mô lớn dành cho AI khiến nhà đầu tư thận trọng hơn về khả năng thu hồi vốn, chi phí tài trợ và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong phiên cuối tuần ngày 6/11, thị trường Mỹ có dấu hiệu phục hồi. S&P 500 tăng 0,31%, lên 7.376,86 điểm; Nasdaq Composite tăng 1,09%, đạt 24.579,42 điểm. Ngược chiều, Dow Jones giảm 0,46%, xuống 51.285,73 điểm.

Tuy nhiên, mức phục hồi này không đủ bù đắp những tổn thất trước đó. Tính chung 5 phiên giao dịch, Nasdaq Composite giảm 3,4%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. S&P 500 mất 2,7%, Dow Jones giảm 0,9%, còn Russell 2000 giảm 2,1%.

Đà giảm khiến Nasdaq thấp hơn hơn 10% so với đỉnh thiết lập đầu tháng 10, bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng đối với nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt đà tăng của thị trường nhờ triển vọng phát triển AI.

Bên cạnh sức ép từ cổ phiếu công nghệ, báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ cũng tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ. Số việc làm mới tăng mạnh hơn dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, khiến nhà đầu tư tiếp tục theo dõi khả năng điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Làn sóng bán tháo từ Phố Wall nhanh chóng tác động đến chứng khoán châu Á, đặc biệt tại những thị trường có tỷ trọng lớn cổ phiếu công nghệ và bán dẫn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 5,96% trong phiên 6/11, xuống 57.434,77 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này mất 9,3%, ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2020. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng khi 222 trong tổng số 225 cổ phiếu thành phần giảm giá trong phiên cuối tuần.

Thị trường Hàn Quốc chứng kiến biến động còn mạnh hơn. Chỉ số Kospi giảm 6,02% trong phiên 6/11, xuống 5.059,69 điểm. Có thời điểm, chỉ số này lao dốc tới 8,8%, khiến thị trường phải kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch trong 20 phút.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số Kospi tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/11/2026. Ảnh: Yonhap.

Kết thúc tuần, Kospi mất 11,7%, trở thành một trong những chỉ số giảm mạnh nhất tại các thị trường chứng khoán lớn. Cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix chịu sức ép bán đáng kể khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng đầu tư hạ tầng AI và nhu cầu chip nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu.

Tại châu Âu, thị trường cũng chịu tác động từ đợt điều chỉnh cổ phiếu toàn cầu nhưng mức độ nhẹ hơn. Chỉ số STOXX 600 giảm 1% trong phiên 6/11, xuống 648,33 điểm, song vẫn tăng nhẹ tính chung cả tuần.

Chỉ số DAX của Đức giảm 1,9% trong phiên cuối tuần, trong khi FTSE 100 của Anh mất khoảng 0,5% sau 5 phiên giao dịch.

Cơ cấu thị trường với tỷ trọng cổ phiếu công nghệ thấp hơn so với Mỹ và một số nước châu Á phần nào giúp chứng khoán châu Âu hạn chế mức giảm. Dù vậy, áp lực bán vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bảo hiểm, truyền thông và hàng tiêu dùng.

Chứng khoán thế giới tuần qua

Biến động các chỉ số chính | Tuần 2-6/11/2026

Giảm mạnh nhất -11,7% Kospi | Hàn Quốc

Tăng mạnh nhất +8,8% Sensex | Ấn Độ

KospiHàn Quốc

-11,7%

Nikkei 225Nhật Bản

-9,3%

NasdaqMỹ

-3,4%

S&P 500Mỹ

-2,7%

Dow JonesMỹ

-0,9%

FTSE 100Anh

-0,5%

ShanghaiTrung Quốc đại lục

+1,4%

Hang SengHong Kong (Trung Quốc)

+5,1%

Nifty 50Ấn Độ

+8,6%

SensexẤn Độ

+8,8%

-12%-6%0% +6%+12%

Màu đỏ: giảm. Màu xanh: tăng. Biến động được tính cho cả tuần giao dịch 2-6/11/2026, không phải riêng phiên cuối tuần. Số liệu làm tròn.

Ấn Độ bứt phá, dòng vốn toàn cầu vẫn tìm đến cổ phiếu

Trái ngược với đà giảm mạnh tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thị trường chứng khoán Ấn Độ ghi nhận một trong những tuần tăng ấn tượng nhất trong nhiều năm.

Kết thúc phiên 6/11, chỉ số Nifty 50 tăng 2,01%, lên 25.030,35 điểm; Sensex tăng 2,17%, đạt 81.028,02 điểm. Cả hai chỉ số duy trì chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp.

Tính chung cả tuần, Nifty 50 tăng 8,6% và Sensex tăng 8,8%, mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 2/2021.

Đà tăng được hỗ trợ bởi giá dầu thô giảm, dòng vốn đầu tư nước ngoài quay trở lại và sự phục hồi của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính.

Riêng phiên 5/11, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua ròng khoảng 150 tỷ rupee, tương đương 1,6 tỷ USD, mức mua ròng trong một ngày lớn nhất gần 6 năm.

Nhóm cổ phiếu tài chính Ấn Độ tăng 10,4% trong tuần. Cổ phiếu HDFC Bank và ICICI Bank lần lượt tăng 13,8% và 12,4%, trong khi Reliance Industries tăng 13,3% sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực.

Sự khác biệt về cơ cấu ngành góp phần tạo nên diễn biến trái chiều giữa các thị trường. Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm công nghệ, thị trường Ấn Độ được hỗ trợ bởi ngân hàng, tài chính và các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu nội địa.

Tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc), các chỉ số chính cũng tăng tính chung cả tuần, dù chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối cùng.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 5,1% trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2025. Hang Seng Tech tăng 8,6%, phản ánh sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ niêm yết tại thị trường này.

Tại Trung Quốc đại lục, Shanghai Composite tăng khoảng 1,4%, chấm dứt chuỗi 6 tuần giảm liên tiếp. Chỉ số CSI 300 tăng 1,7% trong tuần.

Diễn biến tích cực tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số thị trường, ngay cả khi cổ phiếu công nghệ trên các sàn giao dịch lớn khác chịu áp lực bán mạnh.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số Hang Seng tại khu Central, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: Reuters/Tyrone Siu.

Đáng chú ý, dù nhiều chỉ số chứng khoán thế giới giảm sâu, dòng vốn đầu tư vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu vẫn duy trì trạng thái tích cực.

Theo dữ liệu LSEG Lipper, trong tuần thống kê kết thúc ngày 4/11, các quỹ cổ phiếu toàn cầu thu hút ròng 38,63 tỷ USD, đánh dấu tuần hút vốn thứ bảy liên tiếp và là mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.

Trong đó, các quỹ cổ phiếu Mỹ thu hút 14,81 tỷ USD, châu Âu nhận 13,25 tỷ USD và châu Á thu hút 8,34 tỷ USD.

Những con số này cho thấy dòng vốn vào các quỹ cổ phiếu vẫn được duy trì, dù thị trường chứng khoán biến động mạnh. Tuy nhiên, kỳ thống kê chưa bao gồm toàn bộ đợt bán tháo diễn ra trong hai phiên cuối tuần.

Bước sang tuần giao dịch 9-13/11, thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục hướng sự chú ý đến các số liệu kinh tế Mỹ, triển vọng lãi suất Fed và kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp công nghệ lớn.

Diễn biến của nhóm cổ phiếu bán dẫn, lợi suất trái phiếu Mỹ và hoạt động phân bổ vốn giữa các thị trường được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng giao dịch.

Sau một tuần biến động mạnh, sự phân hóa giữa những thị trường phụ thuộc lớn vào cổ phiếu công nghệ và các thị trường được hỗ trợ bởi ngân hàng, tài chính cùng nhu cầu nội địa có thể tiếp tục là đặc điểm đáng chú ý của chứng khoán thế giới trong những phiên tới.