Chứng khoán thế giới trải qua tuần biến động

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần ngày 18/9, thị trường chứng khoán Mỹ đi ngược chiều nhau với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 51.682,64 điểm. Ngược lại, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 7.650,50 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 26.522,56 điểm. Cổ phiếu hãng đồ thể thao Nike gây áp lực lên chỉ số Dow Jones khi giảm 2,3% sau thông tin ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe chấm dứt hợp đồng gắn bó lâu năm để chuyển sang thương hiệu On của Thụy Sỹ.

Tại châu Âu, sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch chủ chốt với mức giảm đồng loạt quanh ngưỡng 1,5%. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) mất 1,5% xuống 10.659,13 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,5% xuống 8.065,02 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) lùi 1,6% về mức 25.304,06 điểm.

Tâm điểm của thị trường tài chính tuần qua tập trung vào cuộc họp chính sách ngày 16/9 của Fed. Đúng như dự báo, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất lên 3,75%-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ tháng 7/2023.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định áp lực giá cả chưa hạ nhiệt đủ nhanh và cơ quan này kiên định đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%, ngay cả khi quyết định này vấp phải phản đối từ Tổng thống Donald Trump. Theo công cụ FedWatch của sàn CME, giới đầu tư hiện đặt cược 53,1% khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng 10, tăng mạnh so với mức 27,2% của một tuần trước đó.

Làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ cũng diễn ra đồng loạt khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vừa tăng lãi suất trong tuần trước đó.

Thị trường cổ phiếu đồng thời chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong tuần có thời điểm vọt lên 5,03%, mốc cao nhất kể từ năm 2007, trước khi dao động quanh ngưỡng tâm lý 5,01%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,73%. Lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao đã thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển từ các tài sản rủi ro sang các kênh đầu tư có mức sinh lời an toàn hơn.

Bên cạnh áp lực lãi suất, cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông và biển Đỏ tiếp tục giữ giá dầu neo ở mức cao dù có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên cuối tuần. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt tuần giảm 1,6% xuống 100,30 USD/thùng, còn dầu Brent giảm 0,9% xuống 103,87 USD/thùng. Thông tin Saudi Arabia tìm cách khôi phục khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu qua tuyến đường ống Đông - Tây ra Biển Đỏ và vận chuyển hàng qua Oman đã giải tỏa bớt lo ngại thiếu hụt nguồn cung cấp, dù cả hai hợp đồng dầu chủ chốt vẫn đứng vững trên mốc 100 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận cú đảo chiều trong phiên 17/9 khi các nhà đầu tư tranh thủ “bắt đáy”. Tuyên bố của Chủ tịch Fed về sức chống chịu của nền kinh tế được củng cố bằng báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ rơi xuống gần mức thấp kỷ lục của năm 1969. Chỉ số Dow Jones bật tăng 317,95 điểm (0,62%) lên 51.779,85 điểm, S&P 500 tăng 85,93 điểm (1,14%) lên 7.637,74 điểm và Nasdaq bứt phá 439,87 điểm (1,69%) lên 26.418,30 điểm, mở đường cho phiên giao dịch cầm chừng nhưng giữ vững điểm số của Phố Wall trong ngày cuối tuần 18/9.

Giới phân tích nhận định, dù các đợt tăng lãi suất gây áp lực ngắn hạn lên định giá cổ phiếu, phản ứng của Phố Wall cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào uy tín kiểm soát giá cả của các ngân hàng trung ương đang dần ổn định trở lại, tạo điểm tựa tâm lý để thị trường vượt qua những biến động từ rủi ro địa chính trị và giá nhiên liệu.