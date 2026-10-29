Chứng khoán thế giới tăng nhẹ sau quyết định lãi suất của Fed

Tuy nhiên, diễn biến trên Phố Wall khá thận trọng khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ và chờ đợi báo cáo lợi nhuận của hai tập đoàn công nghệ lớn là Microsoft và Alphabet.

Sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 10, Fed quyết định duy trì lãi suất cơ bản trong biên độ 3,75-4%, với 10 phiếu thuận và hai phiếu chống. Trong tuyên bố đi kèm, ngân hàng trung ương Mỹ đưa ra đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh tế, song thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao. Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương đã thể hiện rõ sự sẵn sàng hành động.

Quyết định trên không gây bất ngờ cho thị trường. Theo ông Ryan Detrick, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Carson Group, việc Fed giữ nguyên lãi suất đã được dự báo rộng rãi. Tuy nhiên, áp lực lạm phát có thể khiến Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 tới. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 87,4%, tăng so với tỷ lệ 78,3% ghi nhận ngày 27/10.

Trong bối cảnh đó, các chỉ số chính trên Phố Wall biến động trong biên độ hẹp. Vào giữa phiên giao dịch ngày 28/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 49,78 điểm, tương đương 0,10%, lên 52.427,35 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 4,22 điểm, tương đương 0,05%, lên 7.726,82 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 33,64 điểm, tương đương 0,13%, xuống 26.444,17 điểm.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng sau quyết định của Fed, còn giá vàng giao ngay gần như không thay đổi. Tại các thị trường khác, chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI tăng 0,22%, lên 1.132,20 điểm, trong khi chỉ số STOXX 600 của châu Âu tăng nhẹ 0,07%.

Bên cạnh chính sách lãi suất, tâm điểm chú ý của Phố Wall còn hướng tới kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn. Microsoft và Alphabet dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận sau khi thị trường đóng cửa ngày 28/10. Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến kế hoạch chi tiêu vốn của hai doanh nghiệp này, cũng như khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng với những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những báo cáo này được xem là phép thử quan trọng đối với đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tạo doanh thu từ các khoản đầu tư, hoặc có kế hoạch giảm chi tiêu vốn, đều có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường.

Trước đó, các thông báo huy động vốn liên quan đến AI từ Meta, SpaceX và Broadcom trong tuần này tiếp tục đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng của nhà đầu tư trong việc tài trợ cho làn sóng xây dựng hạ tầng AI. Tuy nhiên, hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic với kết quả kinh doanh được nhiều nhà đầu tư đánh giá tích cực hơn dự kiến đã góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.

Mùa công bố lợi nhuận quý III/2026 của doanh nghiệp Mỹ nhìn chung đang ghi nhận những kết quả tích cực. Theo dữ liệu mới nhất từ Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), trong số 200 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo, có 84% đạt lợi nhuận vượt dự báo của các nhà phân tích. Lợi nhuận tổng hợp của các doanh nghiệp thuộc chỉ số này được dự báo tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo tăng 30,6% đưa ra vào đầu tháng 10.

Trong những phiên tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và ước tính sơ bộ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III, dự kiến công bố ngày 29/10. Đây là những dữ liệu có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed.

Ngoài Mỹ, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn cũng đang thu hút sự chú ý. Ngày 28/10, Ngân hàng Dự trữ New Zealand bất ngờ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%, trái với dự báo tăng lãi suất của thị trường, khiến đồng nội tệ nước này giảm 1,2%. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng dự kiến công bố quyết định chính sách trong tuần này.