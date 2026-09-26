Chứng khoán thế giới sáng 26/9: Phố Wall tăng mạnh, Dow Jones thêm gần 480 điểm

Dow Jones tăng gần 480 điểm

Kết thúc phiên 25/9 tại Mỹ, Dow Jones Industrial Average tăng 478,64 điểm, tương đương 0,93%, lên 51.828,62 điểm. S&P 500 tăng 0,51%, lên 7.743,41 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,48%, đạt 27.068,72 điểm.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ. Ảnh: Reuters/Jeenah Moon.

Đà tăng được hỗ trợ đáng kể bởi nhóm công nghệ và các cổ phiếu liên quan trí tuệ nhân tạo. Microsoft tăng 3,7% sau khi công bố thêm các tính năng mới cho Copilot. Qualcomm tăng 4%, Dell tăng 5% và Akamai Technologies tăng 3,2%.

Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 nhóm tăng điểm. Công nghệ thông tin dẫn đầu với mức tăng 0,91%, trong khi nhóm công nghiệp tăng khoảng 0,6%. Ngược chiều, Meta Platforms giảm 3,3%.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng khoảng 1,2%, còn Nasdaq tăng 2%. Dù vậy, thị trường vẫn chịu sức ép từ mặt bằng lợi suất trái phiếu cao và những bất định liên quan đến giá năng lượng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong phiên có lúc lên mức cao mới của 19 năm và cuối phiên ở khoảng 5,196%.

Châu Âu chấm dứt chuỗi ba tuần giảm

Tại châu Âu, STOXX 600 tăng 0,4% trong phiên 25/9 và tăng 0,5% trong cả tuần. Đây là tuần tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ đầu tháng 8, đồng thời chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.

Đồ thị chỉ số DAX tại Sở Giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, ngày 24/9/2026. Ảnh: Reuters.

Nhóm ngân hàng tăng 1,3%, trở thành nhóm dẫn dắt thị trường; dịch vụ tài chính tăng 1,1%. UBS tăng 3,5%. Trong khi đó, nhóm năng lượng giảm 1,3% khi giá dầu hạ nhiệt.

Tại các thị trường lớn, FTSE 100 của Anh tăng 0,14%, lên 10.695,25 điểm. DAX của Đức tăng 0,56%, đạt 25.408,64 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,40%, lên 8.113,87 điểm.

Nikkei 225 tăng hơn 850 điểm

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng mạnh 850,21 điểm, tương đương 1,30%, đóng cửa ở 66.364,20 điểm. Trong 225 cổ phiếu thành phần, 171 mã tăng, 51 mã giảm và 3 mã đứng giá. Nhóm công nghệ đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số.

Trái lại, Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 251,04 điểm, tương đương 1,01%, xuống 24.510,09 điểm. Hang Seng China Enterprises Index giảm 1,21%, trong khi Hang Seng Tech Index giảm 1,13%.

Thị trường Trung Quốc đại lục nghỉ giao dịch ngày 25/9 nhân dịp Tết Trung thu. Shanghai Composite vì vậy giữ mức đóng cửa gần nhất ngày 24/9 là 3.888,37 điểm, giảm 1,22% so với phiên trước. Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải cho biết thị trường nghỉ từ ngày 25 đến 27/9 và giao dịch trở lại từ ngày 28/9.

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) cũng nghỉ giao dịch ngày 25/9. Phiên gần nhất ngày 24/9, TAIEX đóng cửa ở 48.024,60 điểm, giảm 132,69 điểm, tương đương 0,28%.

Bảng điện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Reuters/Willy Kurniawan.

Dòng tiền vẫn hướng vào công nghệ

Phiên cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư toàn cầu đã cải thiện khi nhóm công nghệ và cổ phiếu AI lấy lại vai trò dẫn dắt, đồng thời giá dầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở vùng cao vẫn là yếu tố cần theo dõi. Diễn biến của giá dầu, kỳ vọng chính sách tiền tệ và dòng tiền vào nhóm công nghệ sẽ tiếp tục chi phối thị trường toàn cầu trong tuần giao dịch kế tiếp.