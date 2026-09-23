Chứng khoán thế giới sáng 23/9: Nasdaq lập đỉnh mới, cổ phiếu AI tiếp tục dẫn sóng

Nasdaq lập đỉnh phiên thứ hai liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9 tại Mỹ, tương ứng rạng sáng 23/9 theo giờ Việt Nam, Nasdaq Composite tăng 122,18 điểm, tương đương 0,45%, lên 27.244,28 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp chỉ số công nghệ này lập đỉnh đóng cửa.

Hệ số P/E dự phóng của S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023, về quanh 19 lần và tiến sát mức trung bình 10 năm, trong khi chỉ số S&P 500 vẫn duy trì ở vùng cao. Nguồn: LSEG Datastream/Noel Randewich.

S&P 500 gần như không thay đổi, giảm 0,06 điểm xuống 7.764,64 điểm, còn Dow Jones Industrial Average mất 185,14 điểm, tương đương 0,36%, còn 51.863,69 điểm. Russell 2000, đại diện nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng khoảng 0,5% lên 2.889,92 điểm.

Động lực chính của Nasdaq tiếp tục đến từ nhóm bán dẫn và các cổ phiếu hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI. Micron Technology tăng khoảng 5%, trong khi Sandisk tăng gần 7%. Nhu cầu đối với hạ tầng, bộ nhớ và năng lực tính toán phục vụ AI tiếp tục duy trì sự quan tâm của dòng tiền đối với nhóm công nghệ.

Dù vậy, đà tăng không lan rộng trên toàn thị trường. Sáu trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 giảm điểm, trong đó tài chính mất khoảng 1,7%. JPMorgan Chase và Wells Fargo cùng giảm hơn 3%, góp phần kéo Dow Jones đi xuống.

Diễn biến của giá dầu cũng tiếp tục ảnh hưởng tới tâm lý thị trường. Giá dầu hạ nhiệt trong phiên khi nguồn cung từ Trung Đông có dấu hiệu cải thiện, giúp giảm bớt một phần lo ngại về áp lực lạm phát. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh vùng 4,95%.

Nhà giao dịch làm việc trên sàn New York Stock Exchange tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters/Jeenah Moon.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ

Tại châu Âu, STOXX 600 đóng cửa tăng khoảng 0,1%, sau phiên tăng mạnh trước đó. Nhóm công nghệ tăng 1,5%, trong khi ngân hàng giảm 1% và viễn thông giảm 2,1%.

FTSE 100 của Anh giảm 0,29%, xuống 10.708,33 điểm. Ngược lại, CAC 40 của Pháp tăng 0,20% lên 8.154,91 điểm, còn DAX của Đức nhích khoảng 0,02% lên 25.578,80 điểm.

Các thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến giá năng lượng, chính sách tiền tệ của những ngân hàng trung ương lớn và cuộc gặp Mỹ - Trung dự kiến diễn ra trong tuần, trong đó thương mại và công nghệ được thị trường đặc biệt quan tâm.

Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt (Đức), nơi chỉ số DAX phản ánh diễn biến của nhóm cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán Đức. Ảnh: Reuters.

Châu Á chờ phiên mới, thị trường Nhật Bản nghỉ giao dịch

Ở châu Á, phiên 22/9 khép lại với biến động tương đối hẹp. Hang Seng tăng 0,18% lên 25.087,75 điểm; Shanghai Composite tăng 0,06% lên 3.952,13 điểm; KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,15%, đóng cửa ở 7.017,91 điểm.

Riêng thị trường cổ phiếu Nhật Bản không giao dịch ngày 22/9 và tiếp tục nghỉ ngày 23/9 do lịch nghỉ lễ quốc gia. Vì vậy, không có mức đóng cửa Nikkei 225 mới cho hai phiên này.

Chứng khoán thế giới sáng 23/9/2026 Số liệu chốt phiên gần nhất tại từng thị trường

Mỹ và châu Âu: Chốt phiên 22/9/2026. Châu Á: Phiên hoàn tất gần nhất. Thị trường cổ phiếu Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày 22-23/9. Nguồn: Reuters, AP, JPX, dữ liệu thị trường.

Nhìn chung, tâm điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu sáng 23/9 vẫn là sức mạnh của nhóm cổ phiếu AI tại Mỹ. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa Nasdaq với Dow Jones và diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền đang tập trung nhiều hơn vào công nghệ thay vì tạo ra một nhịp tăng đồng đều trên toàn thị trường.