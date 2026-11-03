Chứng khoán thế giới phân hóa, Phố Wall đảo chiều

Các nhà giao dịch theo dõi thị trường trên sàn chứng khoán New York (NYSE), Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phố Wall đảo chiều, cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu sức ép

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11 (rạng sáng 3/11 theo giờ Việt Nam) với diễn biến trái chiều. Đà tăng đầu phiên không được duy trì khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu công nghệ khiến hai trong ba chỉ số chủ chốt quay đầu giảm điểm.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 213,67 điểm, tương đương 0,41%, lên 51.983,98 điểm. Ngược lại, S&P 500 giảm 0,51%, xuống 7.541,40 điểm, còn Nasdaq Composite mất 1,07%, đóng cửa ở 25.164,32 điểm.

Diễn biến này trái ngược với không khí tích cực đầu phiên, khi S&P 500 có thời điểm tăng tới 1,1% nhờ giá dầu giảm mạnh và các số liệu kinh tế khả quan. Tuy nhiên, sức ép từ nhóm cổ phiếu công nghệ đã khiến thị trường không giữ được thành quả tăng điểm.

Đáng chú ý, gần 70% cổ phiếu thuộc S&P 500 vẫn tăng giá, song mức giảm của một số doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn đủ sức kéo chỉ số đi xuống. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa diễn biến của phần lớn cổ phiếu và biến động của các chỉ số chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm công nghệ.

Những lo ngại về hiệu quả đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư. Sau giai đoạn tăng mạnh nhờ kỳ vọng AI, thị trường đang quan tâm nhiều hơn đến chi phí phát triển hạ tầng, khả năng thu hồi vốn và triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ.

Cổ phiếu Nvidia đảo chiều giảm 1,3% sau khi tăng vào đầu phiên. Oracle mất gần 9% trước kế hoạch huy động khoảng 20 tỷ USD thông qua phát hành nợ và cổ phiếu. Marvell Technology giảm khoảng 13% sau khi công bố thương vụ mua lại Lumentum trị giá 115 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Intel tiếp tục chịu áp lực khi giảm 8,8%, nối dài đà lao dốc của phiên trước. AMD cũng mất 7,5% trước thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, Amazon tăng 2,2%, trong khi Tesla nhích thêm 1%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng có triển vọng riêng.

Đối với Apple, cổ phiếu giảm khoảng 1,5% trong phiên chính thức. Sau giờ giao dịch, doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý vượt dự báo, với doanh thu đạt 114,48 tỷ USD và lợi nhuận 2,10 USD/cổ phiếu. Kết quả tích cực được hỗ trợ bởi doanh số iPhone và khả năng duy trì biên lợi nhuận trước áp lực chi phí linh kiện.

Bên cạnh nhóm công nghệ, giá dầu là yếu tố có tác động đáng kể đến thị trường. Dầu Brent giảm 7,6%, xuống 104,77 USD/thùng, khi những tín hiệu đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung năng lượng có thể được cải thiện.

Giá nhiên liệu giảm hỗ trợ cổ phiếu các doanh nghiệp hàng không, du lịch và vận tải. United Airlines tăng 4,8%, Southwest Airlines tăng 3,6%, trong khi Carnival, doanh nghiệp khai thác du thuyền, tăng 4,2%. Trái lại, nhóm năng lượng thuộc S&P 500 giảm khoảng 4%.

Thị trường còn nhận được thông tin tích cực từ hoạt động sản xuất của Mỹ. Theo Viện Quản lý cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 10 tăng lên 55,5 điểm, so với mức 54,5 điểm trong tháng 9, vượt dự báo của giới phân tích.

Dù vậy, những tín hiệu khả quan về kinh tế và giá năng lượng chưa đủ giúp Phố Wall duy trì đà tăng. Kết quả phiên giao dịch phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước mức định giá của nhóm công nghệ và khả năng chuyển các khoản đầu tư lớn vào AI thành lợi nhuận thực tế.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm, châu Á phân hóa

Trái với diễn biến tại Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu khép lại phiên 2/11 (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) trong sắc xanh, khi giá dầu giảm mạnh hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư và triển vọng chi phí của nhiều doanh nghiệp.

Chỉ số STOXX 600, đại diện cho các doanh nghiệp lớn tại châu Âu, tăng 0,42%, đóng cửa ở 649,44 điểm, duy trì gần vùng cao nhất trong hai tháng.

WORLD STOCK MARKETS

Chứng khoán thế giới sáng 3/11/2026 (theo giờ Việt Nam)

Kết quả phiên giao dịch ngày 2/11. Mức điểm đóng cửa và biến động so với phiên trước.

Mỹ - Nasdaq -1,07%

Châu Âu - STOXX 600 +0,42%

Hàn Quốc - KOSPI +2,24%

US Thị trường Mỹ - 4 chỉ số

-2,5% 0% +2,5%

Dow Jones 51.983,98 điểm

+0,41%

S&P 500 7.541,40 điểm

-0,51%

Nasdaq Composite 25.164,32 điểm

-1,07%

Russell 2000 2.805,88 điểm

-0,21%

EU Thị trường châu Âu - 5 chỉ số

-2,5% 0% +2,5%

STOXX Europe 600 649,44 điểm

+0,42%

DAX - Đức 25.981,09 điểm

+0,63%

CAC 40 - Pháp 8.047,69 điểm

+0,98%

FTSE 100 - Anh 10.761,33 điểm

+0,29%

IBEX 35 - Tây Ban Nha 18.957,80 điểm

+1,63%

AS Thị trường châu Á - 6 chỉ số

-2,5% 0% +2,5%

KOSPI - Hàn Quốc 5.859,08 điểm

+2,24%

Shenzhen Component 11.010,68 điểm

+1,63%

Shanghai Composite 3.638,03 điểm

+1,08%

Hang Seng - Hồng Kông 23.393,32 điểm

+0,42%

Nikkei 225 - Nhật Bản 63.081,86 điểm

-0,33%

TOPIX - Nhật Bản 3.930,28 điểm

-0,88%

Biểu đồ: So sánh mức tăng, giảm (%) của các chỉ số trong phiên 2/11/2026. Đường giữa là mốc 0%. Thanh xanh biểu thị tăng, thanh đỏ biểu thị giảm.

Nguồn dữ liệu: AP, Reuters và dữ liệu niêm yết thị trường. Tổng hợp cho bản tin sáng 3/11/2026, theo giờ Việt Nam (GMT+7).

Tại Anh, FTSE 100 tăng 0,3%, lên 10.761,33 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Chỉ số FTSE 250 của nhóm doanh nghiệp vốn hóa trung bình tăng 1,4%, lên 24.795,85 điểm. Chứng khoán Tây Ban Nha ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi IBEX tăng 1,63%.

Nhóm cổ phiếu du lịch và giải trí tại châu Âu tăng khoảng 3%, mức tăng mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 6. Giá nhiên liệu hạ nhiệt giúp cải thiện kỳ vọng về chi phí vận hành và lợi nhuận của các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch.

Cổ phiếu Ryanair tăng 5,2% sau khi hãng hàng không này công bố các biện pháp tiết giảm chi phí, dù lợi nhuận ròng giảm 6%.

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng giảm 2,3%, chịu tác động trực tiếp từ đà lao dốc của giá dầu.

Trong lĩnh vực công nghệ, cổ phiếu Aixtron tăng 3,9%, còn Infineon tăng 2,9%, phục hồi sau đợt điều chỉnh mạnh của nhóm bán dẫn trong tuần trước.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hưởng lợi từ tâm lý thị trường cải thiện. Cổ phiếu Alstom, tập đoàn sản xuất thiết bị đường sắt của Pháp, giảm khoảng 26% sau khi doanh nghiệp hạ dự báo kinh doanh và cho biết dòng tiền tự do cả năm có thể âm.

Diễn biến này cho thấy kết quả kinh doanh tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư, ngay cả khi thị trường chung được hỗ trợ bởi những yếu tố vĩ mô tích cực.

Tại châu Á, các thị trường lớn khép lại phiên giao dịch ngày 2/11 (chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam) với diễn biến phân hóa.

Hàn Quốc là một trong những thị trường nổi bật nhất khi chỉ số KOSPI tăng 2,24%, tương đương 128,34 điểm, lên 5.859,08 điểm.

Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn, trong đó Samsung Electronics tăng 1,78% và SK Hynix tăng 3,81%. Sự phục hồi của các doanh nghiệp công nghệ lớn giúp thị trường Seoul lấy lại một phần mức giảm trong những phiên trước.

Tại Trung Quốc, Shanghai Composite tăng 1,08%, lên 3.638,03 điểm, trong khi Shenzhen Component tăng 1,63%, đạt 11.010,68 điểm.

Chứng khoán Hồng Kông cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi Hang Seng tăng 0,42%, đóng cửa ở 23.393,32 điểm.

Ngược chiều, thị trường Nhật Bản điều chỉnh khi Nikkei 225 giảm 0,33%, xuống 63.081,86 điểm, còn TOPIX mất 0,88%. Áp lực bán tại một số cổ phiếu công nghệ và bán dẫn khiến chứng khoán Tokyo không theo kịp đà phục hồi của các trung tâm tài chính khác trong khu vực.

Sự khác biệt giữa các thị trường cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trong việc phân bổ dòng tiền, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng AI.

Nhìn chung, phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận những tác động trái chiều từ giá dầu giảm và sự điều chỉnh của cổ phiếu công nghệ. Trong khi chi phí năng lượng hạ nhiệt tạo lực đỡ cho nhiều nhóm ngành, áp lực đối với các doanh nghiệp đầu tư lớn vào AI tiếp tục là yếu tố cản trở đà phục hồi của thị trường Mỹ.

Bước sang ngày 3/11, giới đầu tư tiếp tục theo dõi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, triển vọng lãi suất và những diễn biến kinh tế có thể ảnh hưởng đến dòng tiền trên thị trường tài chính quốc tế.