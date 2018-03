Giới đầu tư đã lạc quan trở lại sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ và Trung Quốc đang thực sự đàm phán với nhau.

Thị trường chứng khoán thế giới giao dịch ngược chiều nhau trong phiên ngày 26/3, trong đó chứng khoán Phố Wall tăng điểm giữa bối cảnh tâm lý lạc quan của giới đầu tư về các cuộc đàm phán thương mại liên quan tới việc áp thuế mới giữa Mỹ với các đối tác chủ chốt gia tăng. Trong khi đó, đồng euro mạnh là nguyên nhân khiến chứng khoán châu Âu giảm điểm.

Chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 26/3. Ảnh:THX/TTXVNChỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 2,8% lên 24.202,60 điểm, sau hai phiên giảm điểm trong tuần trước do thông báo sẽ áp thuế lên tới 60 tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giới đầu tư đã lạc quan trở lại sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ và Trung Quốc đang thực sự đàm phán với nhau và Mỹ đã đưa ra những yêu cầu cụ thể cho Trung Quốc mà có thể giúp giải quyết căng thẳng giữa hai nước.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,7% lên 2.658,55 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 3,3% lên 7.220,54 điểm.

Cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn hòa chung không khí lạc quan, trong đó giá cổ phiếu của Apple và Intel tăng lần lượt là 4,8% và 6,3%. Giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase tăng hơn 3%, cùng với Caterpillar.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán chính đi ngược chiều sau thông tin rằng Mỹ và 21 nước khác, chủ yếu là các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhằm đáp trả vụ đầu độc mà Moskva bị cáo buộc tiến hành nhằm vào một cựu điệp viên người Nga tại Anh.

Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,5% xuống 6.888,69 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,8% xuống 11.787,26 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris hạ 0,6% xuống 5.066,28 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,7% xuống 3.274,14 điểm.

Ngoài ra, đồng euro và đồng bảng Anh lên giá so với đồng USD cũng tác động lên các chỉ số này. Đồng euro bị đẩy lên cao do bình luận từ Thống đốc ngân hàng trung ương Đức rằng Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ nhanh chóng giảm dần chương trình lãi suất siêu thấp và mua trái phiếu khổng lồ. Một euro đổi được 1,25 USD so với mức 1,2353 USD/euro và một đồng bảng Anh đổi được 1,4230 USD so với 1,4132 USD/bảng trong phiên trước đó.

Minh Hằng (Theo AFP)