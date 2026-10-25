Chứng khoán thế giới chốt tuần: Dow Jones mất hơn 650 điểm, giá dầu gây sức ép

Nhà giao dịch theo dõi thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ. Ảnh tư liệu: Reuters/Brendan McDermid

Phố Wall giảm điểm, Dow Jones mất hơn 650 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10 (giờ Mỹ), cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall đều giảm điểm, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và nhà đầu tư thận trọng trước triển vọng lợi nhuận của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 652,82 điểm, tương đương 1,23%, xuống 52.215,16 điểm. S&P 500 mất 39,75 điểm, tương đương 0,52%, còn 7.623,68 điểm. Nasdaq Composite giảm 53,52 điểm, tương đương 0,21%, xuống 25.955,34 điểm.

Dù khép phiên trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu công nghệ đã phần nào ổn định sau đợt bán mạnh trước đó. Chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 tăng khoảng 0,4%, trong khi chỉ số cổ phiếu bán dẫn cũng phục hồi với mức tăng tương tự.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu viễn thông và một số doanh nghiệp lớn ghi nhận diễn biến kém tích cực. American Express giảm 3,7% sau khi công bố kết quả kinh doanh, còn Meta mất khoảng 1%. Microsoft tăng 0,7%, góp phần hạn chế đà giảm của nhóm công nghệ.

Giá dầu tăng mạnh trở thành yếu tố đáng chú ý trên thị trường. Dầu Brent kết thúc phiên ở mức 116,72 USD/thùng, tăng 3,14%, trong khi dầu WTI của Mỹ lên 103,27 USD/thùng, tăng 3,8%. Diễn biến này hỗ trợ nhóm năng lượng thuộc S&P 500 tăng khoảng 2,5% và thiết lập mức cao kỷ lục.

Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq mất 0,7%. Riêng Dow Jones tăng 0,4%, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Chứng khoán châu Âu chịu sức ép từ giá năng lượng và thị trường trái phiếu

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên 23/10 trong sắc đỏ khi giá dầu tăng cao và những biến động trên thị trường trái phiếu, cùng triển vọng kinh tế khu vực, tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, với bảng điện tử hiển thị chỉ số DAX. Ảnh: Reuters

Chỉ số STOXX 600 đại diện cho thị trường châu Âu giảm 0,31%, xuống 635,77 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này mất khoảng 1,4%, ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 9.

Tại Đức, DAX giảm 0,75%, còn 25.181,65 điểm. CAC 40 của Pháp giảm khoảng 0,36%, xuống 7.782,82 điểm. FTSE 100 của Anh cũng mất 0,32%, kết thúc ở 10.690,36 điểm.

Thị trường trái phiếu châu Âu cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý. Trong tuần, lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp tăng, kéo theo chênh lệch lợi suất so với trái phiếu Đức nới rộng. Diễn biến này khiến giới đầu tư quan tâm hơn đến chi phí huy động vốn và triển vọng thị trường nợ công trong khu vực.

Cùng với đó, giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát, đặc biệt đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu.

Chứng khoán châu Á phân hóa, Hong Kong và Hàn Quốc phục hồi

Tại châu Á, các thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần, khi lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu công nghệ sau những phiên điều chỉnh mạnh.

Người dân đi qua bảng điện tử hiển thị chỉ số Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/Yuichi Yamazaki

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 214,68 điểm, tương đương 0,34%, xuống 62.693,16 điểm. Chỉ số TOPIX cũng mất 0,79%, còn 3.965,81 điểm.

Ngược chiều, Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,69%, lên 23.093,37 điểm. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,89%, đạt 3.690,48 điểm.

Tại Hàn Quốc, KOSPI tăng 0,3%, lên 5.550,30 điểm sau khi có thời điểm giảm hơn 4% trong phiên. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi lực mua cổ phiếu bán dẫn, trong đó SK Hynix tăng 4,42%.

Dù một số thị trường phục hồi vào cuối phiên, nhóm công nghệ châu Á vẫn chịu ảnh hưởng từ những lo ngại về định giá và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tiến sát 5%, thị trường chờ quyết định của Fed

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 3,7 điểm cơ bản trong phiên 23/10, lên 4,99%, sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó.

Lợi suất duy trì gần ngưỡng 5% tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá dầu tăng cao có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát lạm phát, đồng thời tác động đến chi phí vốn của doanh nghiệp.

Chứng khoán thế giới chốt phiên 23/10/2026

Số liệu chốt phiên ngày 23/10/2026, theo giờ giao dịch của từng thị trường. Thay đổi so với phiên liền trước.

Tâm điểm của thị trường trong tuần giao dịch từ ngày 26 đến 30/10 là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến diễn ra ngày 27 - 28/10. Các cuộc họp về lãi suất và triển vọng kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng sẽ được giới đầu tư quan tâm.

Cùng thời điểm, Alphabet, Microsoft và Amazon dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III. Triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo, khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng thị trường chứng khoán toàn cầu trong những phiên tới.