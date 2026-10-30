Chứng khoán thế giới 30/10: Nasdaq lao dốc, thị trường châu Á rung lắc mạnh

Nhà giao dịch theo dõi diễn biến thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phố Wall giảm điểm, cổ phiếu công nghệ chịu sức ép lớn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10 (giờ Mỹ), ba chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán Phố Wall đồng loạt giảm điểm. Áp lực bán tập trung tại các doanh nghiệp công nghệ lớn sau khi kết quả kinh doanh quý III làm gia tăng lo ngại về hiệu quả của những khoản đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 132,54 điểm, tương đương 0,25%, xuống 52.342,56 điểm. S&P 500 mất 23,59 điểm, tương đương 0,30%, còn 7.720,39 điểm. Nasdaq Composite giảm mạnh nhất, mất 365,13 điểm, tương đương 1,38%, xuống 26.184,72 điểm.

Chứng khoán thế giới 30/10/2026

Tổng hợp các chỉ số chủ chốt tại Mỹ, châu Á và châu Âu.

Thị trường Mỹ Chốt phiên 29/10/2026

Dữ liệu chốt phiên ngày 29/10, giờ Mỹ. Phiên 30/10 chưa kết thúc tại thời điểm tổng hợp bản tin.

Thị trường châu Á Chốt phiên 30/10/2026

Dữ liệu chốt phiên ngày 30/10 theo giờ giao dịch từng thị trường.

Thị trường châu Âu Diễn biến trong phiên 30/10/2026

STOXX 600 cập nhật lúc 09h29 GMT; FTSE 100 lúc 09h41 GMT; DAX theo dữ liệu lúc 08h21 GMT. Đây là mức trong phiên, không phải giá đóng cửa.

Nguồn: Dữ liệu niêm yết các sở giao dịch và chỉ số thị trường, tổng hợp từ AP, Reuters, Nikkei, Yonhap và các nền tảng dữ liệu tài chính.

Ghi chú: Biến động tính theo phần trăm so với phiên giao dịch trước. Giá trị châu Âu có thể thay đổi đến khi thị trường đóng cửa.

Trái với diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số Russell 2000 đại diện cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ tăng 1,01%, lên 2.859,22 điểm. Điều này cho thấy dòng tiền trên thị trường Mỹ có sự phân hóa đáng kể, thay vì suy giảm đồng loạt.

Tâm điểm của phiên giao dịch là cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm khoảng 12,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh không đáp ứng kỳ vọng của giới phân tích. Diễn biến này gây sức ép đáng kể lên Nasdaq và S&P 500.

Cổ phiếu Amazon giảm 4,25%, Micron Technology mất gần 5%, trong khi NVIDIA và Broadcom cũng đi xuống. Ở chiều ngược lại, Apple tăng 1,48%, Meta Platforms tăng 1,96% và Eli Lilly tăng 6,63%, góp phần hạn chế mức giảm của thị trường chung.

Đáng chú ý, làn sóng điều chỉnh cổ phiếu công nghệ diễn ra khi giới đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng tạo doanh thu và dòng tiền thực tế từ các dự án AI. Chi phí phát triển trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán và chip xử lý đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc định giá các doanh nghiệp công nghệ.

Chứng khoán châu Á giảm mạnh, Hang Seng đi ngược xu hướng

Phiên giao dịch ngày 30/10 ghi nhận diễn biến tiêu cực tại nhiều thị trường chứng khoán châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bảng điện tử tại phòng giao dịch Hana Bank ở Seoul, Hàn Quốc, ghi nhận chỉ số KOSPI giảm mạnh trong phiên 30/10/2026. Ảnh: News1.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,12%, xuống 63.290,11 điểm. Các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và thiết bị sản xuất chip chịu áp lực đáng kể, trong đó Advantest, Tokyo Electron và Lasertec đều giảm giá.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1,25%. Tuy nhiên, khả năng tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, nhất là đối với các cổ phiếu đã tăng mạnh trong những tháng trước.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 206,92 điểm, tương đương 3,48%, xuống 5.730,74 điểm. KOSDAQ cũng giảm 3,83%, xuống 724,38 điểm.

Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 3,02%, trong khi SK Hynix mất 7,08%. Hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài cùng áp lực điều chỉnh tại nhóm bán dẫn khiến thị trường Hàn Quốc trở thành một trong những thị trường giảm mạnh nhất khu vực trong phiên.

Tại Trung Quốc, Shanghai Composite giảm 1,44%, xuống 3.599,02 điểm; Shenzhen Component mất 2,73%, xuống 10.833,78 điểm. Thanh khoản hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến gia tăng, phản ánh áp lực bán đáng kể, đặc biệt ở nhóm công nghệ và thiết bị bán dẫn.

Trong khi đó, chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) diễn biến tích cực hơn. Chỉ số Hang Seng tăng 335,77 điểm, tương đương 1,46%, lên 23.294,42 điểm; Hang Seng Tech tăng 0,29%, lên 3.754,90 điểm.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng đóng vai trò dẫn dắt đà phục hồi. Mengniu Dairy tăng hơn 9%, trong khi Nongfu Spring và Tingyi Holding tăng trên 5%. Tuy nhiên, tính chung tháng 10, Hang Seng vẫn giảm 5,36%, cho thấy phiên hồi phục cuối tháng chưa đủ bù đắp các đợt điều chỉnh trước đó.

Chứng khoán châu Âu chịu áp lực từ nhóm công nghệ

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên 30/10 trong trạng thái thận trọng. Theo Reuters, tính đến 09h29 GMT, chỉ số STOXX 600 giảm 0,29%, xuống 647,23 điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm khoảng 2%, dẫn đầu đà đi xuống của thị trường khu vực.

Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu ASML mất khoảng 5%, trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất chip và thiết bị bán dẫn khác cũng giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lo ngại về triển vọng nhu cầu công nghệ và khả năng thu hồi vốn đầu tư AI.

Ở chiều tích cực, cổ phiếu ngành năng lượng, dược phẩm và một số doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khả quan vẫn thu hút dòng tiền. Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng nhẹ 0,1%, lên 10.732,58 điểm vào lúc 09h41 GMT.

Dù chịu áp lực điều chỉnh, STOXX 600 vẫn hướng tới kết quả tăng trưởng theo tuần và theo tháng, nhờ nền tảng lợi nhuận tương đối tích cực của nhiều doanh nghiệp niêm yết.

Diễn biến trên các thị trường lớn cho thấy sự thay đổi trong cách nhà đầu tư đánh giá nhóm cổ phiếu công nghệ. Sau giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều vào triển vọng phát triển AI, thị trường đang chú trọng hơn đến kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn.

Trong ngắn hạn, báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn, diễn biến lãi suất và dòng vốn vào nhóm bán dẫn tiếp tục là những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến chứng khoán thế giới.