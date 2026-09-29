Chứng khoán thế giới 29/9: Châu Á phân hóa, cổ phiếu công nghệ nâng đỡ châu Âu

Châu Á phân hóa, Nhật Bản và Hong Kong giảm

Khép lại phiên giao dịch ngày 29/9, thị trường chứng khoán châu Á phân hóa trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục ở vùng cao và giá dầu duy trì quanh 107 USD/thùng.

Bảng điện tại phòng giao dịch Hana Bank ở Seoul, Hàn Quốc sau phiên 29/9/2026. KOSPI đóng cửa giảm 0,27%, xuống 6.870,81 điểm. Ảnh: Yonhap.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm khoảng 0,5%, trong khi TOPIX mất khoảng 1,8%. Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khi nhà đầu tư lo ngại chi phí vốn gia tăng và giá năng lượng cao có thể tác động đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Tại Hàn Quốc, KOSPI đóng cửa giảm khoảng 0,3%. Hong Kong (Trung Quốc) cũng đi xuống, với Hang Seng giảm khoảng 0,5% và Hang Seng Tech mất 1,1%. Nhóm công nghệ tiếp tục chịu sức ép trong bối cảnh tâm lý đối với cổ phiếu AI và bán dẫn chưa ổn định.

Trái chiều với phần lớn khu vực, chứng khoán Trung Quốc đại lục hồi phục nhẹ. CSI 300 tăng 0,1%, Shanghai Composite tăng 0,2% sau khi giới chức Trung Quốc phát tín hiệu tăng cường các biện pháp hỗ trợ kinh tế. Nhóm bất động sản nổi bật khi cổ phiếu Vanke tăng 10%. Thanh khoản trên hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến đạt khoảng 1.410 tỷ nhân dân tệ, thấp nhất kể từ tháng 7/2025.

Tại Australia, S&P/ASX 200 tăng khoảng 0,3% dù Ngân hàng Dự trữ Australia nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,60%, mức cao nhất trong 15 năm. Đây là lần tăng lãi suất thứ tư của Australia trong năm nay, trong bối cảnh áp lực lạm phát và giá năng lượng vẫn ở mức cao.

Châu Âu nhích tăng nhờ nhóm công nghệ

Bước vào phiên giao dịch ngày 29/9, chứng khoán châu Âu lấy lại sắc xanh. Tính đến khoảng 14h20 giờ Việt Nam, STOXX 600 tăng 0,3%, lên 640,28 điểm.

Nhóm công nghệ và bán dẫn là lực đỡ chính của thị trường. Diễn biến tích cực xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi các kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng AI và triển vọng niêm yết của Anthropic.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường châu Âu bị hạn chế bởi giá dầu và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Dầu Brent giao dịch quanh 107 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn ở vùng cao nhất nhiều năm.

Cổ phiếu Legrand của Pháp tăng gần 6% sau khi doanh nghiệp nâng mục tiêu trung hạn, trở thành một trong những mã nổi bật trong đầu phiên.

Chứng khoán thế giới ngày 29/9/2026

Cập nhật theo trạng thái từng thị trường

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Lưu ý: Bảng được chia theo trạng thái giao dịch tại thời điểm cập nhật chiều 29/9/2026. Châu Á đã hoàn tất phiên; châu Âu đang giao dịch; các chỉ số Mỹ sử dụng số chốt phiên 28/9.

Lợi suất và giá dầu tiếp tục gây sức ép

Trước đó, Phố Wall kết thúc phiên 28/9 trong sắc đỏ. Dow Jones giảm 0,67% xuống 51.481,51 điểm; S&P 500 mất 0,77%, còn 7.683,69 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,92%, xuống 26.820,38 điểm.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục nằm ở lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất kỳ hạn 10 năm đã có thời điểm vượt 5,27%, mức cao nhất trong 19 năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tiến sát 5%. Thị trường đang gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt.

Trên thị trường năng lượng, dầu Brent dao động quanh 106-107 USD/thùng. Giá dầu cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến kỳ vọng lãi suất tiếp tục trở thành yếu tố chi phối định giá tài sản.

Đồng USD duy trì ở vùng cao, trong khi vàng giao ngay hồi nhẹ sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn bảy tuần. Thị trường hiện chờ các số liệu việc làm, lạm phát và hoạt động kinh tế của Mỹ được công bố trong những ngày tới để có thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Tính đến chiều 29/9, bức tranh chứng khoán thế giới vẫn nghiêng về trạng thái thận trọng. Châu Á phân hóa, châu Âu nhích tăng nhờ nhóm công nghệ, trong khi mặt bằng lợi suất cao và giá dầu trên 100 USD/thùng tiếp tục là hai biến số lớn đối với dòng tiền toàn cầu. Phiên Mỹ tối 29/9 sẽ là mốc tiếp theo để đánh giá mức độ phản ứng của nhà đầu tư trước các yếu tố này.