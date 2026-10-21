Chứng khoán thế giới 21/10: Kospi tăng hơn 3%, Dow Jones bật hơn 500 điểm

Dow Jones tăng gần 530 điểm, Nasdaq giảm nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 529,85 điểm, tương đương 1,02%, lên 52.495,88 điểm. S&P 500 tăng 21,84 điểm, tương đương 0,28%, đạt 7.712,57 điểm.

Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Mỹ, ngày 19/10/2026. Ảnh: AFP

Ngược chiều, Nasdaq Composite giảm 6,07 điểm, tương đương 0,02%, xuống 26.424,82 điểm. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 1,65%, lên 2.773,42 điểm.

Đà phục hồi của Phố Wall được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp và diễn biến hạ nhiệt của giá dầu. Trong phiên, dầu Brent từng tiến gần 112 USD/thùng trước khi giảm xuống dưới 109 USD/thùng.

Cổ phiếu Equifax tăng 11,3% sau khi doanh nghiệp công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng. Hasbro tăng 11,2%, trong khi 3M tăng 5,8%. Trái lại, General Motors giảm 6,8% do triển vọng kinh doanh chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Dòng tiền trên thị trường Mỹ có sự dịch chuyển giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu y tế, tài chính và một số doanh nghiệp công nghiệp thu hút lực mua, trong khi nhóm công nghệ tiếp tục chịu sức ép liên quan đến chi phí đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Bước sang ngày 21/10, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ phần lớn tăng trước giờ mở cửa. Giới đầu tư chờ đợi báo cáo tài chính của những doanh nghiệp công nghệ lớn, trong đó có Tesla và Meta Platforms, nhằm đánh giá khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh chi phí vốn ở mức cao.

Chứng khoán thế giới ngày 21/10/2026

Tổng hợp các chỉ số chủ chốt tại Mỹ, châu Á và châu Âu

Thời điểm ghi nhận: Mỹ chốt phiên 20/10; châu Á chốt phiên 21/10/2026; STOXX 600 là số liệu trong phiên ngày 21/10, lúc 8h41 GMT.

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Kospi tăng 3,29%, chứng khoán Trung Quốc giảm điểm

Thị trường chứng khoán châu Á khép lại phiên 21/10 với diễn biến trái chiều.

Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 182,92 điểm, tương đương 3,29%, lên 5.735,66 điểm. Đây là mức tăng nổi bật trong khu vực, sau khi thị trường trải qua phiên giảm mạnh trước đó.

Sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn góp phần cải thiện tâm lý giao dịch. Tuy nhiên, những lo ngại về hiệu quả đầu tư hạ tầng AI vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, cổ phiếu Elice Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng AI, tăng gần 30% trong phiên 21/10. Trước đó một ngày, cổ phiếu này giảm gần 32% trong phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường Kosdaq, cho thấy biến động lớn trong cách nhà đầu tư định giá các doanh nghiệp liên quan đến AI.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng khoảng 0,85%, lên 64.621,24 điểm. Thị trường được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của một số cổ phiếu công nghệ và số liệu thương mại mới công bố.

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, xuất khẩu tháng 9/2026 tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu đối với chất bán dẫn và các sản phẩm liên quan đến AI. Dù vậy, mức tăng vẫn thấp hơn dự báo 20,1% của thị trường.

Ở chiều ngược lại, Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,90%, xuống 23.651,87 điểm. Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,60%, còn 3.713,03 điểm.

Diễn biến này cho thấy sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa đồng đều trên các thị trường chứng khoán châu Á.

Bảng điện tử tại phòng giao dịch Hana Bank ở Seoul (Hàn Quốc) hiển thị chỉ số Kospi chốt phiên 21/10/2026, tăng 3,29%, lên 5.735,66 điểm. Ảnh: Kim Sung-jin/News1.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, lợi suất trái phiếu Pháp chạm 5%

Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số DAX tại Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt (Đức), ngày 20/10/2026. Ảnh: Reuters/Staff.

Theo Reuters, chỉ số STOXX 600 tăng 0,24%, lên 640,20 điểm tại thời điểm 8h41 GMT. Tại Pháp, CAC 40 tăng khoảng 0,4%, trong đó nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ có diễn biến khả quan.

Một số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng cổ phiếu đáng chú ý. Randstad tăng 19% sau khi công bố doanh thu hữu cơ quý III tăng 3,9%, vượt mức dự báo 2,9% của giới phân tích. Cổ phiếu DSV cũng tăng 7,9% nhờ kết quả kinh doanh tích cực.

Ở chiều ngược lại, Carrefour giảm 13,3% sau khi tập đoàn bán lẻ này điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận cả năm. Diễn biến cho thấy thị trường tiếp tục có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm chạm mức 5%, cao nhất kể từ năm 2002. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và Đức cùng kỳ hạn nới rộng lên khoảng 157 điểm cơ bản.

Diễn biến lợi suất trái phiếu được giới đầu tư quan tâm do có tác động đến chi phí huy động vốn và xu hướng phân bổ dòng tiền trên thị trường tài chính. Mặt bằng lợi suất cao cũng đặt ra yêu cầu cân đối giữa hiệu quả đầu tư và chi phí vốn đối với doanh nghiệp.

Tại Anh, lạm phát tháng 9 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo. Số liệu này tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường đối với triển vọng chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh trong những tháng cuối năm.

Giá dầu và lợi suất trái phiếu tiếp tục tác động đến thị trường

Bên cạnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, biến động giá dầu và lợi suất trái phiếu tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến thị trường chứng khoán thế giới.

Hoạt động khai thác dầu tại Midland, bang Texas (Mỹ). Giá dầu Brent trở lại trên ngưỡng 110 USD/thùng trong phiên 21/10, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và chi phí vốn. Ảnh: Eli Hartman/Reuters.

Ngày 21/10, giá dầu Brent quay trở lại trên ngưỡng 110 USD/thùng sau khi giảm trong phiên trước. Diễn biến của thị trường năng lượng đang được theo dõi chặt chẽ, do giá dầu có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá hàng hóa tại nhiều nền kinh tế.

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 5,1%. Mặt bằng lợi suất cao có thể ảnh hưởng đến chi phí huy động vốn và định giá cổ phiếu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư lớn vào công nghệ, hạ tầng và mở rộng sản xuất.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp Mỹ bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Theo dữ liệu LSEG được Reuters dẫn lại, trong số khoảng 13% doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính, có 86% ghi nhận lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích.

Kết quả này góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường, dù diễn biến giá cổ phiếu vẫn có sự khác biệt giữa các nhóm ngành. Bên cạnh doanh thu và lợi nhuận, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến triển vọng tăng trưởng, kế hoạch chi tiêu vốn và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp.

Trong các phiên giao dịch tiếp theo, thị trường chứng khoán thế giới được dự báo tiếp tục chịu tác động từ mùa công bố báo cáo tài chính, định hướng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và biến động của thị trường năng lượng.