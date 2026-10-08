Chứng khoán Thành Công (TCI) phát hành cổ phiếu giá 10.000 đồng khi thị giá rơi xuống dưới mệnh giá

Kế hoạch gọi vốn nghìn tỷ và nghịch lý giá phát hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công mã chứng khoán TCI vừa chính thức thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng dành cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từ đầu năm, tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 2:1. Cụ thể, công ty sẽ phát hành thêm hơn 57,8 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Toàn bộ thời gian thực hiện chi tiết cho đợt phát hành này đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị quyết định.

Nếu phân phối thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký, Chứng khoán Thành Công sẽ thu về 578,1 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng vốn cho thấy số tiền này sẽ được phân bổ để tăng quy mô hoạt động và gia tăng vốn điều lệ. Việc bổ sung nguồn vốn mới sẽ giúp công ty củng cố năng lực tài chính, giảm bớt áp lực nợ vay, tạo sự chủ động trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính.

Ngoài phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, cũng tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, doanh nghiệp đã thông qua một kế hoạch huy động vốn khác là chào bán riêng lẻ. Theo đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ thêm hơn 57,8 triệu cổ phiếu cũng với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu để thu về 578,1 tỷ đồng trong năm 2026. Mục đích sử dụng của dòng vốn này tương đồng với đợt chào bán ra công chúng, tập trung vào việc tăng quy mô vốn hoạt động, tái cấu trúc các khoản nợ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, kế hoạch phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp đang gặp phải một rào cản lớn về mặt định giá trên thị trường. Dữ liệu giao dịch cho thấy từ ngày 11/6 đến ngày 7/10, cổ phiếu TCI đã trải qua một đợt sụt giảm mạnh lên tới 22,1%, rơi từ mốc 12.450 đồng xuống chỉ còn 9.700 đồng một cổ phiếu. Với diễn biến này, cổ phiếu TCI hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày MA200. Việc thị giá rớt xuống mốc 9.700 đồng đồng nghĩa với việc mức giá cổ phiếu trên sàn hiện đang thấp hơn 3% so với mức giá chào bán 10.000 đồng dành cho cổ đông hiện hữu.

Lợi nhuận đi lùi nửa đầu năm và mục tiêu kinh doanh cả năm

Hoạt động huy động vốn quy mô lớn diễn ra trong lúc kết quả kinh doanh của Chứng khoán Thành Công đang có dấu hiệu chững lại. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 132,09 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu có sự cải thiện, hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp lại đi lùi.

Kết quả lợi nhuận sau thuế bán niên của Chứng khoán Thành Công chỉ đạt 34,33 tỷ đồng. Con số này phản ánh mức sụt giảm 5,5% so với lợi nhuận đạt được trong nửa đầu năm ngoái. Sự gia tăng của các chi phí hoạt động trong kỳ đã làm xói mòn phần doanh thu tăng thêm, khiến chỉ tiêu lợi nhuận cuối cùng không thể duy trì được đà tăng trưởng dương.

Nhìn về tổng thể kế hoạch tài chính của cả năm 2026, ban lãnh đạo Chứng khoán Thành Công đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 232,94 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm được ấn định ở mức 14,33 tỷ đồng. Với kết quả đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm, công ty đang cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa số liệu thực tế so với các chỉ tiêu tài chính đã được đề ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2026.