Chứng khoán Thành Công muốn huy động thêm 578 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chứng khoán Thành Công (HOSE: TCI) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, Chứng khoán Thành Công dự kiến chào bán hơn 57,8 triệu cổ phiếu với tỉ lệ thực hiện quyền 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, công ty dự kiến thu về khoảng 578,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, giảm áp lực nợ vay và phục vụ các hoạt động kinh doanh của công ty.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TCI (Ảnh: SSI).

Đáng chú ý, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu hiện cao hơn thị giá TCI. Từ ngày 11/6 đến ngày 8/10, cổ phiếu TCI giảm 22,1%, từ 12.450 đồng xuống 9.700 đồng/cổ phiếu. Với mức giá 9.700 đồng/cổ phiếu tại ngày 8/10, thị giá TCI thấp hơn khoảng 3% so với giá chào bán dự kiến.

Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chứng khoán Thành Công cũng thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 57,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung năng lực tài chính, giảm nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh Chứng khoán Thành Công có một số thay đổi về nhân sự và danh mục đầu tư trong năm nay.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước được miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.

HĐQT mới gồm bà Vũ Thị Như Mai giữ chức Chủ tịch, cùng các thành viên HĐQT là ông Phạm Trần Hoàn, bà Phạm Quỳnh Lan, ông Rainer Frey và ông Nguyễn Xuân Cường. Ông Nguyễn Xuân Cường đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Chứng khoán Thành Công ghi nhận tổng doanh thu 132,09 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 34,33 tỷ đồng, giảm 5,5%.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 232,94 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 14,33 tỷ đồng.