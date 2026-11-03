Chứng khoán Thành Công bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC, HOSE: TCI) vừa chính thức công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao trong ban điều hành.

Cụ thể, theo Nghị quyết được thông qua vào ngày 2/11/2026, Hội đồng quản trị TCSC quyết định bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực chính thức kể từ ngày 2/11/2026 cho đến khi có văn bản thay thế từ phía công ty.

Bà Lưu Thị Việt Hà sinh ngày 14/4/1982 và là một nhân sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập Chứng khoán Thành Công, bà từng đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) từ tháng 9/2024. Tiếp đó, vào tháng 4/2025, bà được bầu làm Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (PAI). Ngày 30/10/2026, PSI đã chính thức thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với bà Lưu Thị Việt Hà theo nguyện vọng thay đổi định hướng của cá nhân.

TCI quyết định bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hà giữ chức Phó Tổng Giám đốc (Ảnh: TCI).

Tình hình thay đổi loạt nhân sự gần nhất của TCI cũng đã từng gây ra nhiều chú ý. Trước thềm ĐHCĐ thường niên 2026, cả 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ gồm Chủ tịch Nguyễn Khánh Linh, 2 Phó Chủ tịch Nguyễn Đông Hải và Nguyễn Quốc Việt, cùng các thành viên Trần Bảo Toàn, Đinh Trần Lạc Thiện đã đồng loạt xin từ nhiệm trước thời hạn nhiệm kỳ 2028.

Theo đó, HĐQT mới đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông của TCI. Tính tới nay, bộ máy lãnh đạo TCI hiện ghi nhận Bà Vũ Thị Như Mai giữ chức Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên gồm ông Rainer Frey, ông Nguyễn Xuân Cường, ông Phạm Trần Hoàn và Bà Phạm Quỳnh Lan, kết hợp với Bà Phạm Thị Băng Châu phụ trách quản trị.

Về Ban giám đốc, ông Nguyễn Xuân Cường đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị. Trong khi đó, vị trí Phó Tổng Giám đốc hiện nay vừa được bổ sung vào là bà Lưu Thị Việt Hà.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý III/2026 của TCSC, doanh thu hoạt động quý đạt 63,05 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 106,45 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 195,15 tỷ đồng, thấp hơn mức 232,51 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 5,47 tỷ đồng, giảm gần 10 lần so với 53,77 tỷ đồng cùng kỳ. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2026 chỉ đạt 39,8 tỷ đồng, so với mức 90,1 tỷ đồng năm trước.

Kết quả kinh doanh kém sắc trên chủ yếu đến từ sự sụt giảm ở mảng kinh doanh cốt lõi khi doanh thu môi giới lao dốc khoảng 71%. Nguồn thu từ các khoản cho vay và phải thu đạt 16,5 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 34,2%, xuống còn 7,7 tỷ đồng.