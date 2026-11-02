Chứng khoán tháng 11: Vùng đáy đã hình thành hay còn thử thách?

Giao dịch viên tại Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt (VFS). Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua tháng giao dịch nhiều biến động khi VN-Index giảm tháng thứ hai liên tiếp, trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 20.000 tỷ đồng. Dù định giá đã lùi về vùng thấp và kết quả kinh doanh quý III/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, dòng tiền vẫn thận trọng trước áp lực rút vốn ngoại.

Theo Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), thị trường tháng 11 có thể tích lũy trong vùng 1.700-1.800 điểm, nhưng chưa loại trừ khả năng kiểm định lại vùng đáy tháng 10.

Theo báo cáo đánh giá thị trường tháng 10/2026 của VFS, VN-Index đóng cửa tại 1.741 điểm, giảm 27,62 điểm, tương ứng 1,56% so với cuối tháng trước, đây là tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp, sau khi chỉ số mất 3,47% trong tháng 9.

Diễn biến thị trường trong tháng khá giằng co, sau ba tuần chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index có thời điểm lùi xuống 1.677,19 điểm trong phiên 20/10, trước khi phục hồi lên 1.774,15 điểm trong tuần từ ngày 19-23/10, tương đương mức tăng khoảng 4%, tuy nhiên chỉ số không thể vượt và duy trì trên vùng kháng cự MA50 quanh 1.773 điểm, sau đó suy yếu trở lại.

Áp lực đáng kể nhất đến từ hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng 10 khối ngoại bán ròng hơn 20.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong khoảng một năm, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm lên gần 120.000 tỷ đồng, tiệm cận mức kỷ lục khoảng 125.000 tỷ đồng của năm 2025.

Đáng chú ý, xu hướng rút vốn vẫn tiếp diễn sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 21/9. Theo VFS, một trong những nguyên nhân chủ yếu là dòng vốn toàn cầu dịch chuyển sang thị trường Mỹ, tập trung vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo, riêng tuần 5-9/10, giá trị bán ròng đạt 13.490 tỷ đồng, ngay cả trong tuần VN-Index phục hồi 4%, khối ngoại vẫn bán ròng 969 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua vào của nhà đầu tư nước ngoài mang tính chọn lọc và có quy mô hạn chế. MSN, HPG, FRT, DCM và SHB là những cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý. Trong khi đó MCH dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 9.596 tỷ đồng, tiếp đến là HDB, PNJ và FPT.

Thanh khoản thị trường chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt, khối lượng khớp lệnh bình quân trong tháng đạt khoảng 550 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương mặt bằng quý III/2026. Dòng tiền trong nước chủ yếu gia tăng tại những nhịp giảm sâu, nhưng có xu hướng thu hẹp khi chỉ số tiến gần các vùng kháng cự.

Điểm đáng chú ý là mặt bằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh, P/E của VN-Index hiện ở khoảng 11,2 lần; nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, tỷ lệ này còn khoảng 10-10,3 lần, thấp hơn mức bình quân lịch sử, VFS đánh giá đây là vùng định giá phù hợp cho chiến lược tích lũy trong trung và dài hạn.

Bên cạnh yếu tố định giá, kết quả kinh doanh quý III/2026 được kỳ vọng trở thành điểm tựa cho thị trường, một số doanh nghiệp thuộc nhóm tài nguyên cơ bản, dầu khí ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, Hòa Phát công bố lợi nhuận quý III đạt trên 8.200 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 23.746 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm, tuy nhiên diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu cho thấy cơ hội đầu tư không đồng đều.

Đối với tháng 11/2026, VFS đưa ra hai kịch bản, ở kịch bản thứ nhất, với xác suất 40%, VN-Index có thể mất ngưỡng hỗ trợ 1.720 điểm và quay lại kiểm định vùng đáy 1.670-1.690 điểm. Kịch bản thứ hai có xác suất 60%, chỉ số tích lũy trong biên độ 1.700-1.800 điểm, với dòng tiền phân hóa và cơ hội tập trung ở những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III khả quan, đã điều chỉnh sâu về định giá.

VFS cho rằng việc VN-Index đóng cửa tuần trên ngưỡng 1.780 điểm, tương ứng vượt đường MA50, sẽ là tín hiệu quan trọng xác nhận vùng đáy trung hạn. Trong khi chờ tín hiệu rõ ràng hơn, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, giải ngân thăm dò từng phần tại vùng hỗ trợ 1.680-1.720 điểm khi lực cầu xuất hiện, đồng thời duy trì tỷ trọng cổ phiếu khoảng 30-50% và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính.

Trong bối cảnh áp lực bán ròng vẫn lớn, thanh khoản chưa khởi sắc, định giá thấp và kết quả kinh doanh tích cực có thể mở ra cơ hội chọn lọc cổ phiếu. Tuy nhiên, khả năng phục hồi bền vững của thị trường vẫn cần được kiểm chứng bằng dòng tiền và việc chinh phục các ngưỡng kháng cự quan trọng.