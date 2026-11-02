Chứng khoán tháng 11: Lực mua có thắng sức ép bán?

Thị trường chứng khoán tháng 11 được dự báo tiếp tục tích lũy, với kết quả kinh doanh quý III là điểm tựa trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn lớn. Ảnh: HH

Lực mua chờ xác nhận

Kịch bản được Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đánh giá có khả năng hơn trong tháng 11 là VN-Index tích lũy trong biên độ 1.700 - 1.800 điểm. Với xác suất 60%, dự báo này đặt cơ hội vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III khả quan, đã điều chỉnh sâu về định giá, cùng nhóm giảm ít hơn thị trường chung.

Tuy nhiên, tích lũy không đồng nghĩa thị trường hết rung lắc. Theo VFS, các cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh vẫn có thể kéo chỉ số đi xuống. Điều kiện đáng chú ý là áp lực bán không lan rộng và nhóm vốn hóa vừa giữ được nền giá đi ngang. Khi đó, cơ hội mua sẽ xuất hiện nhiều hơn, dù chỉ số chung còn biến động.

Nếu sức ép lan sang nhóm vốn hóa vừa, đánh giá sẽ thận trọng hơn. Ở kịch bản có xác suất 40%, VFS dự báo VN-Index mất ngưỡng hỗ trợ 1.720 điểm, kiểm định lại vùng đáy tháng 10 tại 1.670 - 1.690 điểm. Nhóm Vingroup có thể là động lực chính của đà giảm; nguy cơ điều chỉnh có thể lớn hơn nếu áp lực bán lan sang nhóm vốn hóa vừa.

Như vậy, trong hai kịch bản của VFS, phạm vi lan tỏa của lực bán là điểm cần theo dõi bên cạnh biến động điểm số. Nhóm vốn hóa vừa giữ nền hay suy yếu cùng nhóm lớn sẽ giúp phân biệt trạng thái tích lũy với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Các xác suất trên là đánh giá của công ty, đi cùng những điều kiện cụ thể.

Sự thận trọng này bắt nguồn từ diễn biến tháng 10. VN-Index khép lại tháng tại 1.741 điểm, giảm 27,62 điểm, tương đương 1,56%, nối tiếp mức giảm 3,47% của tháng 9. Chỉ số từng xuống 1.677,19 điểm trong phiên trước khi hồi lên quanh 1.780 điểm, nhưng không giữ được đà phục hồi và suy yếu trở lại vào tuần cuối tháng.

Chênh lệch giữa các chỉ số cũng thể hiện ảnh hưởng của nhóm lớn. VN30 giảm 51,77 điểm, tương đương 2,72%, xuống 1.855,04 điểm trong tháng 10, mạnh hơn mức giảm của VN-Index. VFS ghi nhận nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt các cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup, tiếp tục có ảnh hưởng chi phối đến biến động của chỉ số chung trong giai đoạn này.

Theo VFS, biên độ dao động vượt 100 điểm phản ánh giằng co giữa bán ròng của khối ngoại và lực cầu trong nước tại vùng giá thấp. Thanh khoản khớp lệnh bình quân khoảng 550 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Lượng giao dịch tăng khi chỉ số giảm sâu, nhưng thu hẹp khi tiến gần kháng cự, cho thấy sức mua chưa duy trì đều qua các nhịp hồi.

Sức ép từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn lớn. Khối ngoại bán ròng trên 20.000 tỷ đồng trong tháng 10, mức cao nhất trong khoảng một năm. Lũy kế từ đầu năm, giá trị bán ròng gần 120.000 tỷ đồng, tiệm cận mức khoảng 125.000 tỷ đồng của năm 2025. Áp lực tập trung chủ yếu tại nhóm vốn hóa lớn thuộc ngân hàng và bất động sản.

VFS lý giải xu hướng này chủ yếu đến từ sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu sang thị trường Mỹ, tập trung vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ngay trong tuần VN-Index tăng 4%, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 969 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng diễn ra chọn lọc, quy mô hạn chế, trong khi dòng tiền trong nước còn thận trọng.

Về kỹ thuật, VN-Index đã vượt khỏi kênh giảm hình thành từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10, song chưa vượt vùng kháng cự 1.755 - 1.780 điểm. VFS xác định hỗ trợ gần tại 1.715 - 1.720 điểm, hỗ trợ mạnh tại 1.677 - 1.690 điểm. Động lượng phục hồi suy giảm khiến báo cáo tiếp tục đặt yêu cầu xác nhận đối với nhịp hồi.

VFS nhận định: “Việc chỉ số đóng cửa tuần trên ngưỡng 1.780 điểm (vượt đường MA50) sẽ là tín hiệu xác nhận vùng đáy trung hạn”.

Thị trường chứng khoán tháng 11 được dự báo tiếp tục giằng co khi lực mua còn thận trọng. Ảnh AI.

Chọn cơ hội trong phân hóa

Bên cạnh áp lực dòng vốn, VFS đánh giá kết quả kinh doanh quý III tích cực và chính sách điều hành lãi suất là điểm tựa cho thị trường. Dù vậy, cơ hội trong kịch bản tích lũy được công ty đặt vào từng doanh nghiệp, với yêu cầu về chất lượng lợi nhuận, dòng tiền và mức định giá.

Mặt bằng định giá là yếu tố được báo cáo lưu ý cho chiến lược trung và dài hạn. P/E của VN-Index khoảng 11,2 lần; nếu loại trừ nhóm Vingroup, còn khoảng 10 - 10,3 lần. Theo VFS, mức này thấp hơn trung bình lịch sử và mặt bằng chung của các thị trường trong khu vực, phù hợp với chiến lược tích lũy.

Về danh mục, VFS ưu tiên doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng bền vững, dòng tiền hoạt động lành mạnh và định giá hợp lý. Những nhóm ngành được đề cập gồm tài nguyên cơ bản, thép, dầu khí theo hướng chọn lọc, ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và bán lẻ.

Cách lựa chọn này gắn với dự báo dòng tiền phân hóa trong tháng 11. Theo VFS, nhà đầu tư cần quan sát, xây dựng chiến lược cho từng cổ phiếu thay vì quá phụ thuộc vào chỉ số. Những doanh nghiệp kinh doanh khả quan đã điều chỉnh sâu về định giá, hoặc có mức giảm thấp hơn thị trường chung, là nhóm được công ty lưu ý.

Nhà phân tích VFS khuyến nghị: “Duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong khoảng 30 - 50% và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính”.

Với việc giải ngân, công ty đề xuất thăm dò từng phần khi chỉ số điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.680 - 1.720 điểm và xuất hiện tín hiệu cầu rõ ràng. Việc mua đuổi cần hạn chế khi thị trường chưa vượt kháng cự với thanh khoản xác nhận. Các vị thế xuống dưới đáy tháng 10 hoặc chịu bán ròng kéo dài được khuyến nghị cân nhắc cơ cấu.

Tháng 11, VFS duy trì chiến lược giải ngân từng phần tại vùng hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận bền vững và triển vọng tăng trưởng quý cuối năm. Theo kịch bản tích lũy của công ty, cơ hội mua sẽ xuất hiện nhiều hơn khi áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn không lan rộng và nhóm vốn hóa vừa giữ được nền giá đi ngang.