Chứng khoán tháng 11: Kỳ vọng tạo đáy và những rủi ro chưa qua

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Theo thống kê của Chứng khoán SSI, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE tăng 52% trong quý 3/2026, cao hơn mức tăng 47% của quý trước.

Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận có sự phân hóa đáng kể. Nhóm Vingroup đóng góp khoảng 55% mức tăng lợi nhuận tuyệt đối của toàn thị trường. Nếu loại trừ nhóm này, lợi nhuận các doanh nghiệp trên HOSE chỉ tăng khoảng 24% so với cùng kỳ, chậm lại so với mức tăng khoảng 30% trong nửa đầu năm.

“Tăng trưởng lợi nhuận có thể tiếp tục chậm lại trong quý 4/2026 do nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước, khi lợi nhuận các doanh nghiệp trên HOSE từng tăng 43,7%,” đơn vị phân tích nêu trong báo cáo chiến lược tháng 11 phát hành cuối tuần qua.

Dù vậy, đơn vị phân tích cho rằng mức định giá hiện tại có thể đã phản ánh một phần rủi ro này, khi P/E dự phóng năm 2026 của VN-Index hiện ở mức 11,7 lần, hoặc khoảng 9 lần nếu loại trừ nhóm Vingroup, tiệm cận vùng thấp trong các chu kỳ điều chỉnh trước đây.

Dữ liệu lịch sử được SSI thống kê cho thấy, trong 4 năm gần nhất có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, thị trường thường tăng trong tháng 8, giảm trong tháng 9-10 và tạo đáy vào tháng 11. VN-Index sau đó tăng bình quân khoảng 19% từ đáy tháng 11 đến vùng đỉnh trong quý 1 năm sau.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, SSI kỳ vọng áp lực lạm phát và tỷ giá có thể dịu bớt, tạo điều kiện để chính sách tiền tệ bớt thắt chặt hơn. Xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu sang các thị trường mới nổi cũng được xem là yếu tố hỗ trợ tiềm năng.

MBS: Xác suất tăng điểm trong tháng 11 lên tới 70%

Chứng khoán MB (MBS) cũng cho rằng tháng 11 có yếu tố mùa vụ tương đối thuận lợi sau 2 tháng thị trường điều chỉnh liên tiếp. Theo thống kê 10 năm gần nhất của đơn vị này trong báo cáo phát hành ngày 9/11, tháng 11 có xác suất tăng điểm 70%, với mức sinh lời bình quân 3,8%, đứng thứ hai trong số các tháng có hiệu suất tốt nhất năm.

Trong tuần giao dịch đầu tháng 11, VN-Index giảm 0,93%, xuống 1.725,36 điểm. Tuy nhiên, diễn biến của các nhóm cổ phiếu bắt đầu có sự phân hóa. Trong khi VN30 giảm 0,47%, nhóm vốn hóa vừa (Midcap) tăng 2,49%, cho thấy dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh trước đó.

Thanh khoản toàn thị trường bình quân đạt 18.404 tỷ đồng/phiên, tăng 17,5% so với tuần trước. Khối ngoại bán ròng 812 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tuần đầu tháng 7, dù lũy kế từ đầu năm vẫn bán ròng gần 120.000 tỷ đồng.

MBS cho rằng những tín hiệu này, kết hợp với yếu tố mùa vụ tích cực, đang mở ra khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Về mặt kỹ thuật, MBS xác định vùng 1.693 - 1.700 điểm là khu vực hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Nếu giữ vững vùng này, chỉ số có thể phục hồi và kiểm định vùng kháng cự 1.775 - 1.780 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1.680 - 1.690 điểm, thị trường có thể quay về kiểm tra khu vực 1.680 điểm để tìm điểm cân bằng mới.

Bên cạnh đó, MBS kỳ vọng các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giảm chi phí vốn và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ tạo động lực cho một số nhóm cổ phiếu. Theo nhóm phân tích, các lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản dân cư, xây dựng và vật liệu xây dựng có thể hưởng lợi từ xu hướng giảm chi phí vốn và thúc đẩy đầu tư.

Mirae Asset: Thị trường vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định

Cùng quan điểm về định giá với SSI, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam trong báo cáo phát hành ngày 9/11, cho rằng tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu (E/P) của VN-Index đạt 8,7%, tiệm cận vùng 8-9% từng xuất hiện trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh vào năm 2016, 2020, 2022 và 2025.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cao nhất đã giảm về khoảng 7%/năm. Theo đơn vị phân tích, tương quan giữa tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu và lãi suất tiền gửi đang mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Mặc dù vậy, Mirae Asset nhận định thị trường vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là chu kỳ thắt chặt tiền tệ toàn cầu chưa kết thúc. Fed có thể tăng lãi suất thêm 1 - 2 lần. Cùng với đó, áp lực huy động vốn trong nước vào cuối năm vẫn ở mức cao, hạn chế dư địa giảm lãi suất.

Những biến động quốc tế cũng là yếu tố cần theo dõi. Dù giá dầu thế giới đã hạ nhiệt, Mirae Asset đánh giá xu hướng này chưa bền vững do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Ngoài ra, kết luận điều tra của Mỹ theo Mục 301 về sở hữu trí tuệ, dự kiến vào ngày 29/11, có thể tạo thêm rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Ở chiều tích cực, Mirae Asset cho rằng việc Chính phủ ưu tiên sử dụng các công cụ tài khóa và điều hành giá để hỗ trợ tăng trưởng có thể góp phần kiểm soát lạm phát. Việc giảm giá điện 2% từ ngày 1/11 và áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng đến hết tháng 3/2027 được kỳ vọng giúp giảm áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng.

Nhìn chung, đơn vị phân tích đánh giá cơ hội tích lũy cổ phiếu đang dần xuất hiện ở tầm nhìn trung và dài hạn, nhưng chưa đồng nghĩa với việc các rủi ro ngắn hạn đã được giải tỏa.