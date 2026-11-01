Chứng khoán tháng 11: Dòng tiền còn thận trọng, thị trường chờ động lực mới

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thị trường chứng khoán bước vào tháng 11 với áp lực điều chỉnh, thanh khoản suy yếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Chính sách mới cùng triển vọng nâng chất lượng thị trường được kỳ vọng tạo thêm động lực, nhưng dòng tiền vẫn cần tín hiệu rõ ràng hơn.

Tháng 11 chờ tín hiệu từ dòng tiền và chính sách

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 26-30/10, VN-Index giảm 32,53 điểm xuống 1.741,62 điểm, sau khi tăng hơn 68 điểm trong tuần trước đó. Sàn HOSE có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Chỉ số VN30 giảm 2,73% xuống 1.855,04 điểm; HNX-Index giảm 1,48% xuống 252,74 điểm.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu. Khối lượng giao dịch bình quân trên HOSE đạt hơn 645 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giảm 9,38% so với tuần trước. Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 14.700 tỷ đồng mỗi phiên, trong khi khối lượng giao dịch bình quân giảm 9,9%. Trên HNX, khối lượng giao dịch bình quân đạt 42,7 triệu đơn vị mỗi phiên, giảm 29,9%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng sau nhịp hồi phục trước đó. Áp lực giảm điểm lan rộng ở nhiều nhóm ngành như công nghiệp, vận tải, hàng tiêu dùng, bất động sản và chứng khoán. Nhóm ngân hàng cũng chịu sức ép trong phiên cuối tuần, với LPB giảm 3,22%, TCB giảm 3,36%, SSB giảm 3,53% và MBB giảm 2,03%.

Trong tháng 11, vùng hỗ trợ của VN-Index sẽ là một trong những yếu tố được thị trường theo dõi. Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) xác định vùng 1.735 điểm là ngưỡng hỗ trợ cần chú ý, trong khi Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin (CSI) dự báo chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.738-1.740 điểm. CSI cho rằng nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc giải ngân thăm dò nếu vùng hỗ trợ này được giữ vững.

Ở góc nhìn khác, Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định xu hướng tăng ngắn hạn chưa hoàn toàn bị phá vỡ và nhịp điều chỉnh hiện tại có thể là giai đoạn tích lũy trở lại. Tuy nhiên, khi thanh khoản chưa cải thiện và áp lực bán vẫn hiện hữu, khả năng phục hồi của thị trường còn phụ thuộc vào sự trở lại của dòng tiền.

Một số nhóm cổ phiếu ngân hàng như TCB, HDB, VPB, CTG và TPB được các chuyên gia đưa vào danh sách theo dõi trong tháng 11. Nhóm xây dựng, hạ tầng và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh phục hồi cũng có thể thu hút sự quan tâm nếu xuất hiện tín hiệu cải thiện về dòng tiền và triển vọng lợi nhuận.

Về chính sách, Thông tư số 145/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 16/11/2026, thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Thông tư quy định hoạt động vay, cho vay chứng khoán theo thỏa thuận hoặc khớp lệnh; tài sản bảo đảm của bên vay là tiền hoặc chứng khoán theo quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), với giá trị tối thiểu bằng 110% giá trị chứng khoán vay. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Những thay đổi về cơ chế sau giao dịch là một trong các nội dung cần theo dõi trong quá trình hoàn thiện hạ tầng thị trường. Dù vậy, tác động đến diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn vẫn cần được nhìn nhận cùng các yếu tố khác, nhất là thanh khoản, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Về diễn biến thị trường, trong tuần cuối tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.692 tỷ đồng. FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 782 tỷ đồng, tiếp đến là VPL với 353 tỷ đồng, VIC với 287 tỷ đồng, GMD với 212 tỷ đồng, SSI với 148 tỷ đồng và BID với 125 tỷ đồng. MSB, STB và LPB cũng ghi nhận giá trị bán ròng trên 100 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, MSN được mua ròng 172,66 tỷ đồng, VCB được mua ròng 123,25 tỷ đồng và TCB được mua ròng 97,73 tỷ đồng. Diễn biến giao dịch cho thấy dòng vốn ngoại chưa trở lại đồng đều giữa các cổ phiếu, trong khi áp lực bán tại một số mã vốn hóa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Một số cổ phiếu riêng lẻ cũng tạo thêm sức ép. Trong phiên 30/10, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 3,43%, xuống 15.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch gần 9,4 triệu đơn vị. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý 3 năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 496 tỷ đồng. Tính trong hai quý gần nhất, khoản lỗ lên tới khoảng 996 tỷ đồng.

Cùng ngày, MBS công bố dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung. Diễn biến này bổ sung áp lực riêng đối với cổ phiếu PNJ trong bối cảnh thị trường chung suy yếu.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Với VN-Index, việc kiểm định vùng hỗ trợ 1.735-1.740 điểm sẽ là diễn biến đáng chú ý trong những phiên đầu tháng 11. Nếu chỉ số giữ được vùng này, thị trường có thể xuất hiện nhịp cân bằng; ngược lại, thanh khoản thấp và hoạt động bán ròng kéo dài sẽ khiến khả năng hồi phục gặp khó khăn. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn cần được đánh giá thận trọng thay vì chỉ dựa vào nhịp tăng của tuần trước đó.

Tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 diễn ra ngày 30/10, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, là dấu mốc quan trọng nhưng không phải đích đến cuối cùng.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, thị trường cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hệ thống giao dịch, thanh toán và bù trừ, trong đó có cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); nâng chất lượng hàng hóa niêm yết, phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cơ quan quản lý cũng rà soát giới hạn sở hữu nước ngoài và nghiên cứu công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Ông Dominic Scriven, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Dragon Capital, cho rằng Việt Nam đang cạnh tranh để thu hút dòng vốn toàn cầu trong bối cảnh một lượng vốn lớn hướng vào lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Việc nâng hạng có ý nghĩa trong việc thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động, đồng thời tạo cơ sở tham chiếu cho các quỹ chủ động xem xét phân bổ vốn.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh Yuanta Việt Nam, thị trường còn dư địa phát triển các nhà đầu tư tổ chức dài hạn, quỹ hưu trí tự nguyện và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, qua đó giảm mức độ phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và mở rộng lựa chọn đầu tư cho người dân. Các yếu tố như diễn biến kinh tế vĩ mô, xuất khẩu, dòng vốn ngoại tệ từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xếp hạng tín nhiệm quốc gia cũng có thể hỗ trợ khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhấn mạnh vai trò của xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với quyết định phân bổ vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Khi xếp hạng tín nhiệm được cải thiện, các doanh nghiệp trong nước cũng có thêm cơ hội nâng xếp hạng và tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí thấp hơn.

Những ý kiến này cho thấy việc nâng hạng tạo thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành dòng tiền thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng thị trường, tính minh bạch, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn.

Trong ngắn hạn, thanh khoản suy yếu và khối ngoại bán ròng vẫn là những yếu tố cần theo dõi; về dài hạn, việc hoàn thiện hạ tầng và mở rộng các kênh huy động vốn sẽ góp phần nâng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 11 với áp lực điều chỉnh, thanh khoản suy yếu và khối ngoại bán ròng, diễn biến trên Phố Wall cũng kém tích cực khi nỗi lo về chi phí đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng. Diễn biến này cùng những bất định về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế Mỹ tiếp tục là các yếu tố quốc tế mà nhà đầu tư cần theo dõi trong giai đoạn tới.

Phố Wall đa phần lao dốc trong tháng 10/2026 vì nỗi lo “đốt tiền” cho AI

Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại tháng 10/2026 bằng một phiên bán tháo dữ dội, khiến chỉ số Nasdaq Composite có phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6/2026. Kết quả kinh doanh gây thất vọng từ Intel và Amazon đã thổi bùng nỗi lo ngại của giới đầu tư về tốc độ "đốt tiền" khổng lồ cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó nhấn chìm các chỉ số chính trong sắc đỏ cả tuần.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 572,25 điểm (tương đương 1,09%) xuống 51.770,31 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 140,32 điểm (1,82%) lùi về 7.580,07 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lao dốc 747,73 điểm (2,86%) xuống còn 25.437,00 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,85%, S&P 500 mất 0,57% và Nasdaq sụt giảm 2,00%. Khép lại tháng 10/2026, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức giảm theo tháng lần lượt là 0,9% và 5,3%, trong đó nhóm công nghệ thuộc S&P 500 trải qua tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2025.

Ngược lại, dòng tiền tiếp tục xoay vòng sang nhóm cổ phiếu bị định giá thấp và vốn hóa nhỏ, giúp Dow Jones vẫn tăng 1,7% trong cả tháng 10./.