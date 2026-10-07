Chứng khoán tháng 10: Kết quả kinh doanh quý 3 sẽ 'cân' yếu tố lãi suất và khối ngoại bán ròng

Vietcap vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 10 với nhận định VN-Index có thể được hỗ trợ trong tháng 10 nhờ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đang đến gần.

Nhìn lại tháng 9, VN-Index giảm 3,5% trong tháng xuống còn 1.768,6 điểm. Mặc dù nền tảng vĩ mô vẫn vững chắc và Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Thanh khoản giảm tháng thứ tư liên tiếp, trong khi giá trị bán ròng của khối ngoại tăng so với tháng 8.

Một số yếu tố tiêu cực tác động đến tâm lý thị trường trong tháng gồm: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9, trong khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tiếp tục tăng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt tháng ở mức 5,29%, tăng 54 điểm cơ bản so với tháng 8 và cao nhất kể từ tháng 4/2002.

Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài. Giá dầu Brent bình quân tăng 14,4% so với tháng 8.

Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp, một phần do mặt bằng lãi suất trong nước vẫn cao. Áp lực bán ròng từ khối ngoại gia tăng, với giá trị bán ròng trong tháng 9 cao hơn tháng 8.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup giảm giá, gây áp lực đáng kể lên VN-Index và đóng góp khoảng 45% vào tổng mức giảm của chỉ số trong tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, VN-Index giảm nhẹ 0,9%. Diễn biến này tích cực hơn so với chỉ số Jakarta Composite của Indonesia (-29,8%) và PSE Composite của Philippines (-6,2%), nhưng kém hơn chỉ số SET của Thái Lan (+23,8%).

Hơn một nửa số ngành giảm điểm, trong đó dịch vụ tài chính giảm mạnh nhất. Trong 5 ngành tăng điểm trong tháng 9, dầu khí tăng 10,4%, chủ yếu nhờ BSR (+18%), trong khi bảo hiểm tăng 8,9%, chủ yếu nhờ BVH (+16%). Ngược lại, ba ngành giảm mạnh nhất gồm dịch vụ tài chính (-11,4%), công nghệ (-5,4%) và bất động sản (-5,0%).

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp trong tháng thứ tư liên tiếp. Giá trị giao dịch bình quân trên HOSE và cả ba sàn lần lượt giảm 5,3% và 5,1% so với tháng 8, xuống còn 633 triệu USD và 682 triệu USD, đều là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2025. Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch bình quân của cả ba sàn đạt 977 triệu USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ.

Trong tháng 9, khối ngoại bán ròng 185,8 triệu USD trên HOSE và 4,2 triệu USD trên HNX, trong khi mua ròng 11,0 triệu USD trên UPCoM. Tổng giá trị bán ròng trên cả ba sàn đạt 179,1 triệu USD.

Các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất gồm VHM (-92,6 triệu USD), VIC (-48,0 triệu USD) và VPB (-43,6 triệu USD). Ở chiều ngược lại, FPT (+35,2 triệu USD), BSR (+28,8 triệu USD) và MCH (+27,9 triệu USD) là những mã được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2026, khối ngoại bán ròng 3,8 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Con số này cao hơn đáng kể so với mức bán ròng 4,7 tỷ USD trên thị trường Indonesia (JCI) và 536 triệu USD trên thị trường Philippines (PCOMP), trong khi khối ngoại mua ròng 814 triệu USD trên thị trường Thái Lan (SET).

Theo Vietcap, VN-Index có thể được hỗ trợ trong tháng 10 nhờ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đang đến gần, kết quả kinh tế tích cực trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026, cùng mặt bằng định giá hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh trong tháng 9.

Cuối tháng 9, hệ số P/E dự phóng 12 tháng của VN-Index ở mức 13,5 lần, gần tương đương chỉ số JCI của Indonesia (13,4 lần), thấp hơn chỉ số SET của Thái Lan (14,7 lần) nhưng cao hơn chỉ số PCOMP của Philippines (8,5 lần).

Dòng vốn có thể đổ vào thị trường nhờ quá trình nâng hạng của FTSE Russell, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường, dù thời điểm và quy mô dòng vốn vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trong nước vẫn ở mức cao, thanh khoản thị trường thấp và áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại nhiều khả năng tiếp tục tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.