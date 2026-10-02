Chứng khoán tháng 10: Dòng tiền quyết định nhịp phục hồi

Thanh khoản và diễn biến dòng vốn ngoại là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá triển vọng phục hồi của thị trường tháng 10. Ảnh: Hải Hà

Sau tháng 9 giảm điểm, VN-Index bước vào tháng 10 với hai biến số cần theo dõi: khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng. Trong báo cáo đánh giá tổng quan, các nhà phân tích Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt (VFS) giữ quan điểm thận trọng khi thanh khoản và độ rộng thị trường còn yếu.

Quan điểm thận trọng của VFS xuất phát từ diễn biến tháng 9, khi kỳ vọng nâng hạng chưa chuyển thành sự cải thiện của dòng vốn ngoại. VN-Index khép lại phiên 30/9 tại 1.768,62 điểm, giảm 63,5 điểm, tương ứng 3,47%, so với mức đóng cửa tháng 8 là 1.832,12 điểm.

Trong tháng, chỉ số từng đạt 1.837,20 điểm ở phiên 18/9. Tuy nhiên, áp lực bán từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF gia tăng vào cuối phiên, kéo VN-Index đóng cửa về 1.815,66 điểm.

Ngày 21/9, thời điểm việc nâng hạng của FTSE Russell chính thức có hiệu lực, chỉ số giảm 15,99 điểm xuống 1.799,67 điểm, mất mốc 1.800 điểm. VFS mô tả diễn biến sau sự kiện là hiện tượng bán ra khi thông tin được công bố, với áp lực chốt lời tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.

Nhịp hồi phục ngày 22/9 cũng cho thấy ảnh hưởng lớn của cổ phiếu vốn hóa lớn đến chỉ số. VN-Index tăng 17,26 điểm, trong đó VIC đóng góp 14,6 điểm. Đà tăng không duy trì được trong các phiên tiếp theo. Tuần 21–25/9, chỉ số giảm 1,68%, đảo chiều so với mức tăng 1,14% của tuần trước.

Đến phiên cuối tháng, lực cầu bắt đáy xuất hiện quanh vùng hỗ trợ EMA200, gần 1.760 điểm, giúp VN-Index thu hẹp khoảng một nửa đà giảm trong phiên. Dù vậy, chỉ số vẫn đóng cửa giảm 9,11 điểm, tương ứng 0,51%. Khối lượng giao dịch đạt 650,4 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 15.230,5 tỷ đồng.

Theo phân tích kỹ thuật của VFS, MACD tiếp tục duy trì trạng thái âm, còn RSI lùi về khoảng 42,4. Công ty chứng khoán này đánh giá xu hướng ngắn hạn nghiêng về tiêu cực, dù đà giảm có dấu hiệu thu hẹp khi chỉ số tiến vào vùng hỗ trợ 1.715-1.760 điểm.

Cùng với diễn biến chỉ số, sự co hẹp của thanh khoản là điểm được báo cáo lưu ý. Trong tháng 9, xuất hiện những phiên giá trị giao dịch khớp lệnh chỉ khoảng 10.000 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân phiên giữa tháng dao động quanh 13.600-14.900 tỷ đồng, thấp hơn 15- 19% so với trung bình 20 phiên.

Tuần 21-25/9, thanh khoản bình quân trên HOSE đạt 16.002 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 16% so với tuần trước. Đáng chú ý, phiên hồi phục mạnh nhất tuần, ngày 22/9, lại có thanh khoản thấp nhất. Theo VFS, diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa đồng hành với nhịp hồi phục.

Dòng tiền vẫn luân chuyển giữa các nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và bán lẻ. Trong những phiên cuối tháng, dầu khí và bảo hiểm là hai nhóm hỗ trợ thị trường, còn bất động sản, đặc biệt nhóm Vingroup, cùng ngân hàng chịu áp lực bán sau sự kiện nâng hạng. VIC và VHM tiếp tục ảnh hưởng lớn đến chỉ số theo cả hai chiều.

Áp lực từ khối ngoại cũng chưa hạ nhiệt như kỳ vọng. Theo số liệu VFS nêu trong báo cáo, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 751 tỷ đồng riêng phiên 21/9. Trong tuần 21-25/9, giá trị bán ròng đạt 4.341 tỷ đồng, tăng 2.183 tỷ đồng so với tuần trước.

VFS lưu ý quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số của FTSE được thực hiện qua bốn đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, với tỷ trọng lũy kế lần lượt khoảng 10%, 30%, 65% và 100%. Theo VFS, việc đưa cổ phiếu vào chỉ số qua nhiều đợt khiến quá trình phân bổ vốn thụ động diễn ra từng bước.

Theo VFS, biên độ biến động của VN-Index trong tháng 9 vẫn nằm trong phạm vi của tháng 8, nên chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong tháng 10. Tuy nhiên ở ngắn hạn, công ty chứng khoán này đánh giá diễn biến kém tích cực khi VN-Index đã mất các đường trung bình MA20 và MA200.

Ở kịch bản tích cực, VFS dự báo chỉ số có thể phục hồi về vùng 1.800-1.850 điểm nếu bảo vệ thành công vùng hỗ trợ 1.715 - 1.760 điểm. Những điều kiện đi kèm là thanh khoản dần cải thiện, kết quả kinh doanh quý III khả quan và áp lực bán ròng của khối ngoại hạ nhiệt.

Ngược lại, kịch bản thận trọng được đặt ra khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh, áp lực tỷ giá và chi phí vốn toàn cầu chưa hạ nhiệt, trong khi thanh khoản trong nước không cải thiện. Nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ hiện tại, VN-Index có thể bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài 3-6 tháng quanh vùng 1.680-1.780 điểm.

Trong kịch bản này, VFS đề cập khả năng tái lập xu hướng tăng khi các đợt phân bổ vốn FTSE tiếp theo đến gần, trong đó tỷ trọng lũy kế dự kiến đạt 30% vào tháng 3/2027. Triển vọng phục hồi được công ty chứng khoán này đặt trong mối liên hệ với diễn biến dòng vốn và sức cầu trên thị trường.

“Duy trì tỷ trọng thận trọng, chưa vội giải ngân mới khi tín hiệu tạo đáy trên biểu đồ kỹ thuật chưa thực sự rõ ràng”, VFS khuyến nghị.

Các vùng được báo cáo đề nghị theo dõi gồm hỗ trợ EMA200 quanh 1.760-1.770 điểm và vùng đáy tháng 8 tại 1.715-1.726 điểm. Cùng với phản ứng của chỉ số tại những khu vực này, sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường là những tín hiệu VFS lưu ý khi đánh giá khả năng gia tăng tỷ trọng.

Thị trường chứng khoán bước vào tháng 10 với tâm thế thận trọng, khi triển vọng phục hồi còn phụ thuộc vào sự cải thiện của dòng tiền. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Về quản trị danh mục, công ty chứng khoán này ưu tiên những cổ phiếu ít chịu ảnh hưởng bởi áp lực bán ròng của khối ngoại, có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III khả quan. Các nhóm được báo cáo đề cập gồm dầu khí, bảo hiểm và ngân hàng có nền tảng lợi nhuận tốt. VFS đồng thời khuyến nghị hạn chế sử dụng đòn bẩy cao khi thanh khoản và độ rộng thị trường còn yếu.

Đối với việc gia tăng tỷ trọng trong tháng 10, nhà phân tích VFS nêu rõ: “Chỉ nên cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi xuất hiện tín hiệu xác nhận tạo đáy rõ ràng hơn (thanh khoản cải thiện đi kèm độ rộng thị trường tích cực), thay vì bắt đáy sớm khi áp lực bán từ khối ngoại vẫn còn hiện hữu trong khi cầu trong nước vẫn thận trọng”.