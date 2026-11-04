Chứng khoán tăng dựng đứng

VN-Index tăng 33 điểm trong ngày 4/11. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc ngày 4/11 khi dòng tiền mua vào lan rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bất động sản.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index vẫn chịu áp lực rung lắc khi có thời điểm lùi về vùng 1.692 điểm, thấp hơn mức tham chiếu 1.699,62 điểm. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng xuất hiện, giúp chỉ số đảo chiều và vượt mốc 1.700 điểm trước 10h.

Sau nhịp hồi phục đầu phiên, thị trường tiếp tục duy trì xu hướng đi lên, dù có những thời điểm giằng co quanh vùng 1.705-1.710 điểm. Đến cuối phiên sáng, VN-Index đã vượt mốc 1.715 điểm.

Bước sang phiên chiều, đà tăng được củng cố khi dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số nhanh chóng vượt 1.720 điểm, sau đó tiến lên vùng 1.730-1.735 điểm và có thời điểm tiệm cận 1.740 điểm trước khi thu hẹp một phần mức tăng.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.733,02 điểm, tăng 33,4 điểm (+2%). HNX-Index tăng 6,46 điểm (+2,6%) lên 257,88 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+0,5%) lên 122,61 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 19.612 tỷ đồng. Riêng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 17.955 tỷ đồng, tăng gần 39% so với phiên trước.

Đáng chú ý, sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt trên toàn thị trường với 548 mã tăng giá (gồm 43 mã tăng trần) trong khi chỉ có 186 mã giảm giá (gồm 16 mã giảm sàn) và 807 mã đứng giá.

Rổ VN30 cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số tăng 46 điểm lên 1.862 điểm. Trong 30 cổ phiếu thành phần, có tới 29 mã tăng giá, chỉ VIC mã đứng tham chiếu và không có cổ phiếu nào giảm giá.

Nhóm ngân hàng trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của phiên tăng điểm. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt đi lên, góp phần kéo chỉ số chung phục hồi mạnh, nổi bật là VPB (+4,5%), LPB (+4,6%), CTG (+3,3%), SHB (+2,9%), VCB (+2,4%), BID (+2,4%), TCB (+2,1%), MBB (+1,9%), HDB (+1,3%), STB (+1,7%) và ACB (+1,2%).

Nhóm chứng khoán thậm chí ghi nhận mức tăng mạnh hơn khi nhiều mã tiến sát hoặc chạm giá trần như VND, TCX, VCI, VIX, SSI. Bên cạnh đó, SHS (+7,3%), MBS (+7,3%), ORS (+5,7%), VCK (+6,4%) và HCM (+2,8%) cũng giao dịch tích cực.

VN-Index bật tăng lên mốc 1.730 điểm. Ảnh: TradingView.

Đà tăng không chỉ tập trung ở nhóm tài chính mà còn lan rộng sang các cổ phiếu công nghệ và bất động sản.

Trong đó, FPT tăng hết biên độ, đóng cửa tại 53.900 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là một trong những mã đóng góp tích cực nhất vào mức tăng của VN-Index.

Tại nhóm bất động sản, DXG, TCH, SZC, HDC ghi nhận mức tăng trần. Các mã VHM (+2,1%), VRE (+4,5%), DIG (+5,3%) và NLG (+5,3%) cũng đi lên.

Ở nhóm công nghiệp, GMD (+4%), GEX (+5,6%), GEE (tăng trần) và VSC (+5,4%) đồng loạt tăng mạnh.

Nhóm tiêu dùng cũng giao dịch khởi sắc với MSN (+4,2%), MWG (+3 %) và VNM (+2%). Trong khi đó, cổ phiếu thép HPG (+2,1%) tăng lên 21.700 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu gây áp lực giảm điểm gồm DVV, STG, DHG, DMC, FDC, CTF, SHP, MSH, S4A và CHP. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của nhóm này tương đối nhỏ so với đóng góp từ các cổ phiếu tăng giá.

Dù thị trường tăng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực bán đã giảm đáng kể so với phiên trước.

Ở chiều mua, FPT dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 183 tỷ đồng, tiếp đến là MSN (+175 tỷ đồng), CTG (+82 tỷ đồng) và HPG (+54 tỷ đồng).

Ngược lại, MBB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với hơn 198 tỷ đồng, theo sau là ACB (-93 tỷ đồng), BSR (-83 tỷ đồng).