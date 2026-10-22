Chứng khoán suy yếu, 87/88 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm trong quý III

Dữ liệu của FiinGroup cho thấy, thị trường quỹ đầu tư tại Việt Nam ghi nhận hiệu suất phân hóa mạnh giữa các nhóm quỹ trong 9 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, quỹ Trái phiếu duy trì hiệu suất dương, và ngược lại nhóm quỹ Cổ phiếu và Cân bằng ghi nhận âm.

Cụ thể, hiệu suất quỹ cổ phiếu giảm bình quân 6,0% trong quý III/2026, mạnh hơn nhiều so với mức giảm 0,1% trong quý II và -4,4% trong quý I. Áp lực suy giảm trên diện rộng với 87/88 quỹ ghi nhận hiệu suất âm.

Phần lớn mức giảm trong quý III tập trung ở tháng 7 và tháng 9, khi thị trường chung suy yếu với VN-Index giảm lần lượt 6,6% và 3,5%.

Theo loại hình quỹ, nhóm quỹ mở cổ phiếu chịu áp lực rõ hơn trong quý III, với 34/58 quỹ có hiệu suất giảm trên 5%. Trong đó, quỹ PYN Elite ghi nhận hiệu suất âm quý thứ 4 liên tiếp, chịu ảnh hưởng đồng thời từ biến động tỷ giá và diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, quỹ cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (TBLF) là quỹ duy nhất đạt hiệu suất dương trong cả quý III và 9 tháng 2026 nhờ duy trì tỷ trọng tiền mặt cao hơn 70% từ đầu năm.

Các quỹ cổ phiếu đa phần ghi nhận hiệu suất âm trong quý III và 9 tháng đầu năm

Tính chung 9 tháng đầu năm nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân âm 7,2%, đảo chiều từ mức tăng 23,4% trong cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất suy giảm diễn ra trên diện rộng ở cả ba nhóm quỹ khi có 49/50 quỹ mở, 27/27 quỹ ETF, 5/5 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.

Nhiều quỹ mở từng đạt hiệu suất tích cực trong cùng kỳ năm ngoái như VFMVSF, DCDS, VNEFUND và VCBF-BCF đều đã chuyển sang hiệu suất âm trong năm nay. Xu hướng này đồng pha với sự suy yếu của thị trường chứng khoán, khi VN-Index giảm 0,9% sau mức tăng 31,2% cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, FiinGroup cho biết nhóm quỹ Trái phiếu đạt hiệu suất bình quân tăng 1,6% trong quý III/2026, nhích nhẹ từ mức +1,5% của quý trước. Có 16/27 quỹ cải thiện hiệu suất so với quý II, trong đó có một số quỹ quy mô lớn như TCBF, VINACAPITAL-VFF, DCBF và ABBF.

Riêng tháng 9/2026, hiệu suất bình quân nhóm quỹ Trái phiếu tăng 0,58%, gần như đi ngang so với tháng 8.

Nhóm quỹ Trái phiếu duy trì hiệu suất ổn định trong 9 tháng 2026 với mức bình quân tăng 4,7%, cải thiện nhẹ so với cùng kỳ 2025 (+4,5%).

Tuy nhiên, lợi thế sinh lời thu hẹp trong khi hiệu suất bình quân nhóm chỉ cao hơn lãi suất tiết kiệm khoảng 0,3 điểm % trong bối cảnh lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng tăng từ 3,5% lên 4,4%. Xét trong dài hạn, các quỹ Trái phiếu duy trì mức sinh lời tương đối ổn định.

Về dòng tiền, các quỹ đầu tư bị rút ròng 8,6 nghìn tỷ đồng trong quý III, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ đóng. Đây là quý thứ 7 liên tiếp dòng tiền ở trạng thái rút ròng, đưa giá trị rút ròng lũy kế từ đầu năm 2025 lên hơn 65,4 nghìn tỷ đồng; riêng 9 tháng 2026 gần 31,7 nghìn tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ.