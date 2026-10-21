Chứng khoán SSI ước đạt 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Công ty CP Chứng khoán SSI vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ước đạt 9.871 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng lần lượt 5% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, SSI đã hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty mẹ SSI đạt 92.441 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 38.057 tỷ đồng. Quy mô tài sản và nguồn vốn là cơ sở để doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh, mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Trong quý III/2026, SSI tiếp tục nằm trong nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), với thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đạt 11,09%. Doanh thu từ hoạt động môi giới và tư vấn đạt 382 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động môi giới, mảng cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh thu của SSI. Trong quý, doanh thu từ hoạt động này đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của công ty đạt 38.294 tỷ đồng.

Đối với hoạt động đầu tư, SSI ghi nhận doanh thu 1.414 tỷ đồng trong quý III, tương đương khoảng 46% tổng doanh thu quý. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) được phân bổ chủ yếu vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, với tỷ trọng gần 98%. Trong khi đó, hoạt động nguồn vốn mang về 83 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc khách hàng tổ chức, SSI cho biết tiếp tục duy trì hoạt động phục vụ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận thông tin nâng hạng từ FTSE Russell. Theo doanh nghiệp, nền tảng khách hàng, năng lực cung cấp dịch vụ chuyên sâu và kinh nghiệm hoạt động là những yếu tố hỗ trợ việc duy trì quan hệ với các nhà đầu tư tổ chức.

Về định hướng thời gian tới, SSI cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời chú trọng khả năng kết nối với các thành viên tham gia thị trường vốn trong nước và quốc tế./.