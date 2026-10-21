Chứng khoán SSI (SSI) báo lãi 9 tháng đạt 3.400 tỷ đồng, tăng mạnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu

Môi giới và tự doanh thu hẹp, mảng cho vay giữ nhịp tăng trưởng

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 3.100 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Đà sụt giảm này xuất phát từ hai mảng kinh doanh cốt lõi là môi giới và tự doanh. Cụ thể, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 62%, về mức gần 350 tỷ đồng. Mảng tự doanh cũng thu hẹp quy mô khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 33% xuống còn 1.300 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ việc lỗ FVTPL giảm một nửa còn 512 tỷ đồng, SSI vẫn thu về 794 tỷ đồng lãi tự doanh trong quý 3, giảm 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tự doanh kỳ này được nâng đỡ chủ yếu nhờ hoạt động mua bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi với mức lãi thuần gần 300 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần cùng kỳ) và lãi thuần từ kinh doanh chứng quyền đạt 180 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ thuần 325 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi mang về hơn 1.100 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản cho vay và phải thu, tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng ghi nhận sự khởi sắc từ các mảng đầu tư khác, bao gồm lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 11% lên 1.100 tỷ đồng và lãi từ tài sản sẵn sàng để bán (AFS) đạt gần 70,5 tỷ đồng, cao gấp gần 100 lần cùng kỳ. Khoản thu nhập khác cũng tăng gấp đôi lên 41 tỷ đồng.

Về chi phí, tổng chi phí hoạt động quý 3 của SSI giảm hơn 46% xuống 284 tỷ đồng nhờ tối ưu hóa chi phí môi giới. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 29% và 18%, lên mức 901 tỷ đồng và 69 tỷ đồng. Kết quả, SSI báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 1.040 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.400 tỷ đồng, cùng tăng 8%. Ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 4.510 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 77% kế hoạch cả năm.

Quy mô tài sản đạt 92.400 tỷ đồng, gia tăng giải ngân vào MSB, VIC, MWG

Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô tổng tài sản của SSI đạt 92.400 tỷ đồng, duy trì trạng thái ổn định tương đương thời điểm đầu năm. Tài sản tài chính tiếp tục chiếm tỷ trọng chi phối với 87.000 tỷ đồng, trong đó tập trung vào danh mục FVTPL với 43.100 tỷ đồng (tăng 15% so với đầu năm) và dư nợ cho vay đạt 38.300 tỷ đồng (giảm nhẹ so với đầu năm).

Trong cơ cấu tài sản FVTPL, SSI tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn ở các nhóm tài sản có độ an toàn cao. Giá trị trái phiếu công ty nắm giữ tại thời điểm cuối quý 3 đạt 19.600 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với đầu năm, bên cạnh các khoản chứng chỉ tiền gửi quy mô lớn.

Điểm đáng chú ý nhất trong kỳ là việc SSI đã tăng mạnh tỷ trọng giải ngân vào kênh cổ phiếu. Giá trị đầu tư vào cổ phiếu niêm yết tăng từ mức 178 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Các khoản đầu tư trọng điểm được nâng tỷ trọng bao gồm MSB, VIC, MWG, FPT và HPG. Đáng kể nhất là thương vụ giải ngân vào cổ phiếu MSB khi giá trị khoản đầu tư tăng vọt từ 130 triệu đồng hồi đầu năm lên gần 273 tỷ đồng, hiện đang ghi nhận mức lãi tạm tính hơn 14%. Các vị thế tại VIC và MWG cũng được gia tăng đáng kể, cho thấy chiến lược tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để cơ cấu lại danh mục tự doanh cổ phiếu.