Chứng khoán SmartMind thay máu loạt nhân sự cấp cao, chốt chia cổ tức tiền mặt hơn 800 tỷ đồng

Biến động hàng loạt vị trí chủ chốt tại Ban Điều hành và Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Giám đốc Điều hành. Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày 18/09/2026 cho đến khi có nghị quyết thay thế. Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi diễn ra cùng ngày với việc Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thông qua đơn xin nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với chính vị lãnh đạo này.

Trước khi chuyển sang làm việc tại SmartMind, ông Lâm từng được thăng chức từ Giám đốc Tư vấn đầu tư tài chính lên Phó Tổng Giám đốc tại Chứng khoán APG vào cuối tháng 04/2026. Dù bản hợp đồng có thời hạn một năm, ông đã quyết định rời đi chỉ sau chưa đầy năm tháng làm việc. Về năng lực chuyên môn, ông sinh năm 1971, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và tích lũy gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ông từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Chứng khoán TPHCM, Chứng khoán EVS, Chứng khoán Tân Việt và Chứng khoán HD.

Việc tiếp nhận Giám đốc Điều hành mới là bước đi tiếp theo trong kế hoạch tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo đang diễn ra mạnh mẽ tại SmartMind. Vào ngày 03/09/2026, công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 đến 2031 là ông Bạch Nguyễn Vũ và Chủ tịch Nghiêm Tuấn Dương theo đơn xin nghỉ việc cá nhân. Tại đại hội, các cổ đông đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Liên và ông Hồ Phi Ánh vào bộ máy quản trị. Sang ngày 04/09/2026, Hội đồng quản trị đã họp và tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Liên giữ chức vụ Chủ tịch. Bộ máy quản trị hiện duy trì số lượng ba thành viên, bao gồm cả ông Đinh Trọng Việt Bách.

Sự thay đổi nhân sự cũng được thực hiện triệt để tại Ban Điều hành trong những tháng gần đây. Vào ngày 11/06/2026, ông Đinh Trọng Việt Bách được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thay thế bà Nguyễn Thủy Nguyên. Đến ngày 28/08/2026, ông Bách tiếp tục được cất nhắc lên vị trí Tổng Giám đốc để lấp vào khoảng trống do ông Bạch Nguyễn Vũ để lại sau khi nộp đơn nghỉ việc.

Lần thứ năm đổi tên doanh nghiệp và kế hoạch chi trả cổ tức 814 tỷ đồng

Ngoài các quyết sách quan trọng về nhân sự, kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua của SmartMind cũng thông qua tờ trình thay đổi tên công ty. Doanh nghiệp chính thức được đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KL, với tên giao dịch viết tắt là KL Securities. Theo hồ sơ doanh nghiệp, đây là lần thay đổi tên gọi thứ năm trong suốt chiều dài lịch sử hoạt động của tổ chức tài chính này.

Cùng với việc thay đổi diện mạo thương hiệu, ban lãnh đạo công ty đã trình và được cổ đông thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2026. Tỷ lệ chi trả được chốt ở mức 81,37% trên mức vốn điều lệ hiện tại. Với tỷ lệ này, quy mô giải ngân bằng tiền mặt để trả cho các cổ đông lên tới 814 tỷ đồng.

Ngay sau khi được đại hội thông qua, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành nghị quyết triển khai phương án phân phối lợi nhuận. Theo lịch trình công bố, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức được ấn định vào 18/09/2026. Toàn bộ khoản tiền cổ tức sẽ được thanh toán trực tiếp vào tài khoản của nhà đầu tư vào ngày 19/10/2026 tới đây.