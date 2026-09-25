Chứng khoán SmartMind bị phạt 157,5 triệu đồng

Ngày 23/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 548/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán SmartMind. Công ty có trụ sở tại tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, công ty bị xử phạt 65 triệu đồng do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ bắt buộc phải có chứng chỉ. Cụ thể, công ty đã bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch cho khách hàng.

Công ty cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với quyết định phê duyệt phương án giao dịch mua, bán trái phiếu có tổng giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Tổng mức tiền phạt đối với Công ty cổ phần chứng khoán SmartMind là 157.500.000 đồng.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.