Chứng khoán SmartInvest (AAS) báo lãi quý 3 giảm 83%, mới hoàn thành hơn 20% kế hoạch năm

Lợi nhuận quý 3 giảm mạnh do doanh thu hoạt động sụt giảm và gánh nặng chi phí lãi vay

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu nguồn thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 69%, trong khi doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán sụt giảm 73% về mức gần 2 tỷ đồng. Ngược lại, điểm sáng hiếm hoi là lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận tăng 17%, đạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong kỳ giảm 86% xuống còn hơn 6 tỷ đồng và chi phí nghiệp vụ môi giới giảm 58% xuống hơn 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực tài chính lại gia tăng khi chi phí lãi vay tăng 16% lên gần 41 tỷ đồng, cộng thêm chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 7% lên gần 8,8 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Chứng khoán SmartInvest báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt gần 24 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19 tỷ đồng, đồng loạt giảm khoảng 83% so với cùng kỳ năm 2025.

9 tháng mới chỉ hoàn thành hơn 20% mục tiêu lợi nhuận năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu hoạt động của SmartInvest đạt gần 250 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận ở mức 44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35 tỷ đồng, đều ghi nhận mức giảm 78% so với thực hiện trong chín tháng đầu năm trước. Với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho cả năm 2026 bao gồm 600 tỷ đồng doanh thu và 172 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty mới chỉ thực hiện được hơn 20% mục tiêu lợi nhuận sau ba quý.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán SmartInvest đạt gần 4.844 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cuối quý hai và tăng 14% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, khoản mục tiền và tiền gửi đạt gần 278 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần đầu năm. Giá trị tài sản tài chính FVTPL xấp xỉ 801 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hợp lý gần 513 tỷ đồng, cổ phiếu chưa niêm yết đạt hơn 234 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết gần 4 tỷ đồng, đều ghi nhận giá trị hợp lý thấp hơn giá gốc. Bên cạnh đó, công ty duy trì gần 186,7 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) hoàn toàn bằng cổ phiếu chưa niêm yết. Về nguồn vốn, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý ba vượt mốc 2.023 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn chiếm hơn 1.937 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 2.686 tỷ đồng, với vốn góp chủ sở hữu gần 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối ghi nhận hơn 381 tỷ đồng.