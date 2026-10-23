Chứng khoán SBS lỗ hơn 1.450 tỷ, đang nợ 317 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (UPCoM: SBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu hoạt động ghi nhận đạt hơn 37 tỷ đồng, giảm gần 40% so với mức 61,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng, trong khi quý 3/2025 ghi nhận lợi nhuận hơn 12,28 tỷ đồng.

Chứng khoán SBS vẫn đang gánh khoản lỗ lũy kế hơn 1.450 tỷ đồng dù kết quả 9 tháng đầu năm đã chuyển từ lỗ sang lãi.

Doanh thu môi giới chứng khoán trong quý chỉ đạt 8,46 tỷ đồng, giảm tới 72% so với mức 30,27 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, riêng mảng môi giới đã ghi nhận mức sụt giảm doanh thu gần 21,8 tỷ đồng.

Thu nhập hoạt động khác cũng giảm từ 24,24 tỷ đồng xuống còn 17,65 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 27%. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đạt khoảng 407 triệu đồng, giảm gần 46% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có sự cải thiện. Lãi từ nhóm tài sản này đạt 10,46 tỷ đồng, tăng khoảng 65% so với mức 6,33 tỷ đồng của quý 3/2025. Tuy nhiên, mức tăng trên không đủ bù đắp sự sụt giảm doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác, đặc biệt là môi giới chứng khoán.

Trong kỳ, SBS đã tiết giảm đáng kể chi phí. Chi phí hoạt động giảm 25%, xuống còn 14,82 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 47%, từ 31,45 tỷ đồng xuống còn 16,72 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, chi phí tài chính lại tăng gần 31%, lên mức 10,56 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Con số này tiếp tục tạo áp lực lên khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn thu từ môi giới suy yếu.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, SBS cho biết thị trường trong quý 3/2026 có những biến động mạnh, khiến tổng doanh thu của công ty suy giảm, đặc biệt tại mảng môi giới chứng khoán. Mặc dù doanh nghiệp đã tăng cường kiểm soát chi phí hoạt động và chi phí quản lý, việc nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh vẫn khiến kết quả lợi nhuận chuyển từ lãi trong quý 3/2025 sang lỗ trong quý 3/2026.

Cơ cấu lợi nhuận cho thấy hoạt động kinh doanh thông thường của SBS vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong 9 tháng, doanh thu môi giới chỉ đạt 34,48 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động kinh doanh của SBS trước khi tính đến thu nhập và chi phí khác vẫn âm gần 12 tỷ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập khác lên tới 44,84 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 10 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận 9 tháng chuyển sang dương, bất chấp những khó khăn từ hoạt động kinh doanh chính.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SBS đạt 676,72 tỷ đồng, tăng khoảng 42,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay đạt 422,46 tỷ đồng, giảm gần 79,35 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2025.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh từ 23,89 tỷ đồng đầu năm lên 86,13 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 71,64 tỷ đồng xuống còn 8,52 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 88%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SBS giảm từ 401,72 tỷ đồng xuống còn 316,77 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng từ 232,46 tỷ đồng lên 359,96 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 55%.