Chứng khoán SBB (SBBS) lên kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ lên gần 700 tỷ đồng, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

Lên kế hoạch phát hành gần 35 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng để tăng vốn điều lệ

Theo tài liệu công bố chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 12/11/2026 (với danh sách cổ đông đã chốt quyền vào ngày 20/10/2026), Công ty Cổ phần Chứng khoán SBB chuẩn bị trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 34,93 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định là 1:1, nghĩa là cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền mua một cổ phiếu mới phát hành thêm. Quyền mua này được phép chuyển nhượng tự do trong thời gian đăng ký theo quy định, trong khi toàn bộ số cổ phiếu không được đăng ký mua sẽ bị hủy bỏ.

Giá chào bán dự kiến được định mức ở mức 10.000 đồng một cổ phiếu, qua đó tổng số tiền huy động tối đa dự kiến đạt 349,3 tỷ đồng. Nguồn vốn thu về sẽ được doanh nghiệp phân bổ sử dụng trong năm 2027 với cơ cấu chi tiết bao gồm 165 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán, 30 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động tự doanh, 144,3 tỷ đồng cấp vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và 10 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cùng phần mềm phục vụ kinh doanh. Phương án tăng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% và chỉ được triển khai sau khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất toàn bộ đợt chào bán, vốn điều lệ của Chứng khoán SBB sẽ tăng gấp đôi từ mức 350 tỷ đồng lên gần 700 tỷ đồng.

Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và cơ cấu cổ đông lớn trước thềm đại hội

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, ban lãnh đạo Chứng khoán SBB còn trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán vào danh mục hoạt động của công ty. Đại hội sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và thực hiện mọi thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung nghiệp vụ này khi đáp ứng đủ các điều kiện về vốn. Công việc ủy quyền bao gồm việc sửa đổi các điều khoản liên quan trong điều lệ tổ chức, thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, xây dựng phương án và giải trình các điều kiện kỹ thuật để chính thức triển khai nghiệp vụ trên thực tế.

Cơ cấu cổ đông của Chứng khoán SBB trước thềm đại hội ghi nhận sự tham gia của một số cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ chi phối. Tính đến ngày 30/9/2026, bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 21,06 triệu cổ phiếu, tương đương 60,19% vốn điều lệ. Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ sở hữu 4 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,43% vốn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) nắm giữ 3,3 triệu cổ phiếu, chiếm 9,43% vốn và bà Đinh Thu Trang sở hữu 2,04 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,84% vốn điều lệ. Việc củng cố năng lực tài chính thông qua đợt tăng vốn sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực để công ty mở rộng các mảng nghiệp vụ cốt lõi trong giai đoạn tới.