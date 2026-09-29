Chứng khoán sau tuần nâng hạng: Thị trường chờ động lực mới

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thẩm định, quyết định, kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay tại nhiều chi nhánh của ACB. Trong khi đó, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2026 cho thấy, dòng tiền kinh doanh của ngân hàng âm hơn 42.374 tỷ đồng, dòng tiền huy động từ khách hàng đảo chiều sang âm, còn cơ cấu nợ xấu xuất hiện biến động đáng chú ý ở nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 2.