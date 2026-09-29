Chứng khoán sau tuần nâng hạng: Thị trường chờ động lực mới
Tuần giao dịch đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chí của FTSE Russell không diễn ra như kỳ vọng về một sự bùng nổ của dòng tiền. VN-Index giảm điểm, mất mốc kháng cự 1.800, thanh khoản suy giảm và khối ngoại quay lại bán ròng, cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để tìm kiếm điểm cân bằng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chung-khoan-sau-tuan-nang-hang-thi-truong-cho-dong-luc-moi-419928.htm