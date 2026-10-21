Chứng khoán sau nâng hạng: IPO tăng tốc, giao dịch xuyên trưa có khả thi?

Tăng tốc IPO

Việc bổ sung hàng hóa chất lượng được xem là điều kiện quan trọng để thị trường phát triển chiều sâu, tận dụng cơ hội sau nâng hạng.

Tại Tọa đàm "Từ IPO đến giá trị dài hạn" diễn ra chiều 21/10, bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - chia sẻ, từ cuối năm 2025 đến nay, có 10 doanh nghiệp thực hiện IPO với tổng giá trị huy động 60.900 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần tổng giá trị huy động trong giai đoạn 2021-2024. Trong số này, 7 doanh nghiệp đã niêm yết, 3 doanh nghiệp đang làm thủ tục niêm yết.

Bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: Danh Khang.

Kết quả trên cho thấy, hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, để tạo nguồn cung bền vững, thị trường không chỉ cần thêm thương vụ IPO mà còn cần doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, quản trị minh bạch và kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng.

Định hướng của cơ quan quản lý là thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; khuyến khích doanh nghiệp quy mô lớn tham gia thị trường; đồng thời phát triển thêm các sản phẩm như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững và sản phẩm phái sinh. Việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đối với thị trường chứng khoán cơ sở cũng nằm trong lộ trình nâng cấp hạ tầng.

Cân nhắc giao dịch xuyên trưa

Tại Tọa đàm “30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam: Động lực mới, Vị thế mới, Sức bật" mới diễn ra sáng 21/10, ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) - trao đổi về khả năng điều chỉnh thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là phương án giao dịch xuyên trưa.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX, việc tổ chức giao dịch liên tục là một trong những yếu tố được xem xét khi đánh giá mức độ mở và hiệu quả hoạt động của thị trường.

Ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX. Ảnh: TT.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, không có mô hình chung cho mọi thị trường. Singapore từng triển khai giao dịch xuyên trưa từ năm 2011 nhưng đến năm 2017 quay lại lịch giao dịch có giờ nghỉ. Theo ông Sinh, việc áp dụng tại Việt Nam cần được đánh giá kỹ về lợi ích, chi phí và khả năng đáp ứng của hệ thống. VNX đang tiếp tục nghiên cứu phương án này theo định hướng của cơ quan quản lý.

Trong trường hợp tổ chức giao dịch xuyên trưa, hệ thống công nghệ phải đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục, ổn định và an toàn trong suốt thời gian giao dịch. Vậy nên theo ông Lương Hải Sinh, điều này đòi hỏi các tổ chức vận hành thị trường và tổ chức thành viên phải có sự chuẩn bị phù hợp về hạ tầng công nghệ cũng như phương án xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng là yếu tố quan trọng cần được đánh giá khi nghiên cứu điều chỉnh thời gian giao dịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX cho biết, việc kéo dài thời gian giao dịch đồng nghĩa với yêu cầu duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ, bộ máy và nhân sự trong thời gian dài hơn.

Đặc biệt, đối với các công ty chứng khoán, việc bảo đảm đầy đủ hệ thống, nhân sự và hạ tầng để phục vụ giao dịch liên tục có thể làm phát sinh thêm chi phí. Do đó, phương án giao dịch xuyên trưa cần được xem xét trên cơ sở đánh giá hiệu quả giữa lợi ích mang lại và chi phí tổ chức thực hiện.

Cũng theo ông Lương Hải Sinh, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, thị trường chứng khoán được đặt mục tiêu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn.

Trong 9 tháng năm nay, tổng mức huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 731.600 tỷ đồng, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đến cuối tháng 9 đạt hơn 10,3 triệu tỷ đồng; giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 25.600 tỷ đồng mỗi phiên.