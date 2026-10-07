Chứng khoán sáng 7/10: PNJ lao dốc

Trên các sàn phụ, HNX-Index đồng thuận lùi sâu 2,98 điểm (-1,12%) xuống 262,55 điểm, trong khi UPCoM-Index nỗ lực đi ngược dòng với mức tăng nhẹ 0,57 điểm (+0,46%) lên 125,80 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận 284,50 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương tổng giá trị đạt 6.833,02 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 62,78 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.459,61 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phe bán với 293 mã giảm giá (có 17 mã giảm sàn), áp đảo so với 232 mã tăng giá (bao gồm 12 mã tăng trần) và 992 mã đứng giá.

Điểm trừ lớn trong phiên sáng nay tiếp tục đến từ giao dịch của khối ngoại khi nhóm này xả hàng quyết liệt.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ra tới 1.028,24 tỷ đồng và chỉ giải ngân 556,33 tỷ đồng, ghi nhận trạng thái bán ròng lên tới 471,91 tỷ đồng trong nửa đầu ngày.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Trên bản đồ nhiệt, sắc đỏ bao trùm diện rộng lên các nhóm trụ cột. Gánh nặng lớn nhất đến từ nhóm Bất động sản với sự suy yếu của bộ đôi họ Vingroup: VIC (-2,11%) và VHM (-1,30%).

Nhóm Tài chính cũng chịu sức ép phân phối đồng loạt, dẫn đầu đà lùi bước là SHB (-1.83%), TCB (-1,69%), CTG (-1,17%), VPB (-0.86%), HDB (-0,53%) và VCB (-0,52%); dù vậy, dòng tiền vẫn nỗ lực tìm đến một vài điểm sáng hiếm hoi như BVH (+4,00%) hay MSB (+1,74%). Tại nhóm Tiêu dùng không thiết yếu, PNJ tiếp tục là tâm điểm của sự tiêu cực với cú lao dốc sâu 5,21%.

Bức tranh các nhóm ngành khép lại phiên sáng ghi nhận trạng thái phân hóa nghiêng về sắc đỏ, với 6 trên 11 lĩnh vực chính lùi bước trước áp lực bán, áp đảo nhẹ so với 5 nhóm nỗ lực duy trì được sắc xanh.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Sức ép đè nặng lên thị trường chủ yếu xuất phát từ hai nhóm trụ cột có quy mô vốn hóa lớn nhất: Bất động sản (chiếm 29,13% tỷ trọng) chịu tổn thất nặng nề nhất khối ngành chính khi sụt giảm tới 1,65%, trong khi nhóm Tài chính (dẫn đầu với 31,90% vốn hóa) cũng lùi 0,61%.

Đà giảm của chỉ số chung còn bị khuếch đại bởi nhịp phân phối tại Dịch vụ truyền thông (-0,90%), Công nghệ thông tin (-0,48%), Tiện ích (-0,46%) và Tiêu dùng không thiết yếu (-0,22%).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tìm đến bệ đỡ vững chắc nhất tại nhóm Nguyên vật liệu với mức bứt phá ấn tượng 2,01%.

Sự hậu thuẫn còn đến từ sắc xanh nỗ lực neo giữ ở các nhóm Công nghiệp (+0,26%), Tiêu dùng thiết yếu (+0,26%), Chăm sóc sức khỏe (+0,16%) và Năng lượng (+0,14%).

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, lực cầu tỏ ra quá đỗi yếu ớt và rời rạc. GVR nỗ lực vươn lên dẫn đầu nhóm tích cực nhưng cũng chỉ mang về vỏn vẹn 0,69 điểm cho VN-Index.

Sức chống đỡ mỏng manh còn ghi nhận sự góp mặt của SSB (+0,65 điểm), BVH (+0,49 điểm), MSN (+0,43 điểm) và MWG (+0,35 điểm).

Lực kéo quá khiêm tốn khiến tổng mức đóng góp của toàn bộ rổ cổ phiếu xanh chỉ dừng lại ở con số 3,29 điểm, hoàn toàn bị nhấn chìm trước áp lực bán tháo ồ ạt trên diện rộng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Phía bên kia bảng điện, gánh nặng khổng lồ đè nén lên thị trường có nguyên nhân trực tiếp từ nhóm Bất động sản và Ngân hàng.

Đáng chú ý nhất, VIC trở thành "tội đồ" kéo lùi chỉ số khi một mình lấy đi tới 7,84 điểm của VN-Index. Sức ép tiếp tục gia tăng khi người anh em cùng họ là VHM cũng kéo lùi thêm 1,53 điểm.

Cùng với đó, làn sóng xả hàng quét qua nhóm ngân hàng đẩy TCB (-0,81 điểm), LPB (-0,62 điểm), CTG (-0,56 điểm), VCB (-0,52 điểm), BID (-0,41 điểm) và VPB (-0,33 điểm) đồng loạt lọt vào top những mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất.

Sự cộng hưởng từ phe bán đã đẩy tổng mức tác động của nhóm cổ phiếu giảm lên tới 13,47 điểm, trực tiếp bẻ gãy xu hướng phục hồi và dìm VN-Index chìm sâu trong phiên sáng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 07/10, VN-Index ngay lập tức tạo khoảng trống giá (gap) suy giảm dứt khoát, rơi khỏi mốc tham chiếu 1.759,08 điểm và chìm hoàn toàn trong sắc đỏ.

Dù có một nhịp nỗ lực kéo rướn chớp nhoáng vào khoảng 9:30 đưa đường giá tiến sát mốc 1.756 điểm hòng lấp gap, nhưng dòng tiền yếu ớt nhanh chóng bị đè bẹp bởi áp lực xả hàng cuồn cuộn đổ ra.

Nguồn dữ liệu: Vietstock.

Kể từ thời điểm trước 10:00 trở đi, đồ thị VN-Index vẽ lên một đường trượt dài liên tục. Lực cung tuôn ra đều đặn và dứt khoát trên diện rộng khiến mọi nỗ lực nảy lên phục hồi kỹ thuật đều thất bại chóng vánh. Quán tính lao dốc không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà càng lúc càng gia tăng về cuối phiên.

Khép lại nửa ngày giao dịch, áp lực bán dồn dập đã ép chỉ số rơi về tận mốc 1.744,81 điểm, đóng cửa chính xác tại vùng đáy thấp nhất của phiên sáng mà không hề xuất hiện bất kỳ lực đỡ hay nhịp rút chân nào đáng kể từ dòng tiền bắt đáy trực chờ.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.