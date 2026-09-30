Chứng khoán sáng 30/9: Khối ngoại miệt mài xả ròng hơn 330 tỷ đồng, GVR và VCB nỗ lực 'gánh' bảng điện

Thanh khoản toàn thị trường đạt 314,82 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương tổng giá trị 6.724,82 tỷ đồng. Trong đó, phương thức giao dịch thỏa thuận đóng góp 48,00 triệu đơn vị, tương ứng 1.471,01 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phe mua với 295 mã tăng giá (bao gồm 14 mã tăng trần) so với 247 mã giảm giá (có 19 mã giảm sàn) và 971 mã đứng giá.

Dù vậy, giao dịch của khối ngoại vẫn là điểm trừ khi nhóm này miệt mài xả hàng.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 754,37 tỷ đồng và chỉ giải ngân mua vào 422,93 tỷ đồng, ghi nhận trạng thái bán ròng 331,44 tỷ đồng trong nửa đầu ngày.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Trên bản đồ nhiệt, dòng tiền lan tỏa khá tích cực, đặc biệt tại nhóm Công nghiệp và Nguyên vật liệu. Các cổ phiếu ghi nhận đà bứt tốc ấn tượng có thể kể đến như VGC (+4,53%), GEE (+4,03%), MSR (+3,34%), GVR (+3,15%) và GEX (+2,30%). Nhóm Tiện ích và một số trụ cột Tiêu dùng cũng hút tiền tốt với sự khởi sắc của POW (+3,54%), FRT (+1,62%), MSN (+1,01%) và MWG (+0,56%). Dù vậy, mảng bán lẻ cũng chứng kiến nhịp lao dốc mạnh tới 5,99% của PNJ.

Bức tranh các nhóm ngành khép lại phiên sáng 30/09 với trạng thái khởi sắc khi sắc xanh có phần lấn lướt.

Trong số 11 lĩnh vực chính, ghi nhận 6 nhóm vươn lên trên mốc tham chiếu, tạo đối trọng tích cực với 5 nhóm lùi bước trước áp lực điều chỉnh.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ nhóm Nguyên vật liệu với mức bứt phá 1,29%. Dòng tiền cũng lan tỏa tốt sang các nhóm Công nghiệp (+0,67%) và Tiêu dùng thiết yếu (+0,54%).

Đặc biệt, nhóm Tài chính - rổ cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường (32,03%) - đã duy trì nhịp tăng 0,35%, qua đó trở thành điểm tựa quan trọng cho chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, lực bán tập trung mạnh vào nhóm Năng lượng khiến rổ này lùi sâu 1,71%, cùng với sự suy yếu của Bất động sản (-0,40%) và Tiện ích (-0,26%) đã tạo ra sức ép cản bước đà hưng phấn của thị trường.

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, GVR vươn lên dẫn dắt đà phục hồi khi đóng góp 0,90 điểm cho VN-Index. Điểm sáng đáng chú ý trong phiên sáng nay là sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhóm ngân hàng với hàng loạt trụ cột đồng thuận tỏa sáng như VCB (+0,70 điểm), CTG (+0,66 điểm), LPB (+0,48 điểm) và BID (+0,41 điểm). Kết hợp cùng lực kéo từ MCH (+0,53 điểm) hay GEE (+0,40 điểm), tổng mức tác động của nhóm cổ phiếu tích cực trên biểu đồ đạt 4,85 điểm.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Phía bên kia bảng điện, sức ép đè nặng lên thị trường gần như tập trung vào bộ đôi cổ phiếu họ Vingroup. VIC trở thành gánh nặng lớn nhất khi một mình lấy đi tới 1,78 điểm của chỉ số, theo ngay sau là VHM với mức kéo lùi 0,86 điểm.

Đà cản bước còn ghi nhận sự góp mặt của nhóm Năng lượng và Tiện ích với GAS (-0,64 điểm) và BSR (-0,62 điểm), cùng các nhịp điều chỉnh từ TCB (-0,22 điểm), PNJ (-0,20 điểm) hay STB (-0,20 điểm). Sự giằng co quyết liệt từ phe bán đẩy tổng mức ảnh hưởng của rổ cổ phiếu giảm lên tới 4,97 điểm, lấn át phần lớn nỗ lực bứt phá và trực tiếp kìm kẹp VN-Index ở trạng thái lình xình sát mốc tham chiếu.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 30/9, đồ thị VN-Index ghi nhận trạng thái hưng phấn tột độ của dòng tiền với một nhịp tạo gap (khoảng trống giá) vọt thẳng lên mức cao nhất ngày, vượt mốc 1.784 điểm ngay trong những phút đầu tiên.

Nguồn dữ liệu: Vietstock.

Tuy nhiên, đà tăng bùng nổ này không thể duy trì lâu khi áp lực chốt lời tại vùng giá cao nhanh chóng xuất hiện.

Đường giá bắt đầu trượt dài, hình thành một nhịp lao dốc dứt khoát và liên tục trong suốt một tiếng rưỡi giao dịch sau đó. Đỉnh điểm của nhịp rũ bỏ diễn ra vào khoảng trước 11:00, trực tiếp đẩy chỉ số xuyên thủng mốc tham chiếu 1.777,73 điểm và lùi về vùng đáy thấp nhất quanh 1.776 điểm.

Sau khi nhúng đỏ, lực cầu bắt đáy đã kịp thời nhập cuộc giúp hãm lại đà rơi của thị trường. Trong khoảng 30 phút cuối phiên sáng, VN-Index nỗ lực giằng co và có nhịp rút chân nhẹ, thành công vươn lên khỏi vạch tham chiếu để khép lại nửa ngày giao dịch đầy biến động tại 1.778,14 điểm.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Nguồn dữ liệu: TradingView.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực. Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.