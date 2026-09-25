Chứng khoán sáng 25/9: Bảng điện phân hóa mạnh

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận trên các sàn phụ khi HNX-Index giảm 0,76 điểm (-0,28%) xuống 272,01 điểm, còn UPCoM-Index mất 1,11 điểm (-0,88%) lùi về 124,72 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 232,24 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị 5.348,86 tỷ đồng. Phương thức giao dịch thỏa thuận đóng góp 43,51 triệu đơn vị, tương ứng 949,79 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phe bán với 282 mã giảm giá (bao gồm 26 mã giảm sàn) so với 212 mã tăng giá (có 31 mã tăng trần) và 995 mã đứng giá.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà xả hàng khi bán ra 736,29 tỷ đồng và chỉ giải ngân mua vào 471,65 tỷ đồng, ghi nhận trạng thái bán ròng 264,64 tỷ đồng trong nửa đầu ngày.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Trên bản đồ nhiệt, dòng tiền phân hóa mạnh mẽ giữa và ngay trong nội bộ các nhóm ngành. Nhóm Năng lượng giao dịch tích cực với lực cầu hướng về BSR (+3,17%) và PVT (+1,57%).

Tại nhóm Bất động sản, lực nâng đỡ tập trung vào VHM (+1,83%), ngược chiều với nhịp giảm của VIC (-0,78%). Ở chiều ngược lại, sắc đỏ áp đảo tại nhóm Tài chính khi hàng loạt mã lùi bước như VND (-1,03%), SHB (-0,86%), HDB (-0,72%), VCB (-0,34%) và CTG (-0,33%).

Bức tranh các nhóm ngành ghi nhận sự phân hóa khá cân bằng trong phiên sáng. Trong số 11 lĩnh vực chính, sắc đỏ có phần nhỉnh hơn khi 6 nhóm lùi bước, đối nghịch với 5 nhóm nỗ lực giữ nhịp tăng. Nhóm Năng lượng ghi nhận lực cầu mạnh mẽ nhất, bứt phá 1,78% trên bảng điện.

Sức ép cản trở đà phục hồi của thị trường tập trung ở các rổ cổ phiếu vốn hóa lớn.

Hai trụ cột cốt lõi là Tài chính và Bất động sản – chiếm lần lượt 32,29% và 28,63% tổng vốn hóa – đồng loạt suy yếu với mức giảm tương ứng 0,17% và 0,23%.

Nhóm Dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà giảm toàn thị trường khi sụt mất 1,22%.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền phân bổ rải rác vào Nguyên vật liệu (+0,22%), Công nghiệp (+0,21%) và Tiêu dùng không thiết yếu (+0,08%).

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, VHM vươn lên trở thành trụ cột vững chắc nhất khi một mình đóng góp tới 2,09 điểm cho VN-Index.

Lực cầu tích cực cũng ghi nhận sự hiện diện của BSR và GVR, mang về lần lượt 1,03 điểm và 0,69 điểm. Bên cạnh đó, một vài đại diện từ nhóm ngân hàng như VPB (+0,42 điểm), STB (+0,24 điểm) cùng sắc xanh nhẹ từ GEL (+0,16 điểm) hay GAS (+0,15 điểm) phần nào củng cố thêm lực đỡ, giúp tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực trên biểu đồ đạt 5,16 điểm.

Phía bên kia bảng điện, VIC tiếp tục là gánh nặng lớn nhất đè lên thị trường khi kéo lùi chỉ số 2,89 điểm.

Áp lực điều chỉnh cũng xuất hiện tại một số trụ cột thuộc nhóm ngân hàng và thực phẩm, điển hình như VCB (-0,34 điểm), BID (-0,33 điểm) và VNM (-0,30 điểm).

Mặc dù mức giảm ở các cổ phiếu còn lại trên biểu đồ như HDB (-0,21 điểm), MCH (-0,19 điểm) hay HPG (-0,18 điểm) tương đối hẹp, sự suy yếu đồng loạt của nhóm này đã đẩy tổng mức ảnh hưởng của rổ cổ phiếu giảm lên 4,92 điểm, tạo thế giằng co sát mốc tham chiếu cho VN-Index trong nửa đầu ngày giao dịch.

Mở cửa phiên giao dịch, sau nhịp đi ngang chớp nhoáng đầu ngày, VN-Index nhanh chóng bước vào trạng thái biến động mạnh.

Lực cầu xuất hiện sớm đẩy chỉ số tăng dựng đứng, tạo đỉnh cao nhất phiên sáng khi vượt mốc 1.782 điểm vào khoảng giữa khung 9:00 - 10:00.

Tuy nhiên, nhịp hưng phấn này nhanh chóng bị bẻ gãy bởi áp lực cung dâng cao. Chỉ số quay đầu lao dốc, xuyên thủng mốc tham chiếu 1.775,09 điểm và rơi xuống vùng thấp nhất quanh 1.772 điểm ngay trước 10:00.

Giai đoạn giữa phiên chứng kiến nỗ lực phục hồi thứ hai của thị trường khi dòng tiền kéo VN-Index bật tăng trở lại, tiến sát ngưỡng 1.780 điểm vào khoảng 10:30.

Dù vậy, đà bứt phá không thể duy trì trọn vẹn đến giờ nghỉ trưa. Áp lực bán xuất hiện trở lại khiến đường giá từ từ trượt dốc trong gần một giờ giao dịch cuối.

VN-Index một lần nữa lùi xuống dưới vạch tham chiếu, lình xình giằng co và khép lại phiên sáng tại 1.774,57 điểm, kết thúc nửa ngày giao dịch với những nhịp rung lắc liên tục mang biên độ lớn.

Nguồn dữ liệu: TradingView

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính.

Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.