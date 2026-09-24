Chứng khoán sáng 24/9: Áp lực phân phối dồn dập bẻ gãy mọi nỗ lực phục hồi

Sàn Hà Nội cũng ghi nhận diễn biến tương tự với HNX-Index giảm 2,71 điểm (-0,98%) xuống 273,74 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,31 điểm (-0,25%), lùi về 125,70 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 329,07 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 8.125,88 tỷ đồng.

Trong đó, phương thức giao dịch thỏa thuận đóng góp 73,42 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.488,46 tỷ đồng.

Khép lại phiên giao dịch buổi sáng hôm nay, VN-Index chìm trong sắc đỏ.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phe bán với 400 mã giảm giá (bao gồm 11 mã giảm sàn) và 964 mã đứng giá, áp đảo hoàn toàn so với 156 mã tăng giá (với 14 mã tăng trần).

Khối ngoại duy trì áp lực xả hàng khi bán ra 971,36 tỷ đồng và chỉ giải ngân mua vào 501,96 tỷ đồng, ghi nhận trạng thái bán ròng 469,4 tỷ đồng.

Trên heatmap, bức tranh chung nhuốm màu ảm đạm, trong đó Bất động sản là nhóm chịu áp lực nặng nề nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành này đồng loạt lao dốc, điển hình như VHM (-3,81%), DXG (-3,77%), NVL (-2,44%), VRE (-2,41%) và VIC (-2,33%).

Nhóm Tài chính cũng không tránh khỏi nhịp điều chỉnh khi sắc đỏ bao trùm lên hàng loạt mã như VND (-2,37%), SSB (-1,71%), ACB (-1,61%), CTG (-1,47%) và HDB (-1,43%). Ở chiều ngược lại, VPB (+0,91%) và STB (+0,65%) là số ít những cổ phiếu nỗ lực đi ngược thị trường chung.

Sự phân hóa khép lại khi áp lực bán trải rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Trong số 11 lĩnh vực chính, có tới 9 nhóm chìm trong sắc đỏ, phản ánh sự suy yếu của lực cầu trên bình diện tổng thể. Dịch vụ truyền thông và Nguyên vật liệu là hai nhóm hiếm hoi lội ngược dòng thành công, ghi nhận mức tăng lần lượt 3,34% và 0,63%.

Sức ép khổng lồ lên thị trường xuất phát từ Bất động sản khi nhóm này dẫn đầu đà giảm với mức sụt 2,35%, một tỷ lệ rất lớn đối với rổ cổ phiếu đang chiếm tới 29,01% tổng vốn hóa.

Kế bên, nhóm Tài chính chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất (32,21%) cũng không thể duy trì vai trò nâng đỡ, quay đầu giảm 0,80%. Sự suy yếu đồng loạt của các lĩnh vực quan trọng khác như Tiêu dùng không thiết yếu (-1,68%), Công nghệ thông tin (-1,11%) hay Tiện ích (-0,66%) càng nới rộng thêm nhịp điều chỉnh của thị trường.

Đi sâu vào các phân ngành cấp 2, sắc đỏ bao trùm lên toàn bộ cấu trúc của nhóm Tài chính, từ Dịch vụ tài chính (-1,63%), Tổ chức tín dụng (-0,66%) cho đến Bảo hiểm (-0.22%). Tình trạng tương tự diễn ra ở nhóm Tiêu dùng không thiết yếu khi cả Dịch vụ tiêu dùng (-2,62%) lẫn Thương mại hàng không thiết yếu (-1.29%) đều chịu áp lực xả hàng.

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, GVR đóng vai trò dẫn dắt khi mang về 0,74 điểm cho VN-Index. Nỗ lực phòng thủ của thị trường còn ghi nhận sự đóng góp từ một số đại diện ngân hàng và tiêu dùng, điển hình như VPB (+0,34 điểm), MSN (+0,33 điểm), STB (+0,20 điểm) và VNM (+0,18 điểm). Dù vậy, lực kéo từ các mã này tương đối mỏng, khiến tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực trên biểu đồ chỉ đạt vỏn vẹn 2,21 điểm.

Phía bên kia bảng điện, sức ép khổng lồ tiếp tục dồn lên nhóm cổ phiếu họ Vingroup. VIC một mình kéo lùi chỉ số sâu nhất với mức âm 8,82 điểm, trong khi VHM và VPL cũng lấy đi lần lượt 4,35 điểm và 0,85 điểm của thị trường.

Cùng với sự suy yếu của hàng loạt mã ngân hàng vốn hóa lớn như CTG (-0,73 điểm), BID (-0,65 điểm) và LPB (-0,44 điểm), tổng mức ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu giảm bị đẩy lên tới 17,54 điểm, trực tiếp đè nặng lên VN-Index trong phiên sáng.

Mở cửa ngày giao dịch, đồ thị VN-Index ghi nhận trạng thái đi ngang kéo dài khi đường giá di chuyển thành một đường thẳng bám sát ngay dưới mốc tham chiếu 1.801 điểm trong suốt toàn bộ phiên sáng. Hầu như không có nhịp rung lắc hay biến động rõ nét nào xuất hiện trong nửa đầu ngày.

Bức tranh thị trường chuyển biến hoàn toàn trái ngược khi bước sang phiên chiều.

Lực cung gia tăng mạnh mẽ đẩy VN-Index rơi vào một nhịp trượt dốc dứt khoát. Một vài nỗ lực phục hồi ngắn ngủi đã xuất hiện ngay sau khung 13:00 nhưng nhanh chóng bị bẻ gãy, khiến chỉ số tiếp tục lao dốc xuống các vùng giá sâu hơn.

Áp lực xả hàng duy trì cường độ cao kéo VN-Index chạm mức thấp nhất phiên ở quanh ngưỡng 1.778 điểm vào khoảng 14:00. Trong thời gian giao dịch còn lại, thị trường chỉ giằng co yếu ớt ở vùng đáy này và khép phiên tại 1.779,25 điểm, ghi nhận mức sụt giảm 22,40 điểm mà không có bất kỳ lực cầu bắt đáy hay nhịp rút chân đáng kể nào xuất hiện cuối ngày.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực. Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.