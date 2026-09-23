Chứng khoán sáng 23/9: Ngân hàng đồng loạt khởi sắc

Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 8.947,55 tỷ đồng với khối lượng 370,84 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận đạt 111,74 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.319,31 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía tích cực với 280 mã tăng và 15 mã tăng trần, trong khi có 253 mã giảm và 14 mã giảm sàn; 983 mã đứng giá.

Khối lượng đặt mua đạt 331,97 triệu cổ phiếu, thấp hơn mức 340,90 triệu cổ phiếu đặt bán. Khối ngoại mua vào 608,62 tỷ đồng nhưng bán ra 1.199,89 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 591,27 tỷ đồng trong phiên sáng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Xét theo nhóm ngành, thị trường phân hóa trong phiên sáng 23/09, với Tài chính là nhóm tăng mạnh nhất 0,76%, tiếp đến Năng lượng tăng 0,67% và Dịch vụ truyền thông tăng 0,49%.

Tiện ích tăng 0,21%, Công nghiệp và Nguyên vật liệu cùng tăng 0,11%, trong khi Công nghệ thông tin tăng nhẹ 0,10%.

Ở chiều ngược lại, Bất động sản giảm mạnh nhất 0,65%, tiếp đến Chăm sóc sức khỏe giảm 0,27%, Tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,14% và Tiêu dùng thiết yếu giảm 0,13%.

Bên trong nhóm Tài chính, tổ chức tín dụng tăng 0,94% và dịch vụ tài chính tăng nhẹ 0,09%, trong khi bảo hiểm giảm 0,81%. Công nghiệp phân hóa khi hàng hóa công nghiệp tăng 1,06%, nhưng vận tải giảm 0,53%.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Tiêu dùng thiết yếu chịu sức ép khi thực phẩm, đồ uống và thuốc lá giảm 0,13%. Trong khi đó, Nguyên vật liệu tăng 0,11%, còn Năng lượng duy trì mức tăng 0,67%, góp phần hỗ trợ thị trường trong bối cảnh nhiều nhóm vốn hóa lớn giao dịch trái chiều.

Xét theo nhóm ngành, thị trường phân hóa trong phiên sáng 23/9, với Tài chính là nhóm tăng mạnh nhất 0,76%, tiếp đến Năng lượng tăng 0,67% và Dịch vụ truyền thông tăng 0,49%.

Tiện ích tăng 0,21%, Công nghiệp và Nguyên vật liệu cùng tăng 0,11%, trong khi Công nghệ thông tin tăng nhẹ 0,10%.

Ở chiều ngược lại, Bất động sản giảm mạnh nhất 0,65%, tiếp đến Chăm sóc sức khỏe giảm 0,27%, Tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,14% và Tiêu dùng thiết yếu giảm 0,13%.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Bên trong nhóm Tài chính, tổ chức tín dụng tăng 0,94% và dịch vụ tài chính tăng nhẹ 0,09%, trong khi bảo hiểm giảm 0,81%. Công nghiệp phân hóa khi hàng hóa công nghiệp tăng 1,06%, nhưng vận tải giảm 0,53%. Tiêu dùng thiết yếu chịu sức ép khi thực phẩm, đồ uống và thuốc lá giảm 0,13%.

Trong khi đó, Nguyên vật liệu tăng 0,11%, còn Năng lượng duy trì mức tăng 0,67%, góp phần hỗ trợ thị trường trong bối cảnh nhiều nhóm vốn hóa lớn giao dịch trái chiều.

Ở chiều tác động lên VN-Index, TCB là cổ phiếu nâng đỡ mạnh nhất khi đóng góp 1,68 điểm, tiếp đến HDB 0,64 điểm, GEE 0,55 điểm và LPB 0,54 điểm. BSR hỗ trợ 0,42 điểm, BID và MSB cùng đóng góp 0,41 điểm, STB 0,36 điểm, VCB 0,35 điểm và PGV 0,26 điểm.

Tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực được thống kê đạt khoảng 5,60 điểm. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ quan trọng khi nhiều mã xuất hiện trong danh sách tác động tích cực nhất đến chỉ số.

Nguồn dữ liệu: Vietstock.

Ở chiều ngược lại, VIC là mã gây sức ép lớn nhất khi lấy đi tới 3,81 điểm của VN-Index, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. VPL làm giảm 0,42 điểm, VJC 0,27 điểm, VHM 0,17 điểm, BVH 0,14 điểm và VNM 0,13 điểm. NVL và VPX cùng lấy đi 0,10 điểm, trong khi VPB và CTG mỗi mã làm giảm 0,08 điểm.

Tổng mức kéo giảm của nhóm cổ phiếu tiêu cực đạt khoảng 5,30 điểm, gần tương đương lực nâng 5,60 điểm. Sự đối trọng giữa nhóm ngân hàng và VIC khiến VN-Index chỉ tăng nhẹ 2,21 điểm, tương ứng 0,12%, khi kết thúc phiên sáng.

VN-Index kết thúc phiên sáng 23/9 tại 1.819,14 điểm, tăng 2,21 điểm, tương ứng 0,12%. Chỉ số mở cửa trên tham chiếu 1.816,93 điểm và nhanh chóng xuất hiện những nhịp rung lắc.

Trong khoảng đầu phiên, VN-Index có thời điểm tiến lên trên 1.820 điểm trước khi điều chỉnh về quanh 1.816 điểm.

Lực cầu sau đó quay trở lại, giúp chỉ số phục hồi và đạt vùng cao nhất buổi sáng quanh 1.822–1.823 điểm.

Nguồn dữ liệu: TradingView.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi áp lực bán gia tăng từ sau 10 giờ. VN-Index liên tục thu hẹp mức tăng, xuyên xuống dưới tham chiếu và có thời điểm lùi về vùng 1.812–1.813 điểm.

Từ vùng thấp này, lực cầu xuất hiện trở lại giúp chỉ số phục hồi khá nhanh, lấy lại mốc 1.818 điểm và có lúc vượt lên trên 1.820 điểm trước khi hạ nhiệt nhẹ.

Về cuối phiên sáng, VN-Index đóng cửa tại 1.819,14 điểm, giữ được sắc xanh nhưng chưa thể trở lại vùng cao nhất đầu phiên. Xét toàn bộ diễn biến, thị trường trải qua nhiều nhịp đổi hướng với biên độ dao động khoảng 10 điểm.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ trong khi VIC và một số cổ phiếu bất động sản gây sức ép, khiến VN-Index chỉ tăng nhẹ dù lực cầu đã cải thiện sau nhịp giảm giữa buổi sáng.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.